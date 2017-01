Friedrichshafen Mehr Druck für bessere Bodenseegürtelbahn

Die SPD schreibt an den Landesverkehrsminister. Bürgerinitiativen und Verbände unterstützen die Kreistags-Resolution zur Verbesserung der Bodenseegürtelbahn.

Bodenseekreis (kck) Mit einem Brief an den Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) machen SPD Bodenseekreis und die Kreistagsfraktion nach ihrer Testfahrt auf der Bodenseegürtelbahn Druck für schnelle Verbesserungen auf der Strecke zwischen Radolfzell und Lindau. Die Qualitätsmängel seien "lang andauernd und inakzeptabel groß", heißt es in dem Schreiben, über das Fraktionschef Norbert Zeller in einer Medienmitteilung informiert. Dringender Handlungsbedarf sei geboten und das Land in einer besonderen Verantwortung. Dem Brief sind kritische Stimmen von Fahrgästen angefügt.

Die Zahl der Fahrgäste in Bus und Bahn sei in den vergangenen Jahren trotz mieser Qualität stark gewachsen. In dem Brief wird kurz und knapp geschildert, welche Pannen bei der Testfahrt vor Wochenfrist live erlebt wurden – Verspätungen, defekte Türen, kaputte Heizungen. Unabhängig von notwendigen Verbesserungen auf der Gürtelbahn wie die Schaffung weiterer Ausweich- und Haltestellen sowie die Elektrifizierung fordert die SPD Sofortmaßnahmen in Bezug auf Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und ausreichend gutes Wagenmaterial. Und: Der Bahn AG, die im Auftrag der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg die Strecke bedient, "müssten Geldbußen auferlegt werden, wenn nicht schnell eine Besserung eintritt". Notfalls müsse ein anderes Unternehmen mit dem Betrieb auf der Gürtelbahn beauftragt werden.

Parallel dazu haben sich sieben Bürgerinitiativen und drei Verbände mit einer gemeinsamen Pressemitteilung zu Wort gemeldet, in der sie ihre Unterstützung für die Resolution zur Bodenseegürtelbahn signalisieren, die der Kreistag am 20. Dezember 2016 beschlossen hatte. Die Bürgerinitiativen Bermatingen-Ahausen, Efrizweiler, Immenstaad und Pro Kluftern, die Interessengemeinschaft (IG) Verkehrsneuplanung Ittendorf, die IG Verkehrsplanung B31/33 Stetten, der Meersburger Initiativ-Kreis B 31 neu sowie der BUND Bodenseekreis, der Nabu-Bezirksverband Donau-Bodensee und die Kreisgruppe Bodenseekreis des Verkehrsclubs Deutschland machen sich damit ihrerseits für einen schnellen Ausbau der Gürtelbahn stark.

Nachdem der Bund die finanzielle Verantwortung für diese Strecke abgelehnt habe, hoffen die Initiativen und Verbände, dass die Kreise und Kommunen in Kooperation mit dem Land einen gemeinsamen Weg finden, die Finanzierung zur Ertüchtigung der Gürtelbahn in den nächsten Jahren sicherzustellen. Diese Bahnstrecke stelle derzeit eine der größten Schwachstellen im Verkehrsnetz des Kreises dar und sei für die Entwicklung einer leitungsfähigen und nachhaltigen Infrastruktur am Nordufer des Bodensees von großer Bedeutung.