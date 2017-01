Friedrichshafen Neue Blitzer hat das Land: Acht neue Geschwindigkeits-Messanlagen im Kreis

Vor allem in Ortseinfahrten und 30er-Zonen wird im Bodenseekreis geblitzt – und das häufiger, denn es gibt acht neue Geschwindigkeits-Messanlagen. Anlieger wünschen sich sogar noch weit mehr feste Geräte.

Bodenseekreis – Ein Geburtstag im Deggenhausertal: Der Gastgeber muss raten, welche Fragen seine Gäste durch Aufstehen mit „Ja“ beantworten. Bei einer Frage stehen alle auf, bis auf seine Mutter und die Kinder. Es dauert eine Weile, bis er es herausbekommt: „Bist du schon einmal geblitzt worden?“

Vielen gilt zu schnell Fahren immer noch als Kavaliersdelikt, auch am Bodensee. Deshalb hat das Landratsamt sein Blitzerarsenal aufgestockt: Acht neue Messanlagen stehen im Kreis, an der Pfullendorfer Straße in Heiligenberg etwa und an der Hauptstraße in Stetten. Andere Standorte wurden umgerüstet: Die Anlage in Liebenau wird gegen einen Messturm ausgetauscht, der tagsüber 50 Stundenkilometer und nachts 30 km/h messen kann. Am Ortseingang Hagnau wird in Zukunft in beide Fahrtrichtungen gemessen.

Die alten Anlagen werden gleich wiederverwertet: die aus Hagnau kommt in Frickingen zum Einsatz, da dort wegen des Gefälles die Lasertechnik der neuen Messtürme nicht funktioniert. Das Gerät aus Liebenau wird an den Maurenriedtunnel in Eriskirch gesetzt, da es dort für die neue Technik zu eng ist. Ginge es nach den Anliegern, hätten es noch mehr Blitzer sein dürfen. „Gerade in innerörtlichen oder ortsnahen Bereichen werden aus den jeweiligen Gemeinden Wunschstandorte für stationäre Messanlagen an uns herangetragen. Diese Wunschliste ist deutlich länger als das, was realisierbar ist“, sagt Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamts.

Auch viele Autofahrer haben nichts gegen weitere Kontrollen. „Das ist gut gegen Raser“, sagt Gisela Frankenbach. „Wenn im Wohngebiet Tempo 30 ist und Kinder spielen, dann rasen manchmal Autos durch mit 60 oder 70 Stundenkilometern, das geht ja nicht.“ Thomas Langenstein hat sogar einen Vorschlag für einen weiteren Blitzer: „Auf der Straße zwischen Manzell und Schnetzenhausen, da liegt das Krankenhaus, eine Schule und der Kindergarten, da wäre ein Blitzer angebracht.“ „An manchen Stellen ist es auch übertrieben“, findet Patrizia Oesterle. „In Hagnau, da sorgt das doch für mehr Stau als alles andere.“ In Wohngebieten plädiert sie aber auch für Tempo 30 und Kontrollen.

129 336 Fälle von Geschwindigkeitsübertretungen musste das Landratsamt im vergangenen Jahr bearbeiten, die Stadt Friedrichshafen 30 393. Besonders oft geschieht dies, wenn die „Einheit von Bau und Prinzip“ für den Autofahrer nicht einzusehen sei, sagt Fritz Bezikofer, Pressesprecher im Polizeipräsidium Konstanz: „So werden Geschwindigkeitsbeschränkungen ignoriert, weil zum Beispiel ein breiter und sehr gerader Ausbau einer Straße eine gute Sicht sowie Überblick bietet und dadurch größere Sicherheit suggeriert, was wiederum vermeintlich höhere Geschwindigkeiten zulässt oder rechtfertigt.“ Ausgang oder Beginn einer Ortschaft sind solche Stellen oder Tempo-30-Zonen, die keinen typischen Wohngebietscharakter aufweisen. Im Kreis sind das etwa die Ortsdurchfahrten Markdorf und Hagnau oder Wohngebiete wie die Markdorfer Straße in Kluftern oder die Fischbacher Kapitän-Wagner-Straße. Die Polizei verweist zudem darauf, dass erhöhte Geschwindigkeit die häufigste Ursache für Unfälle ist.

Dabei können die Strafen für erwischte Raser empfindlich sein: Ab einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 20 Stundenkilometern gibt es einen Punkt in Flensburg, ab 30 km/h zwei Punkte und ein Fahrverbot. Die meisten fahren zwar nur zehn bis 20 Stundenkilometer zu schnell. „Es gib aber auch extreme Ausreißer von um die 100 km/h Geschwindigkeit in 30er-Bereichen. Das ist dann kein Versehen mehr, sondern eine mutwillige Gefährdung“, sagt Schwarz. Doch schon die kleineren Übertretungen werden teuer: zehn Kilometer zu viel auf der Uhr kosten innerorts 15 Euro, 15 zu viel 25 Euro und 20 zu viel 35 Euro. Gut 2,8 Millionen Euro hat der Landkreis damit im vergangenen Jahr eingenommen, 660 000 Euro die Stadt Friedrichshafen. Den Einnahmen stehen aber auch Kosten gegenüber: „Aus Statistiken der letzten Jahre liegen diese bei einer Kostenquote von rund 42 Prozent“, sagt Andrea Kreuzer, Pressesprecherin der Stadt. Ein Messturm kostet etwa 50 000 Euro, der Einschub mit der Messtechnik etwa noch mal so viel. Hinzu kommen Installations- und Wartungskosten. Ein mobiler Messzug mit Geräten und Fahrzeug kostet etwa 110 000 Euro.

Wer Bußgelder oder Führerscheinentzug vermeiden will, für den hat Thomas Langenstein ein einfaches Rezept: früher losfahren.

Wer entscheidet?

Geschwindigkeitsbeschränkungen zusätzlich zu den bundesweit geltenden 50 Stundenkilometern in Ortschaften und 100 km/h auf Landstraßen legen die örtlichen Straßenverkehrsbehörden fest. Im Bodenseekreis sind sie beim Landratsamt und in den Stadtverwaltungen von Friedrichshafen und Überlingen angesiedelt. Sie installieren auch die festen Messanlagen. Mögliche Standorte werden mit Polizei, Straßenbaulastträgern und Kommunen abgestimmt. Bewertungskriterien sind vor allem Unfallhäufigkeit, gemessene Überschreitungshäufigkeit, Gefährdungs- und Belästigungspotenzial sowie die Wahrscheinlichkeit des gewünschten disziplinierenden Effekts. Mobile Messungen führen die Straßenverkehrsbehörden und die Polizei mit Lichtschranken oder Lasermessgeräte aus.