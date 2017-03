Nonnenhorn Neuer Rekordversuch von Bruno Dobelmann

Der \"Orca\" will acht Kilometer im Bodensee schwimmen: Extremschwimmer Bruno Dobelmann hofft auf eisige Wassertemperaturen unter fünf Grad.

Nonnenhorn (hog) Wenn der Extremschwimmer Bruno Dobelmann, Spitzname Orca, am Freitagabend gegen 20 Uhr in den mit knapp fünf Grad eiskalten Bodensee steigen wird, ist das für den 57-Jährigen nichts Ungewöhnliches. Denn: Je kälter das Wasser, umso wohler fühlt sich der Orca. „Am vergangenen Wochenende war ich in verschiedenen oberbayerischen Seen zum Training. Der Königsee hatte eine Eisschicht und war nur an einer Stelle nicht zugefroren, da bin ich dann bei zwei Grad Wasser Temperatur geschwommen. Ich wollte probieren, ob ich das eine halbe Stunde schaffe, aber mein Arzt war dagegen“, erzählt Dobelmann im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Wenn er am Freitag im bayerischen Nonnenhorn ins Strandbad kommt, wird er von seinem Arzt, dem Schweizer Professor Beat Knechtle betreut und von der Nonnenhorner Wasserwacht.

Bruno Dobelmann will am Wochenende einen neuen Weltrekord in Sachen Eisschwimmen aufstellen. Bislang ist es ihm schon gelungen, drei sogenannte Eismeilen (eine Meile entspricht 1,609 Kilometern) innerhalb von 24 Stunden zu schwimmen – nur in Badehose verstehet sich. Jetzt will er für den Weltrekord fünf Meilen, also rund acht Kilometer schwimmen. „Geplant ist, dass ich am Freitag gegen 20 Uhr das erste Mal ins Wasser gehe und dann eine Meile schwimmen“, erzählt der Orca. Dabei wird er medizinisch gut überwacht, in seiner Badehose befinden sich Sensoren, die in regelmäßigen Abständen seine Körpertemperatur messen. „Ich würde mir wünschen, dass die Wassertemperatur unter fünf Grad liegt“, so Dobelmann weiter.

Am Freitag will er nur eine Strecke schwimmen, da sich seiner Erfahrung nach der Körper am Abend nicht so rasch wieder erholt und aufwärmt. Am meisten, so Dobelmann weiter, friere er, wenn er wieder an Land sei. „Dann darf ich mich nur abtrocknen und nichts Warmes trinken und erst recht nicht warm duschen, das ist für den Kreislauf ganz schlecht“, so Dobelmann. Seine Körpertemperatur liegt nach so einer Runde im eisigen Bodensee bei nur noch rund 36 Grad, oder sogar noch darunter. Ins Wasser kann er dann erst ein paar Stunden später wieder.

Seinen nächsten Start plant er am Samstag gegen sieben Uhr und dann vier bis fünf Stunden später einen weiteren, wenn seine Körpertemperatur bei 37 Grad liegt. Falls es mit dem geplanten Weltrekord nichts werden sollte, stellt Dobelmann seine Eisschwimmaktion ganz in den Dienst der Wissenschaft. „Wenn ich fertig bin, dann möchte ich für eine wissenschaftliche Studie noch einen Versuch machen“, erklärt Dobelmann. Nach eigenen Angaben ist er jetzt schon der einzige deutsche Schwimmer, der die fünf Eismeilen überhaupt geschafft hat, jetzt geht es ihm darum, das Ganze innerhalb von 24 Stunden zu schaffen und damit einen Weltrekord aufzustellen. Wer den Orca in Aktion erleben möchte, der kann das am Wochenende im Strandbad in Nonnenhorn tun – und zwar ganz gemütlich von Land aus.

