Friedrichshafen Mietpreisbremse zieht nicht

Wohnraum wird in der Region immer teurer, obwohl auch in Friedrichshafen und Tettnang die Mietpreisbremse gilt. Wie Anton Schmidt vom Mieterverein Oberschwaben erklärt, sei es für Mieter schwierig, ihr Recht durchzusetzen.

Bodenseekreis – Mieten sollen für Normalverdiener bezahlbar bleiben. Das war die Absicht der Mietpreisbremse, als sie vor anderthalb Jahren eingeführt wurde. Nicht nur in Großstädten wie Stuttgart und Freiburg, sondern auch in Friedrichshafen oder Tettnang darf die Miete seither maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen, wenn eine Wohnung wieder vermietet wird.

Doch dämpft das Gesetz die Mietpreisentwicklung tatsächlich? Im Einzelfall schon, zeigt eines der wenigen Gerichtsurteile, die es bundesweit bisher dazu gegeben hat. Das Landgericht Berlin gab Ende März einer Mieterin Recht, die geklagt hatte, weil sie 9,50 Euro pro Quadratmeter laut Mietvertrag zahlen sollte, obwohl die Vormieterin 4 Euro weniger berappen musste. Das Gericht legte 6,60 Euro als zulässige Höchstmiete fest und berief sich auf die in Berlin geltende Mietpreisbremse. Doch sie funktioniert dennoch nicht, klagt der Deutsche Mieterbund. Denn die meisten Mieter wollen, wenn sie denn schon eine Wohnung gefunden haben, keinen Ärger mit ihrem Vermieter.

Anton Schmidt sagte am Freitag bei einem Gespräch mit dem SPD-Bundestagskandidaten Leon Hahn: "Die Mietpreisbremse spielt bei uns so gut wie keine Rolle. Da hat in unserer Beratung noch niemand danach gefragt. Aber die Mieten steigen und steigen." Schmidt, Vorsitzender des Mietervereins Oberschwaben, vertritt die Interessen von rund 4000 Mietern in der Region um Friedrichshafen und Ravensburg. Der SPD-Politiker sprach von zwölf bis 14 Prozent Aufpreis im Schnitt bei Neuvermietungen in der Region. Der Friedrichshafener Mietspiegel 2016 wies eine durchschnittliche Mietpreissteigerung von 16,7 Prozent binnen vier Jahren aus.

Auch nach dem Dafürhalten des in Konstanz angesiedelten Mieterbundes Bodensee steigen die Mieten trotz Mietpreisbremse weiter an, wie beispielsweise aus den Mietspiegeln der Städte Überlingen und Konstanz hervorgehe. Diesen regionalen Eindruck kann Rolf Gaßmann nur bestätigen. "Seitdem die Mietpreisbremse gilt, hatten wir gerade mal fünf Beratungsfälle bei 30 000 Mitgliedern im Stuttgarter Mieterbund", sagt dessen Vorsitzender, der zugleich den Landesverband des Mieterbundes führt. In vier von zehn Fällen würde die Mietpreisbremse sicher wirken, "aber niemand wehrt sich."

Aber warum? Nach Meinung von Anton Schmidt vom Mieterverein Oberschwaben sei es für Mieter schwierig bis unmöglich, an benötigte Informationen zu kommen, um ihr Recht im Zweifelsfall durchzusetzen. Denn das Gesetz sieht keine Auskunftspflicht für den Vermieter vor. Der kann bei Abschluss eines neues Vertrages ohne Angst vor Sanktionen behaupten, die Miete habe bereits zuvor über dem Preisdeckel – also mehr als zehn Prozent über der örtlichen Vergleichsmiete – gelegen. Dann gilt Bestandsschutz. Nachprüfen kann das ein Mieter in der Regel nicht. Nach dem Dafürhalten des Deutschen Mieterbundes ist das einer der Webfehler des Gesetzes. Dazu zählen auch diverse Ausnahmen, die die Mietpreisbremse aushebeln, etwa die Vermietung einer möblierten Wohnung oder eine Modernisierung, die oft nur vorgeschoben werde. Gerade Modernisierungen, die auf die Miete umgelegt werden können, würden zu weiteren Kostentreibern, erklärte Anton Schmidt.

Und so steigen die Mieten unvermindert weiter. Nicht nur das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) stellte im vergangenen Jahr fest, dass das Gesetz "seine gewünschte Wirkung bisher nicht entfaltet" habe. Auch die Landesregierung räumt auf Nachfrage ein, dass Mieten bundes- und landesweit weiter steigen. "Das Mietniveau in Baden-Württemberg ist im bundesweiten Vergleich durchweg hoch. Mietpreisdämpfende Effekte im Sinne einer Wirksamkeit der Mietpreisbremse und der Kappungsgrenze können bislang nicht beobachtet werden", so eine Sprecherin des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau auf Anfrage. Seitens der Landesregierung sei beabsichtigt, die Landesverordnungen zu evaluieren und auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen. Gegebenenfalls soll auch geprüft werden, ob weitere oder andere Städte in den Geltungsbereich der Mietpreisbremse einbezogen werden.

Mehr Wohnungen nötig

Die Mietpreisbremse gilt seit November 2015 in 68 Städten und Gemeinden Baden-Württembergs. Dabei handelt es sich um boomende Metropolen, aber auch um mittlere Städte in wirtschaftsstarken Regionen wie dem Bodensee. Hier gilt die Mietpreisbremse seit November 2015 in Konstanz, Friedrichshafen, Tettnang, Radolfzell und Singen – laut Verordnung bis Ende Oktober 2020.

Trotz ihrer Wirkungslosigkeit sieht der Eigentümerverband Haus und Grund die Mietpreisbremse kritisch. Der Gesetzgeber greife hier massiv in das Grundrecht auf Eigentum und in die Vertragsfreiheit ein. Außerdem sei die Mietpreisbremse nicht geeignet, das mit ihr verfolgte Ziel zu erreichen: nämlich die Sicherung bezahlbarer Mieten. In dem Punkt sind sich die Vermieter mit den Mieterverbänden einig: Regulierte Mieten könnten keinen Zugang zu Wohnraum eröffnen, wenn dieser fehle. Also müssten zuallererst mehr Wohnungen gebaut werden, um Angebot und Nachfrage wieder auszutarieren. (kck)