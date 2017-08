Bodenseekreis Nicht jede Biomülltüte darf in den Biomüll

Nicht jede Biomülltüte darf in den Biomüll

Seit Ende Juli lässt das Landratsamt die braunen Tonnen kontrollieren. Sind zu viele Fremdstoffe im Biomüll, kann er nicht als Kompost wiederverwendet werden.

Bodenseekreis – Eine volle Staubsaugertüte, eine abgelaufene Wurstpackung in der braunen Tonne – das gibt eine gelbe Karte. "Davon haben wir heute Morgen schon ungefähr 50 verteilt", sagt Marcel Anders, der für die AWB seit zwei Stunden in Markdorf unterwegs ist. "Es ist aber viel besser gewesen, am Anfang haben wir fast auf jede zweite Tonne einen Kleber gemacht."

Rote Karten haben sie bisher zehn verteilt. "Das machen wir, wenn nur Hausmüll drin ist, das ist manchmal richtig frech", sagt sein Kollege Eugen Scheffler. Bis zum frühen Nachmittag sind sie unterwegs und schauen in jede Tonne, ehe sie sie leeren. "Das dauert insgesamt eine halbe Stunde länger", schätzt Fahrer Andreas Schuster. Er hat beobachtet, dass vor allem gemeinschaftlich genutzte Tonnen nicht gut sortiert sind. "Da finden wir Flaschen, Plastiktüten, Klamotten oder sogar ganze gelbe Säcke."

Solche "Fehlwürfe" landen regelmäßig in den braunen Tonnen. Seit Ende Juli lässt das Landratsamt diese Tonnen kontrollieren: Wo etwas anderes liegt als Speisereste, Gartenabfall oder Papiertüten, kommt der gelbe Aufkleber auf den Deckel. Darauf stehen eine Verwarnung und ein Hinweis, was nicht eingeworfen werden darf. Folientüten aus Mais- oder Kartoffelstärke gehören zum Beispiel nicht hinein, obwohl sie als Biomülltüten verkauft werden.

"Diese Folien verrotten zwar irgendwann, aber das dauert", erklärt Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamts. "Der Biomüll wird in der Vergärungsanlage Amtzell innerhalb weniger Wochen zu Kompost – die Folien nicht." Sie werden zerrissen und teilweise aussortiert, aber das gelingt nie ganz. Die Kunststoffe verkleben die Siebe, oder verklumpen, übrig bleibende Tütenschnipsel landen unbeschadet im Kompost und mindern dessen Qualität. Jetzt schon finden sich immer wieder Folienstückchen auf Äckern. Zum Verpacken der Abfälle eignen sich Zeitungen oder Biomülltüten aus Papier.

Stellen die Mitarbeiter der Müllabfuhr wiederholt fest, dass eine Tonne falsch genutzt wird, bekommt die eine rote Karte und bleibt stehen, wochenlang, wenn es sein muss. Die Besitzer haben dann die Möglichkeit, sie selbst zu sortieren, sie zum Wertstoffhof zu fahren oder sie gegen eine Gebühr von zehn bis 20 Euro als Restmüll entsorgen zu lassen. "Insgesamt ist es deutlich besser geworden, seit wir die Kontrollen im Müllmagazin angekündigt haben. Wir bekommen aber auch bitterböse E-Mails", sagt Schwarz. Dabei zahlen am Ende alle für die Müllsünder, nicht nur weil die aufwendigere Verarbeitung teurer ist. "In den Gebühren sind die Einnahmen für den Verkauf des Komposts einkalkuliert", sagt Schwarz.

Dafür muss das Endprodukt den gestiegenen Ansprüchen der neuen Düngemittelverordnung und des RAL-Gütezeichens entsprechen. "Das wird genau kontrolliert. Für das RAL-Siegel etwa nehmen die Kontrolleure mit der Pinzette die Kunststoffschnipsel aus einem Liter Kompost und legen sie nebeneinander", sagt Schwarz. Mehr als 25 Quadratzentimeter dürfen es nicht sein, sonst können Landwirte oder Gärtner den Kompost nicht brauchen.

Den Biomüll ortsnah zu Kompost zu verwandeln und auf Feldern wieder zu verwenden ist praktizierte Kreislaufwirtschaft. "Das ist Biomasse, das brauchen die Landwirte und benötigen damit weniger Mineral- oder Kunstdünger", sagt Schwarz. "Es ist doch so einfach, man muss nur den Müll in die richtige Tonne werfen", sagt AWB-Fahrer Schuster. Es müssten nur alle mitmachen.

Kompost und Verordnung

73 000 Biotonnen werden im Bodenseekreis regelmäßig geleert, 66 000 gehören zu Privathaushalten. 17 000 Tonnen Biomüll fallen jährlich an, davon bestehen rund 800 Tonnen aus Fehlwürfen. Der Biomüll wird in der Vergärungsanlage Amtzell in kurzer Zeit zu Kompost – kompostierbare Kunststoffe werden nicht abgebaut.

werden im Bodenseekreis regelmäßig geleert, 66 000 gehören zu Privathaushalten. 17 000 Tonnen Biomüll fallen jährlich an, davon bestehen rund 800 Tonnen aus Fehlwürfen. Der Biomüll wird in der Vergärungsanlage Amtzell in kurzer Zeit zu Kompost – kompostierbare Kunststoffe werden nicht abgebaut. Seit dem 2. Juni gilt die neue Düngemittelverordnung, nach der bei Kompost nur 0,1 Prozent des Gewichts aus Kunststoff bestehen darf und 0,4 Prozent aus anderen Fremdstoffen. Das RAL-Gütesiegel legt fest, dass ein Liter Kompost nicht mehr als 25 Quadratzentimeter Fremdstoffe enthalten darf, ab Juli 2018 nur noch 15 Quadratzentimeter.

Infoblätter zur Mülltrennung können per E-Mail unter abfallberatung@bodenseekreis.de oder telefonisch unter 0 75 41/2 04 51 99 angefordert werden. Informationen im Internet: www.abfallwirtschaftsamt.de