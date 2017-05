Bodenseekreis Mit Förderprogrammen gegen Insektensterben

Rolf Servos beobachtet in seinem Garten in Deggenhausertal seit zwei Jahren einen massiven Rückgang der Insekten. Dabei hat er gerade für sie einen geschützten, naturbelassenen Rückzugsbereich geschaffen. Robert Schwarz, Pressesprecher im Landratsamt Bodenseekreis, bestätigt die negative Entwicklung. Das Landratsamt setzt mit Förderprogrammen dagegen.

Deggenhausertal – Seit 20 Jahren hegt und pflegt Rolf Servos seinen naturnahen Garten am Waldrand in Deggenhausertal. Zahlreiche einheimische Hecken, Sträucher, Bäume und Wildblumen hat er seit damals gepflanzt oder integriert. Zudem hat er über die Jahre viele Nistkästen für Vögel, Bienenhotels sowie kleine und größere Teiche angelegt, um so ein nachhaltiges und geschütztes Naturparadies zu erschaffen. Das Ergebnis kann sich sehen und hören lassen: Zahlreiche Insektenarten, Unken, Frösche und Vögel hielten bei ihm im Garten Einzug. "Ich konnte Feldsperlinge, Meisen, Grünfinken an meinem Futterhaus beobachten und im Sommer waren sämtliche Nistkästen belegt", erzählt der 66-Jährige.

Doch in den vergangenen zwei Jahren ist es spürbar stiller im Garten geworden: "Meine Nistkästen sind nur noch teilweise belegt und am Futterhaus zeigen sich maximal 20 Vögel gleichzeitig." Insgesamt registriert er einen massiven Artenrückgang in seinem Garten. Was er hier im Kleinen beobachte, sei ein landesweites Phänomen, "und das ist nicht nur eine Laune der Natur, sondern hat klare Ursachen." Den Grund sieht Servos in einem massiven Sterben von Insekten, Futtergrundlage für die Vögel: "Es fällt doch auf, dass gegenüber früheren Jahren die Windschutzscheibe des Autos auch bei längeren Fahrstrecken fast frei von Insekten bleibt."

Neben der Honigbiene sind auch zahlreiche andere Blüten besuchende Insekten betroffen. Das Insektensterben steht nach Ansicht von Rolf Servos offensichtlich im Zusammenhang mit dem Anstieg der Maisanbauflächen mit Neonicotinoid-gebeiztem Saatgut. Dieses Neonicotinoid wirke sich nachteilig bis schädlich auf den Orientierungssinn sowie das Nervensystem der Insekten aus. Angaben, die von der Naturschutzbehörde des Bodenseekreises bestätigt werden. Robert Schwarz, Pressesprecher im Landratsamt Bodenseekreis, erklärt: "Die Ursachen des Schwundes sind noch nicht ausreichend geklärt. Es spricht wohl einiges dafür, dass Neonicotinoide eine Ursache hierfür sind." Darüber hinaus trage der überzogene Gülleauftrag auf Wiesen und Äcker sein Übriges bei, sagt Rolf Servos: "Insekten und Kleinlebewesen ersticken massenhaft unter der Jauche."

Was kann man tun? Landwirte sollten einen größeren Teil der Maisanbauflächen mit alternativen Pflanzen bestücken und das Düngen mit Gülle reduzieren. Außerdem würden Blühstreifen entlang der Äcker und Gehölzinseln Lebensraum für die Insektenarten schaffen. Nach Ansicht von Rolf Servos können aber auch öffentliche und private Waldbesitzer einen Beitrag leisten: "Warum nicht schwer zu bewirtschaftende Bereiche, wie Steilhänge oder Schluchten, ganz der Natur überlassen?" Ebenso könnten Blühstreifen an Schulen und innerörtlichen Gemeindeflächen einen Beitrag zum Artenerhalt leisten.

Die Verantwortlichen in der Naturschutzbehörde im Bodenseekreis versuchen, durch die Pflege, Erhaltung und Entwicklung von sowohl geschützten als auch außerhalb von Schutzgebieten gelegenen Flächen sowie weniger intensiv genutzten Flächen – hier vor allem landwirtschaftliche Grenzertragsflächen – Lebensräume für Insekten zu schaffen. Besonders die freiwilligen Förderprogramme Streuobst und Biotoppflege tragen zu einer nachhaltigen Verbesserung bei.

Schwarz betont, dass vom Landkreis und dem Landschaftserhaltungsverband Bodenseekreis erhebliche Fördermittel des Landes sowie der Europäischen Union in den Bodenseekreis geholt und für die Landschaftspflege eingesetzt werden. "Für das Jahr 2017 wurden hierfür über 600 000 Euro beim Land beantragt", erklärt der Pressesprecher. Des Weiteren unterstützt der Bodenseekreis Initiativen wie die Heinz-Sielmann-Stiftung oder die Bodenseestiftung mit ihren Projekten wie Biotopverbund Bodensee oder blühendes Bodenseeland, um die Artenvielfalt in der Region zu erhalten.

Förderprogramme

Mit der Förderung von Streuobstwiesen bietet das Landratsamt eine Alternative zu Obsthochstämmen. Gefördert wird der Kauf von Baumarten, die nur eine geringe Aufwuchspflege und keinen regelmäßigen Schnitt benötigen. Biotoppflege beinhaltet Aktivitäten, die der freien Landschaft, der Tier- und Pflanzenwelt sowie dem Landschaftsbild zugutekommen. Dazu gehören die Anpflanzung von Hecken in freier Landschaft, die Neuanlage oder Wiederherstellung von Biotopen, die Renaturierung und Bepflanzung von Fließgewässern sowie die Nachpflanzung und Pflege von Obsthochstämmen.

Informationen im Internet:www.bodenseekreis.dewww.bund-bodensee-oberschwaben.net