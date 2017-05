Ravensburg Obstbauern bangen um Existenz: Minister Hauk macht sich ein Bild von den Frostschäden

Landwirtschaftsminister Peter Hauk informiert sich in Bavendorf über die Frostschäden in der Region Bodensee/Oberschwaben. Vor allem Steinobst und Kirschen sind betroffen.

Es war schon ein trauriges Bild, das sich dem baden-württembergischen Landwirtschaftsminister Peter Hauk bei diesem Ortstermin bot. Zusammen mit Vertretern von Obsterzeuger- und Landwirtschaftsverbänden sowie politischen Mitstreitern aus Land und Bund besuchte er am Montagmittag den Betrieb der Familie Heilig bei Bavendorf, um sich über die gravierenden Frostschäden in den Obstbauanlagen zu informieren.

Schon wenige Schritte zwischen den Kirschbaum-Reihen reichten auch aus, um den von der Landesregierung vergangene Woche deklarieren Status einer Naturkatastrophe bestätigt zu bekommen. "Bei Kirschen und Steinobst erwarten wir um die 90 Prozent Ausfall", berichtet Thomas Heilig und zeigt auf den Zweig mit den braunen Kugeln, die für seinen Betrieb derbe finanzielle Folgen haben werden. Durch das frühsommerliche Klima im März haben nicht nur die Steinobstbäume, sondern auch das Kernobst wie Äpfel und Birnen viel zu früh und stark ausgetrieben, gegen die Frosttage zwischen dem 19. und 21. April hatten die Blüten keine Chance. Auch die Versuche, die Anlagen mit Folien und Beheizung oder wo es möglich war mit Frostberegnung zu retten, zeigten kaum Wirkung.

Dieter Mainberger betreibt rund 15 Hektar Obstanlagen in Kressbronn, er rechnet damit, dass nur zehn bis 30 Prozent des üblichen Ertrags herausspringen. "Wir müssen noch ein paar Wochen warten, um das wahre Ausmaß der Schäden abschätzen zu können", sagt der Vorsitzende des Kreisbauernverbands Tettnang. Mainberger zeigte auch ein Problem auf, das ihn und viele seiner Kollegen belastet: "Selbst wenn mir eine Anlage 2000 Euro lässt, muss ich 1000 Euro für das Öffnen und Schließen der Folien einrechnen, das ist natürlich nicht mehr wirtschaftlich."

Landwirtschaftsminister Peter Hauk hat den Obstbauern im Land und auch der hiesigen Region seine Unterstützung zugesagt – und die Bewältigung der Frostschäden zur "Chefsache" erklärt. Finanzielle Entschädigungen müssten da zunächst einmal an allererster Stelle stehen. Wie hoch diese sein werden, ist derzeit noch offen. "Ein voller Schadenersatz ist natürlich utopisch, aber wenn wir zumindest auf das Niveau der Ernteausfälle im Jahr 2011 kommen würden, wäre da den meisten Betrieben sehr geholfen", so der Minister. Klare Signale schickt Peter Hauk nach Berlin und Brüssel. Neben einer finanziellen Beteiligung des Bundes fordert er auch von der EU-Kommission, Landwirte und Obstbauern nicht weiter durch Regulierungen und Auflagen zu belasten. Nicht wenigen Landwirten ist gerade dies ein Dorn im Auge. Sie wollen bei Frostgefahr ihre Anlagen durch Beregnung schützen, erhalten allerdings keine Genehmigungen für das Schaffen von Regenwasser-Auffangteichen oder Grundwasser-Brunnen. Den regionalen Obstbaubetrieben bleibt also nichts anderes übrig, als zunächst einmal auf den Herbst zu warten. Dann werden die Schäden individuell für jeden Betrieb in Euro-Beträgen feststehen und die Zuweisung der Entschädigungen könnte beginnen.

Frostschäden in der Landwirtschaft