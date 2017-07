Friedrichshafen Müllsünder schaden Vereinen - Gemeinden erwägen Schließung einzelner Standorte

Wilde Abfallentsorgung an Altpapier-Containern bringt Vereine in Schwierigkeiten. Denn die Vereine sind für die Sauberkeit der Plätze verantwortlich. Doch immer wieder lagern Bürger dort Müll ab. Es gibt Gemeinden, die erwägen, Standorte zu schließen. Wir haben uns in Immenstaad, Friedrichshafen, Markdorf und Meckenbeuren umgesehen.

Wenn Clemens Müller einen Müllsack neben dem Altpapier-Container stehen sieht, greift er zu unkonventionellen Mitteln. "Ich gucke da rein. Manchmal sind Briefumschläge mit Adresse oder sonstige Hinweise drin. Dann bringe ich den Müll umgehend zurück und stelle ihn dort vor die Tür, sagt er. Bei Mehrfamilienhäusern legt er noch einen Zettel mit dem Namen oben drauf. Einen Müllsünder, den er in flagranti erwischte, stellte er sofort zur Rede. "Dem habe ich das so erklärt, dass er es nie wieder macht." Müller ist Vorsitzender des Vereins TuS Immenstaad, der den Container an der Linzgauhalle betreut. "Wir bekommen Geld für das Papier vom Landratsamt, das sind für uns wichtige Einnahmen", sagt er. Der Verein kauft damit Turngeräte oder Trikots und Bälle für die Fußballjugend. Dafür kommen Müller und seine Vereinskollegen täglich vorbei, fegen den Platz und entsorgen anfallenden Abfall. "Wir haben viele aufmerksame Mitglieder. Wenn die sehen, dass etwas herumsteht, schmeißen sie es weg."

"Die Zusammenarbeit mit dem TuS ist vorbildlich in dem Bereich", sagt der Immenstaader Hauptamtsleiter Michael Haase. "Wenn wir einen Hinweis auf Verschmutzung kommen, geben wir das weiter und die machen das gleich weg." Entsprechend sieht die Gemeinde Immenstaad keinen Anlass, den Behälter abbauen zu lassen. Wegen anhaltender Verschmutzungen hatte der Landkreis den Gemeinden empfohlen, keine Standorte für Altpapier-Container bereitzustellen.

Um die Behälter in Markdorf kümmert sich die Segelfliegergruppe. "Das ist unsere finanzielle Basis", sagt Helmut Westermann, Fluglehrer und Papierverantwortlicher des Vereins. Ein Team macht regelmäßig sauber und bringt überschüssiges Papier zur eigenen Halle. In der Planckstraße wurden Kameras angebracht. "Seit wir eine zweite installiert haben, ist es besser geworden. Als wir nur eine Kamera hatten, haben die Leute einfach außerhalb des Sichtfelds geparkt", sagt Westermann. "Seitdem haben wir weniger Beschwerden", bestätigt Anja Wochner von der Finanzverwaltung Markdorf. "Das läuft so weiter, das Geld soll den Segelfliegern zugutekommen."

Auch Michael Kunz vom Radfahrverein Immergrün in Ailingen ist froh, dass die Container an der Eckmähde bleiben. "Das Geld kommt zu 100 Prozent unserer Jugend zugute. Für den Radball brauchen wir besondere Räder, die stellen wir zur Verfügung", sagt er. Er selbst geht in der Woche mindestens zweimal vorbei und sieht nach, ob alles in Ordnung ist, andere Mitglieder helfen mit. "Meistens steht Altpapier daneben, wenn der Container voll ist."

Mehrere kaputte Staubsauger liegen neben dem Container am Friedhof in Meckenbeuren-Kehlen, aus einer aufgeplatzten Plastiktüte quillt Plastikmüll, es riecht wie auf einer Müllhalde. Ein Schild weist darauf hin, dass nur Glas, Altpapier und Altkleider gesammelt werden. "Auf Wunsch der Vereine werden wir noch ein Schild aufstellen, das an das Gewissen der Bürger appelliert, sagt Rudolf Mayer, Leiter des Liegenschaftsamts Meckenbeuren. "Sperrmüll, Biomüll, Restmüll – das ist Hardcore", beschreibt Karl Zeiler vom Sportkegelclub Gerbertshaus-Kehlen die Zustände an der Sammelstelle am Fachmarktzentrum.

Drei- bis fünfmal pro Woche bringen Vereinsmitglieder den Platz in Ordnung. Sie haben sogar einen Anhänger angeschafft, um anfallenden Müll zu beseitigen. "Besonders schlimm ist es, wenn die Discounter Sonderangebote auf Paletten haben." Den dritten Meckenbeurer Container am Seniorenheim in Brochenzell betreut der VfL Bochenzell im Wechsel mit Musikverein und Narrenzunft. "So sauber ist sonst kein Standort", sagt Vorsitzender Andreas Ritter. "Es gibt einen rüstigen Rentner, der allen drei Vereinen verbunden ist. Der geht jeden Morgen und jeden Abend hin." Im November wird die Gemeinde entscheiden, ob die drei Meckenbeurer Altpapier-Container bleiben. Noch hoffen die Vereine.



Blaue Tonne

Seit der Bodenseekreis 2014 die blauen Papiersammeltonnen eingeführt hat, gibt es nur noch wenige öffentliche Altpapier-Container. Sie werden von Vereinen betreut, die mit dem Geld für das Papier ihre Finanzen aufbessern. Der Landkreis führte die blauen Tonnen ein, weil die Sammelquote im Kreis unter dem Landesdurchschnitt lag und weil die Container überall zu Abladestellen wilden Mülls wurden.

Da einige Vereine ohne Papiersammlung in finanzielle Schwierigkeiten geraten wären, durften sie die von ihnen betreuten Container behalten. Die Vereine müssen für die Sauberkeit der Standorte sorgen. Im Gegenzug bekommen sie Geld für das Papier. (cor)