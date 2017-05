Hagnau Neue Bodensee-Weinprinzessin gesucht

Erstmals soll die Bodensee-Weinprinzessin den Weinbau am gesamten deutschen Bodensee vertreten. Die Veranstalter wünschen sich eine Bewerberin mit Bezug zum Weinbau. Die Wahl findet am 4. September im Neuen Schloss Meersburg statt.

Hagnau – Erstmals wird dieses Jahr, am 4. September, eine Bodensee-Weinprinzessin gewählt, die den Weinbau am gesamten deutschen See vertreten wird und nicht, wie bisher, nur badische Winzer. Kandidatinnen werden ab sofort gesucht. Neben dem Termin für die Wahl, bisher im März, wird auch der am gleichen Tag stattfindende Bodenseeweintag neu aufgestellt.

Das verkündeten Vertreter der badischen, bayerischen und württembergischen Winzer gestern in Hagnau: Fabian Dimmeler, Vorsitzender des Bereichs Bodensee im Badischen Weinbauverband, Tobias Keck, stellvertretender Vorsitzender des Vereins Bodenseewein und Geschäftsführer des Winzervereins Hagnau, sowie die Winzer Martin Steinhauser aus Kressbronn und Josef Gierer aus Nonnenhorn. Den Bodensee als Marke wollen künftig auch die Winzer noch mehr in den Vordergrund rücken. Bei der "ProWein" Düsseldorf, einer der bedeutendsten Fachmessen der Welt, bei der 2018 über 6000 Aussteller aus 57 Nationen vertreten sein werden, präsentiere der Bodensee sich schon lange gemeinsam.

"Wir gehören zusammen", sagt Steinhauser. Und Dimmeler betont: "Wir müssen zusammenarbeiten, gerade angesichts globaler Herausforderungen." Gierer ergänzt: "Weinfreunde sehen nicht: badischer, württembergischer oder bayerischer Bodensee, sondern nur: Bodensee." Als bayerischer Seewinzer befindet sich Gierer bislang in einer besonders kuriosen Situation: Nonnenhorn gehört gleichzeitig zum Anbaugebiet Württemberg und zum Weinbauverband Franken. Bislang vertrat also die fränkische Weinkönigin Gierer und seine Kollegen. Die Kür einer, wie Dimmeler betont, "echten Bodensee-Weinprinzessin" ist also gleich aus mehreren Gründen ein logischer und überfälliger Schritt.

Seit 1974 wählten die badischen Seewinzer ihre Weinprinzessin – zuletzt Stephanie Staneker aus Hagnau – während ihres Bodenseeweintags. Dieser fand seit 1969 und letztmals 2016 immer zum Josefstag, dem 19. März, im Neuen Schloss in Meersburg statt. Der Ort bleibt gleich, wenn die neue Prinzessin gewählt wird. Ansonsten ändert sich alles, das fängt beim Datum an: Ab diesem Jahr werden Weintag und Wahl auf Anfang September verlegt, bewusst auch deswegen, weil kurz darauf das jährliche Bodensee-Weinfest in Meersburg stattfindet. Der 19. März sei zunehmend ungünstig geworden, da um diese Zeit, in der auch die "ProWein" stattfindet, viele Winzer keine Zeit hätten. Außerdem seien viele potenzielle Kandidatinnen im Frühjahr mit Prüfungen beschäftigt.

Was erwarten die Winzer von einer Bewerberin, die den ganzen deutschen Bodensee vertreten soll? Sie sollte mindestens 18 Jahre alt sein und "einen Bezug zum Weinbau" haben, wie Dimmeler betont. Die Aufgaben und das Wissen der künftigen Prinzessinnen würden sicher vielfältiger werden, meint Keck. Man werde sowohl die Vorbereitung der Bewerberinnen als auch die Schulung erweitern, versichert Dimmeler. Und die Ausdehnung des Zuständigkeitsbereichs mache das Amt umso interessanter, ist sich Keck sicher.

Auf die Winzer und Weine, die sie vertreten wird, kann sich die neue Hoheit gleich am Wahlabend einstimmen. Statt der Weinprobe wird es eine lockere Zusammenkunft der Winzer geben, von denen jeder je einen Wein mitbringt und ausschenkt. Jeder Betrieb könne teilnehmen. Erstmals soll es auch Karten für die Öffentlichkeit geben.

Kandidatinnen gesucht: für die Wahl zur Bodensee-Weinprinzessin am 4. September im Neuen Schloss in Meersburg. Bewerben können sich junge Frauen ab 18 Jahren, die einen Bezug zum Weinbau am deutschen Bodensee haben und aus dessen Einzugsgebiet kommen, das sich in Baden, Württemberg und Bayern vom Hochrhein bis zur österreichischen Grenze erstreckt. Ein Jahr lang wird die Erkorene die deutschen Seewinzer im In- und Ausland vertreten. Interessentinnen erhalten Informationen und Vorbereitungsmaterial. Nachfragen und Bewerbungen können sie richten an: Fabian Dimmeler, Bereichsvorsitzender Bodensee im Badischen Weinbauverband, Strandbadstr. 3, 88709 Hagnau, Tel. 01 77/7 85 67 27, E-Mail: sfdimmeler@web.de