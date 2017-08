Bodenseekreis Ministerpräsident Kretschmann wandert am Bodensee

Auf seiner Sommertour macht Ministerpräsident Winfried Kretschmann auch am Bodensee Station.

Bodenseekreis – Unter dem Motto „Kretschmann, läuft!“ wandert der Ministerpräsident vom 14. bis zum 18. August durch Baden-Württemberg. Wie das Staatsministerium mitteilt, kommt der Ministerpräsident dabei am Freitag, 18. August, an den Bodensee. Zunächst besucht er das Pfahlbaumuseum in Uhldingen-Mühlhofen. Von dort wandert er um 10 Uhr zur Basilika Birnau und führt interessierte Bürger durch die Wallfahrtskirche. „Diese Sommertour vereint zwei Eigenschaften von mir ganz wunderbar: Ich genieße den direkten Kontakt mit den Baden-Württembergerinnen und Baden-Württembergern – und gleichzeitig bin ich ein leidenschaftlicher Wanderer. Darum lade ich alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ein, zusammen mit mir unser Land zu durchstreifen, neue Landschaften zu erkunden und schon bekannte Sehenswürdigkeiten wieder zu entdecken“, wird Kretschmann in der Mitteilung zitiert. Teilnehmer müssen bei der Sommertour selbst für ihre Verpflegung sorgen. Die Programmpunkte finden laut Mitteilung des Staatsministeriums bei jedem Wetter stattfinden.