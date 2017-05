Friedrichshafen Neue Nachtbuslinien starten ab Pfingsten: Verkehrsgesellschaft verbessert Angebot in den Nachtstunden

Nachtschwärmer sind willkommen: Mit neuen Nachtbuslinien sind nun alle Städte im Kreis und die Gemeinde Meckenbeuren auch nachts untereinander erreichbar.

Am Wochenende richtig Party feiern und dann mitten in der Nacht von Friedrichshafen mit dem Bus nach Tettnang. Oder von Markdorf zurück in den Hafen? Sicher und kostengünstig durch die Nacht? Schön wärs. Eben nicht. Was bisher schmerzlich vermisst wurde, wird immer mehr Wirklichkeit. Ab der Nacht von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag gibt es neue Nachtbusse am Bodensee und damit auch eine erhebliche Angebotsverbesserung der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbundgesellschaft (bodo). In den Nächten von Freitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag und auch vor Feiertagen sind nun alle Städte im Bodenseekreis, sowie die Gemeinde Meckenbeuren mittels Nachtbus untereinander erreichbar. Wer also beispielsweise um 2.57 Uhr am Häfler Stadtbahnhof einsteigt, ist um 3.25 Uhr in der Markdorfer Bahnhofstraße und wer um 2.31 Uhr am Meckenbeurener Bahnhof den Bus nimmt, darf um 2.45 Uhr in der Paulinenstraße wieder aussteigen. Damit schließt sich in gewisser Weise ein Kreis. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich das Angebot an Nachtfahrten auf bestimmten Linien im bodo-Verbundgebiet verbessert. Das ursprüngliche Nachtangebot von Friedrichshafen nach Überlingen und Kressbronn wird somit um zwei weitere Linien verbessert. Außerdem sind die Linien am Stadtbahnhof aufeinander abgestimmt, so dass Umsteigemöglichkeiten auf alle Nachtbuslinien problemlos möglich sein sollen.

"Wir freuen uns auf möglichst viele Nachtschwärmer", blickt Silvio Matt, Leiter der Friedrichshafener Geschäftsstelle DB Zug-Bus GmbH/RAB positiv der Angebotserweiterung entgegen. Auch Philipp Reinalter, Geschäftsführer des Projektpartners Strauss Reisen, ist sicher, dass die attraktiven Fahrangebote zu später Stunde angenommen werden. "Dem Landkreis Bodenseekreis ist die Mobilität, auch in den Abend- und Nachstunden, sehr wichtig", sagt Roland Albert vom Amt für Kreisentwicklung und Baurecht. Zudem liegen die Finanzierung der Angebote ebenso wie die Projektleitung, Evaluation und Weiterentwicklung liegen auf Seiten des Landkreises. Fahrplaninfos gibt es unter www.bodo.de, auf der mobilen Bodo-Internetseite oder über die Bodo-Fahrplan-App. Eine Sonderauflage "Minifahrplan Nachtbusse" für alle vier Nachtbuslinien ist bald in den Mobilitätszentralen, bei Verkehrsunternehmen sowie in den Clubs erhältlich.