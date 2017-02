Bregenz Neues Bregenzer Festspiel nimmt Gestalt an: Zwei Hände für Carmen

Die Bregenzer Festspiele zeigen das erste Kulissenteil der neuen Oper Carmen: Eine Hand. Beim Bühnenbild soll Einiges geheim bleiben, aber wir verraten, welche Arbeit dahinter steckt und aus wie vielen Teilen so eine Hand besteht.

Susanna Boehm gestikuliert mit einer fremden Hand, mehrere andere liegen vor ihr. "Im Studio der Bühnenbildnerin habe ich mindestens 20 Hände auf dem Sims gesehen", erzählt die Ausstattungsleiterin der Bregenzer Festspiele. Erst wurden die eigenen Hände abgebildet, ein Handmodel engagiert, Finger verlängert, der Schwung verändert, wieder von vorn angefangen, bis sie stimmte – die Hand, in der das Schicksal der Carmen ruhen wird.

Das eingescannte Modell ergab die Vorlage für eine Konstruktion aus Holz und Stahl. Die nächste Herausforderung lag in der Gestaltung der Oberfläche – sie sollte der menschlichen Haut möglichst ähnlich sehen. Kascheur Frank Schulze hat den Unterbau mit Styroporteilen verkleidet, verputzt und mehrere Schichten Farbe und Lasur darüber gelegt. "Den menschlichen Körper abzubilden ist sehr schwierig", sagt er. Der Bildhauer und Theaterplastiker hat schon Aidas blaue Füße gebaut.

Jetzt steht eine riesige rechte Hand im Werkstattzelt der Festbühne: außen hautfarben meliert, innen mit Gerüsten und Leitern. Die Finger sind nach oben offen – für Sänger, Artisten oder Effekte? "Es wird viel bespielt bei dieser Carmen", sagt Intendantin Elisabeth Sobotka. Viel mehr will sie noch nicht verraten, nur so viel: "Die Spielkarten liegen schon im See. Aber was mit Karten und Händen passiert, würde ich gern als Geheimnis stehen lassen."

Es ist Sobotkas zweite Inszenierung in Bregenz. "Ich bin neugierig, aufgeregt und gespannt. Aber es geht mir gut, weil wir gut in der Zeit sind." Daran hat auch die Kälte nichts geändert, die die Arbeiten im Zelt erschwerte. Um Finger und Material geschmeidig zu halten, bläst eine mobile Heizung warme Luft in den 17 Meter hohen Raum. Noch schwieriger machte das Wetter die Arbeiten an der Seebühne. "Wir hatten Taucher da, die mussten mit Eisschollen über ihren Köpfen tauchen", sagt Technikdirektor Wolfgang Urstadt.

Für ihn liegt der besondere Reiz der Arbeit bei den Festspielen in den Größenordnungen, die es sonst nirgendwo im normalen Theaterbetrieb gibt. "Außerdem muss alles zwei Jahre halten und ist dabei Wind und Wetter ausgesetzt. Es kommen viele unterschiedliche Gewerke zusammen. Wenn man ein Teil ändert, hat das für alle Konsequenzen", sagt er.

Die Idee, Bizets "Carmen" auf dem See zu spielen, entstand im September 2012, sagt Sobotka. "Es war das Wunschstück von Regisseur Kasper Holten und Bühnenbildnerin Es Devlin. Für beide ist der Kernpunkt das Schicksal: Wie kann ich damit umgehen, wie kann ich mich dem stellen?" An einer Stelle der Oper legen Carmen und ihre Freundinnen die Karten, um herauszufinden, was ihnen bestimmt ist – und lieferten damit die Idee für das Bühnenbild. Sobotka reizt der Farben- und Facettenreichtum der Oper: "Da gibt ja auch die Zigeuner, die Outlaws und Schmuggler. Am Wasser wurde immer geschmuggelt und so ist es natürlich ein geniales Stück für die Seebühne."

Das sieht das Publikum offenbar ähnlich. Der Vorverkauf läuft besser als je zuvor, etwa die Hälfte der 193 000 Karten für die Saison 2017 sind schon verkauft. Noch sind für alle Vorstellungen Tickets zu bekommen, wenn auch nicht mehr in allen Kategorien.

Arbeit hinter den Kulissen

Die erste Hand ragt bei durchschnittlichem Wasserstand 17 Meter aus dem Wasser, eineinhalb Meter reicht der Arm unter die Oberfläche. Die Hand wiegt 20 Tonnen. Ihr Fundament bilden 20 Holzpiloten, auf denen das Stahlgerüst für Unterarm, Handgelenk, Ballen, Mittelhand und fünf Finger montiert ist. Diese Stahlkonstruktion setzt sich aus etwa 190 Einzelteilen zusammen. Darüber kommt eine Verkleidung aus gut 180 dreidimensional gefrästen Styroporelementen, die verputzt, gestrichen und lackiert werden. Neun Lautsprecher verstecken sich in der Hand, damit die Richtungswahrnehmung bei der Akustik stimmt. 15 Tonnen Ballast werden sie stabilisieren.

Seit Januar arbeitet Kascheur Frank Schulze an der Hand. Anfang kommender Woche soll sie in mehrere Teile zerlegt zur Seebühne transportiert werden. Von der Werkplanung über Fertigung bis zur Montage am See benötigt die Herstellung sieben Monate. Die fertige Hand ist die rechte und hat den internen Namen "Hand Bregenz". Die linke Hand "Lindau" soll noch drei Meter höher werden.

Gleichzeitig entsteht auf dem See der Rest des Bühnenbilds – auf jeden Fall werden Spielkarten dazu gehören. Wenn die Hände im April stehen, planen die Festspiele ein Richtfest. Wie die Kulisse weiterwächst, zeigt eine Web-Kamera unter www.bregenzerfestspiele.com