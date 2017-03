Friedrichshafen Neuer Zuschnitt der Polizeistrukturen am See? Präsidium Ravensburg im Gespräch

Neuer Zuschnitt der Polizeistrukturen am See? Präsidium Ravensburg im Gespräch

Gibt es am Bodensee und im Hinterland bald einen Neuzuschnitt der Polizeipräsidien? Schon im Januar sickerten erste Ergebnisse des im Oktober 2016 eingesetzten "Lenkungsausschuss zum Evaluierungsprozess zur Polizeireform" durch. Ravensburg ist offenbar als Standort im Gespräch. Am Dienstag soll es Klarheit geben.

Bodenseekreis/Konstanz – Im Evaluierungsprozess zur Polizeireform wurden unter anderem die Polizisten im Land befragt, ob die 2013 von der grün-roten Landesregierung beschlossenen Polizeireform ihre Ziele erreicht hat. Die Ergebnisse scheinen mäßig zu sein, obwohl sie noch nicht veröffentlicht sind. Aus Polizeikreisen verlautet, dass die Vorschläge der Lenkungsgruppe am Dienstag verkündet werden sollen. Und so könnte es am Bodensee und im Hinterland bald einen Neuzuschnitt der Polizeipräsidien geben.

Ein Vorschlag macht aber schon die Runde: Der Bodenseekreis und die Landkreise Ravensburg und Sigmaringen sollen in einem neu geschaffenen Polizeipräsidium mit Sitz in Ravensburg verschmelzen, während jenseits des Sees Tuttlingen und Konstanz ein neues Polizeipräsidium bilden sollen.

Die CDU Bodenseekreis begrüßt die Entscheidung, dass es nun doch ein Polizeipräsidium Ravensburg geben soll. "Diese Korrektur der seinerzeit durch Grün-Rot eingeführten Polizeireform in Baden-Württemberg ist dringend nötig und schon längst überfällig", sagt der Kreisvorsitzende Lothar Fritz. Als 2014 die Polizeireform umgesetzt wurde, habe es viel Unmut über den Zuschnitt des Polizeipräsidiums Konstanz gegeben. Der Bodensee als natürliche Grenze zwischen den Landkreisen erschwere die Arbeit der Beamten und verursache lange Anfahrtswege bei Unfällen. Die CDU Bodenseekreis hoffe, dass die Vorschläge der Kommission auf positive Resonanz stoßen und im Mai im Landtag verabschiedet werden.

Auch Landrat Lothar Wölfle (CDU), der in den vergangenen Wochen dazu viele Gespräche geführt habe, zeigt sich erfreut von der räumlichen Neuordnung, von der er sich einen spürbaren positiven Effekt in der täglichen Zusammenarbeit der Behörden sowie für die Region Bodensee-Oberschwaben generell erhofft. "Wir haben hier die Aussicht auf eine gute Entwicklung mit einem sinnvollen regionalen und räumlichen Zuschnitt für die Polizeiarbeit", so der Landrat des Bodenseekreises.

Martin Hahn, Abgeordneter der Grünen im Landtag, kennt die Ergebnisse des Lenkungsausschusses noch nicht. "Wenn es der Ausschuss so beschlossen hat und er diese Lösung für besser hält, werde ich mich dem nicht verschließen", erklärt er. Hahn verweist aber darauf, dass der Zuschnitt der Präsidien vor fünf Jahren aus der Polizei heraus so gewollt gewesen sei. Das Präsidium Konstanz sei aber in mehrfacher Hinsicht "nicht als ideale Lösung" aufgefallen.

Für Matthias Grewe, Leiter des Amtsgerichts Ravensburg und Vorsitzender des Vereins der Richter und Staatsanwälte in Baden-Württemberg, hätte ein erneuter Neuzuschnitt ganz praktische Vorteile. Für die Justiz sei eine möglichst weitgehende räumliche Übereinstimmung der Verantwortungsbereiche von Polizei und Justiz und eine möglichst geringe Entfernung der großen Polizeidienststellen von den Standorten der Staatsanwaltschaften und Gerichte wünschenswert. "Verschiedene Ansprechpartner erschweren den Alltag, machen zusätzliche Besprechungen und Abstimmungen erforderlich und kosten Zeit, die wir nicht haben" so Grewe. Und für die Verhandlungen vor den Gerichten wäre es sinnvoll, wenn Polizisten mit kurzer Anfahrtszeit zur Verfügung stünden.

"Wir werden uns dazu nicht äußern", meint hingegen ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz zu den möglichen Plänen. Es liege ja noch kein endgültiges Papier auf dem Tisch. Für die Bürger würde sich dadurch voraussichtlich auch nicht viel ändern, denn es ändere sich nichts am Zuschnitt der Polizeireviere und -posten. So sieht es auch Hans-Jürgen Kirstein, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Er steht der Diskussion um die Reform der Polizeireform skeptisch gegenüber: "Der Mehrwert ist für mich nicht eindeutig erkennbar." So sei etwa das Argument, Konstanz sei von Ravensburg zu weit entfernt, hinfällig, wenn Konstanz stattdessen nun mit Tuttlingen verschmelzen würde. Dass ein zusätzliches zu den derzeit zwölf Präsidien geschaffen würde, glaubt er nicht: "Woher sollen sie die Menschen für ein neues Präsidium nehmen?"

Eine erneute Neuorganisation "bringt Unruhe rein und bringt eine Personalwanderung mit sich", sagt GdP-Mann Kirstein. Dabei sei die Evaluation des Landes, was die Polizeireform 2013 gebracht habe, für seinen Geschmack zu früh gekommen: Die Reform 2013 beginne sich gerade erst richtig einzuspielen. Die Reform 2013 habe es im Übrigen nur gegeben, um den personellen Aderlass der CDU-geführten Landesregierung aufzufangen: Weil in vielen einzelnen Einheiten Personalmangel geherrscht habe, habe man zusammenlegen müssen. "Wenn jeder genug Personal gehabt hätte", hätte man nichts verändern müssen, meint Kirstein.

Polizeireform 2014

Mit der im Juli 2013 vom Landtag beschlossenen Polizeireform wurden die zuvor in 37 Stadt- und Landkreisen angesiedelten Polizeidirektionen und -präsidien auf zwölf regionale Polizeipräsidien reduziert. Ausdrückliches Ziel war es, die Leitungsebene zu verschlanken und dafür mehr Personal "vor Ort" in den Revieren und auf den Polizeiposten zu haben. Bei der zum 1. Januar 2014 umgesetzten Reform wurden die damaligen Polizeidirektionen Friedrichshafen, Ravensburg, Sigmaringen und Konstanz zum Polizeipräsidium Konstanz zusammengeschlossen. In Friedrichshafen wurde die Kriminalpolizeidirektion für das Polizeipräsidium Konstanz eingerichtet.(kck)