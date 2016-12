Bodenseekreis Norovirus verbreitet sich gerade rasant im Bodenseekreis

Etwa doppelt so viele Infektionen wie im Vorjahr wurden bislang beim Landratsamt gemeldet. Die Symptome treten plötzlich und meist heftig auf.

Als das 13-jährige Mädchen in die Praxis von Kinderarzt Karl-Eugen Mai in Tettnang kam, wirkte es matt und abgeschlagen, seine Zunge war weißbraun belegt. "Das ist ein Zeichen für Austrocknungsgefahr, ich habe ihr gleich eine Infusion mit Elektrolyten gegeben", sagt Mai. 20 Minuten später, noch während die Jugendliche in seiner Praxis am Tropf hing, holte sie ihr Handy aus der Tasche und begann zu spielen. "Da ging es ihr schon deutlich besser", sagt Mai.

Im Sonnenkinderhaus in Daisendorf litten vor gut einer Woche nicht nur zahlreiche Kinder, sondern auch sieben von zwölf Mitarbeiterinnen an Brechdurchfall. "Den Erwachsenen ist ganz plötzlich schlecht geworden und sie haben sich schwach gefühlt. Die Kinder haben zum Teil mehrmals hintereinander erbrochen", sagt Leiterin Manuela Kohler. Einen Tag machte das Haus zu, alle Flächen wurden gründlich desinfiziert. "Mittlerweile hat es sich stabilisiert", sagt Kohler. Zwei Drittklässler der Grundschule Schnetzenhausen bekamen mal einen positiven Eintrag ins Klassenbuch. Sie hatten geholfen, das Erbrochene eines Klassenkameraden wegzuwischen. Das Kind hatte sich während des Sportunterrichts ohne Vorwarnung plötzlich übergeben.

Das Norovirus verbreitet sich gerade rasant im ganzen Bodenseekreis. Seine Symptome treten plötzlich und meist heftig auf: "Bereits sechs bis zwölf Stunden nach Infektion massiver Brechdurchfall mit starkem Krankheitsgefühl wie Übelkeit, Bauchschmerzen, Gliederreißen, Kopfschmerzen und eventuell sogar Fieber", beschreibt Kinderarzt Mai. "Besonders gefährdet sind Kinder unter sechs und ältere Personen über 60 Jahren." Die starke Verbreitung werde begünstigt durch Veranstaltungen, an denen sich viele Menschen begegnen, wie Weihnachtsfeiern, Weihnachtsmärkte, Jahresabschlussfeiern und Konzerte. Ein weiterer Grund ist das Auftreten neuer, immunologisch veränderter Varianten des Norovirus. Noroviren wurden 1972 erstmals elektronenmikroskopisch entdeckt und sind labortechnisch einfach nachzuweisen. Sie bilden aber regelmäßig abweichende Formen, die das menschliche Immunsystem nicht wiedererkennt.

"Der Ausbruch in diesem Jahr ist sehr heftig. Es sind etwa doppelt so viele Fälle im Vergleich zum selben Zeitraum seit Oktober letztes Jahr", sagt Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamts. Im Jahr 2015 wurden von Oktober bis Dezember 49 Fälle von Noro-Infektionen gemeldet, in diesem Jahr sind es seit Mitte Oktober 93 Meldungen. Auch die Anzahl der wöchentlich übermittelten Ausbrüche nimmt zu. "Es muss aber von wesentlich höheren Zahlen ausgegangen werden, da uns ja nur die Laborbefunde gemeldet werden", sagt Schwarz. Dem Landratsamt liegen auch gehäuft Meldungen von Gruppenerkrankungen in Kindergärten und in zwei Altersheimen vor.

Gemeldet werden Noro-Fälle von den Laboren und Einrichtungen wie Pflegeheimen, Kindergärten ab zwei betroffenen Personen. "Im Vergleich zu den Vorjahren 2010 bis 2015 beginnt die Norovirus-Saison deutlich früher. Das aktuelle Infektionsgeschehen kann auf eine bevorstehende Winterepidemie hindeuten", sagt Schwarz. Laut Robert-Koch-Institut geht weltweit jeder dritte nichtbakterielle Magen-Darm-Infekt bei Kindern und etwa die Hälfte der Fälle bei Erwachsenen auf das Norovirus zurück.

Erkrankte sollten viel trinken

Erkrankten empfiehlt Mai, viel zu trinken. "Es gilt den Verlust an Flüssigkeit und Elektrolyten mit Mineralwasser, Cola oder Schwarztee mit Traubenzucker – am besten der zweite Aufguss – auszugleichen", sagt er. "Bei Appetit können die Erkrankten stündlich kleinste Mahlzeiten zu sich nehmen wie Salzstangen, Salzcracker, klare Hühner- oder Gemüsebrühe, roher geriebener Apfel oder Bananenbrei." Er rät, noch Wochen nach der Genesung Hände, Toiletten, Waschbecken und Türklinken zu desinfizieren, um eine Reinfektion oder Verbreitung der Viren zu vermeiden.

Die Übertragung der Noroviren erfolgt über das Erbrochene oder den Stuhl der Erkrankten. Die Ansteckung erfolgt über den direkten Kontakt (Schmierinfektion) oder über Berührung von Türklinken, Treppengeländern, Händeschütteln oder durch kontaminierte Speisen. Es können sich durch das Erbrechen auch virushaltige Tröpfchen in der Luft bilden, die in den Mund anderer Menschen gelangen. Nach Abklingen der Symptome können die Viren noch nach Wochen nachgewiesen werden. Um sich vor einer Infektion zu schützen, sollten Gesunde Abstand von Infizierten halten und regelmäßig ihre Hände mit Seife waschen. Händeschütteln ist zu vermeiden, in größeren Menschenmengen hilft ein Mundschutz.

Infizierte sollten sich körperlich schonen und den Kontakt zu Mitmenschen so weit wie möglich einschränken. Sie sollten ausreichend viel trinken. Arztbesuche sind meist nicht notwendig, da die Beschwerden nach zwei bis drei Tagen abklingen. Nur bei Säuglingen, Kleinkindern und älteren Menschen ist unter Umständen eine Infusionstherapie nötig. Medikamente helfen nur gegen Begleitübel wie Fieber, Kopfweh und Bauchkrämpfe.

Informationen unter: www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Noroviren