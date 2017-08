vor 13 Minuten Susanne Hogl Lindau Naturschützer beschließen Klage gegen Therme Lindau

Mit 167 Ja- und 113 Nein-Stimmen haben die Mitglieder der Kreisgruppe Lindau des BUND Naturschutz (BN) am Donnerstagabend für eine Klage gegen den geplanten Neubau der Therme im Landschaftsschutzgebiet am Bodenseeufer in Lindau gestimmt. Lindaus Oberbürgermeister Gerhard Ecker (SPD) sieht laut einer Mitteilung der Stadt der Klage gelassen entgegen.