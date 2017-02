Bodenseekreis Neue Boote für Feuerwehren am See

Neue Boote für Feuerwehren am See

Im Fall, dass bei einem Unfall Kraftstoff oder Öl in den Bodensee gelangt, will man gerüstet sein. Vier neue Feuerlöschboote sollen angeschafft werden. Landesinnenminister Thomas Strobl informiert sich in Friedrichshafen über das Konzept zur Öl- und Schadenwehr auf dem Bodensee.

Friedrichshafen (kck) Die Feuerwehren Konstanz, Radolfzell, Überlingen und Friedrichshafen erhalten in den nächsten Jahren vier neue, multifunktionale Boote. Dann werden die beiden alten Feuerlöschboote, die in Friedrichshafen und Konstanz stationiert sind, ausgemustert. Darüber wurde bei einem Besuch des Landesinnenministers Thomas Strobl informiert, der sich am Freitag über die Öl- und Schadenwehr am Bodensee schlau gemacht hat. Das Land zahlt für die neuen Schiffe rund acht Millionen Euro. Weitere zwei Millionen Euro wurden bereits investiert, um die Ölwehr am See zu modernisieren. Beschafft wurden bereits vier neue Arbeitsboote und Gerätewagen.

Umwelt- und Brandschutz auf dem Bodensee ist eine originäre Landesaufgabe, die im Jahr 2000 von den Landkreisen Konstanz und Bodenseekreis übernommen wurde. Um den See vor allem als bedeutenden Trinkwasserspeicher zu schützen, organisierten bereits 1960 die Seeanrainer – Baden-Württemberg und Bayern sowie Schweiz und Österreich – eine gemeinsame Ölwehr. Die wird am Nordufer konkret von den Feuerwehren Friedrichshafen, Überlingen, Radolfzell und Konstanz als Ölwehr-Stützpunkt sichergestellt. "Deshalb unterstützen wir als Land die Feuerwehren und damit die Ölwehr nicht nur mit warmen Worten", erklärte Strobl gestern die Millionen-Investition in moderne Ausrüstung. Das in Friedrichshafen liegende Feuerlöschboot etwa ist 43 Jahre alt und wurde einst vom DDR-Küstenschutz übernommen. Der Innenminister dankte den vielen Feuerwehr-Vertretern für ihren Einsatz, der Umwelt und Menschen am See zugute komme.

Kreisbrandmeister Henning Nöh erläuterte dem Minister die neue Einsatzkonzeption für die Öl- und Schadenwehr, die alle vier Stützpunkte stärkt. Sie sind technisch so ausgerüstet, dass im schlimmsten Fall ein Bahnunfall auf der Bodenseegürtelbahn bewältigt werden kann, bei dem bis zu 300.000 Liter Kraftstoff oder Heizöl austreten und in den See fließen. Weitere Aufgaben sind Brandbekämpfung auf Schiffen, aber auch Hilfestellung für Einsatzkommandos wie Polizei oder DLRG.