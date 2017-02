Bodenseekreis Neuer Bundespräsident: Hoffnungen aus der Region ruhen auf Steinmeier

Delegierte aus der Region haben mit den neuen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier gewählt. Im SÜDKURIER berichten sie von ihren Eindrücken bei der Bundesversammlung im großen Plenum.

Sie waren am Sonntag bei einem echten Großereignis dabei: Susanne Schwaderer, Antje von Dewitz, Klaus Hoher und Lothar Riebsamen haben ihre Stimme bei der Wahl des neuen Bundespräsidenten abgegeben. Noch am Abend ist Susanne Schwaderer, Geschäftsführerin des CDU-Bezirksverbands Württemberg-Hohenzollern und Leiterin der Bildungsakademien der Handwerkskammer Ulm, zurückgeflogen – beseelt von den Eindrücken der 16. Bundesversammlung. "Es war ein sehr eindrucksvolles, unvergessliches Erlebnis", fasst sie die Wahl von Frank-Walter Steinmeier (SPD) zum Bundespräsidenten am Montag zusammen.

Es habe eine dem Anlass angemessene, feierliche Grundstimmung geherrscht. "Es war toll, wie Norbert Lammert die Sitzung eröffnet hat", sagt Schwaderer. Der Bundestagspräsident habe pointierte Worte gefunden – für die aktuelle Zeit und den scheidenden Bundespräsidenten Joachim Gauck. Lammert hätte ihr auch als Kandidat für die CDU gefallen. Geblieben ist es aber bei der Unterstützung der Partei für Frank-Walter Steinmeier. Dennoch hatte die Wahl für die CDU-Bezirksgeschäftsführerin eine spannende Note: "Es stand die Frage im Raum, wie die Wahl ausgeht, wie viel Prozent die Kandidaten erhalten." Frank-Walter Steinmeier hält sie für erfahren genug, das Amt gut auszufüllen. Sie hofft, dass er ein überparteilicher Bundespräsident sein wird, "der vermitteln wird, dass wir Europa brauchen". Von seiner Wahl werden Schwaderer unter anderem die Begegnungen in Erinnerung bleiben.

Sie ist mit Politikern auf Landes- und Bundesebene ins Gespräch gekommen. Und es gab Gelegenheit, Schauspielerin Veronica Ferres, Fußball-Bundestrainer Joachim Löw oder Dragqueen Olivia Jones kennenzulernen. Mit strassbesetzten Krücken war die Dragqueen ins Plenum gehumpelt. Ob die Bundesversammlung dadurch einem Schaulaufen gleichgekommen sei? Nicht für Schwaderer. "Wenn sie ein Zeichen setzen, dass Demokratie wichtig ist, finde ich das gut", sagt sie zur Berufung von Sportlern und Schauspielern. Als "gutes Abbild der Gesellschaft" beschreibt Antje von Dewitz, Geschäftsführerin des Outdoor-Unternehmens Vaude, die bunt gemischte Bundesversammlung. Gemeinsam habe man viele erhebende Momente erlebt: Bei allen Gegensätzlichkeiten von links nach rechts sei beim Singen der Nationalhymne ein Gemeinschaftsgefühl aufgekommen. Ganz nah dran war die Vaude-Geschäftsführerin an Frank-Walter Steinmeier. "Ich saß einige Reihen hinter ihm", berichtet von Dewitz. Am Vorabend zur Bundesversammlung hatte sie ihn bei den Grünen erlebt – "leider ohne klare Worte". Im Bundestag zeichnete sich für sie dagegen ein durchweg positives Bild von Steinmeier: "Er hat durch die Bank einen guten Ruf und ist als Brückenbauer bekannt." Sie denkt, dass er dem Amt des Bundespräsidenten gerecht wird. Dem schließt sich FDP-Landtagsabgeordneter Klaus Hoher an: "Ich habe Frank-Walter Steinmeier gewählt, da er meiner Meinung nach der einzige Kandidat war, der das notwendige Format für das höchste Amt in unserem Land mitgebracht hat. " Er gelte als ein Politiker, der die demokratische Grundordnung respektiere und verteidige. Die Wahl habe am Sonntag im Vordergrund gestanden. "Parteipolitische Querelen hatten eine kurze Pause. Das hat man ja auch nicht alle Tage", verrät Hoher. Als gelöst empfand ebenfalls Bundestagsabgeordneter Lothar Riebsamen die Stimmung.

931 Stimmen für Steinmeier