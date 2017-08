Bodenseekreis Markus Böhlen: "Ich bin davon überzeugt, dass Grün Deutschland gut tut"

Markus Böhlen tritt bei der Bundestagswahl für Bündnis 90/Die Grünen an. Ökologie, Ökonomie und nachhaltiges Wirtschaften stehen bei ihm ganz oben im Wahlprogramm. Beim Thema Rente fordert der 50-jährige Immenstaader eine Bürgerversicherung.

Im Landtag sind die Grünen aus dem Wahlkreis Bodensee mit Martin Hahn vertreten. Im Bundestag saß schon lange kein Abgeordneter mehr von Bündnis 90/Die Grünen aus dem Bodenseekreis. Wie wollen Sie das ändern?

Petra Selg war die letzte Bundestagsabgeordnete aus diesem Wahlkreis, das ist aber schon etwas länger her. Es wäre also sicher wieder an der Zeit für einen Abgeordneten der Grünen. Ich glaube, dass wir in der Landespolitik sehr viel geboten haben und immer noch bieten. Ich selbst habe speziell im Gemeinderat und mit der Gründung des Ortsvereins der Grünen in Immenstaad gezeigt, dass ich ein solches Amt übernehmen kann. Außerdem bin ich davon überzeugt, dass Grün Deutschland gut tut.

Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würden die Grünen laut Prognosen zwischen sieben und acht Prozent bekommen – Tendenz in den vergangenen Monaten vor allem sinkend. Wie wollen Sie da gegensteuern?

Ich denke, wir müssen mit unserer guten Landespolitik und der guten regionalen Politik die Wähler davon überzeugen, dass wir das auch auf Bundesebene gut machen können. Wir müssen versuchen, den Trend, den es bundesweit unbestritten gibt, durch unsere Arbeit vor Ort umzukehren. Das ist nicht einfach, aber wir geben unser Bestes.

Woher kommen Ihrer Ansicht nach die Verluste? Bei welchen Themen konnten die Grünen nicht punkten?

Dinge wie der Dieselskandal beunruhigen die Leute. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben sich selbst einen Diesel gekauft, für 20 000, 30 000 oder 40 000 Euro, je nach Modell auch noch mehr, und jetzt bekommen Sie von einer Partei gesagt, sie will ab 2030 nur noch abgasfreie Neuwagen zulassen, dann fangen Sie an zu überlegen. Wer ist der Schuldige, der quasi mein Invest zerlegt. Das sind im Grunde nicht die Grünen, die möchten ja Zukunftsperspektive ausweisen, das wird uns aber, glaube ich, ein Stück weit in die Schuhe geschoben. Der Verursacher wäre da sicherlich in der Automobilindustrie zu suchen, den kann man aber als Wähler schlecht abstrafen.

Die Stichwörter Ökologie und Ökonomie sowie nachhaltiges Wirtschaften stehen bei Ihren Wahlkampfthemen ganz oben. Wie sehen Sie die Region in diesem Bereich aufgestellt und was wollen Sie verbessern?

In Immenstaad sind wir beispielsweise mit dem Beschluss für die Echt-Bodensee-Card einen guten Schritt vorangekommen. Wenn unsere Touristen damit die Möglichkeit bekommen, umsonst mit dem ÖPNV von Ost nach West zu fahren oder umgekehrt, dann ist das sicher eine Strategie zum nachhaltigen Tourismus, die diese Region fahren kann. Außerdem sind wir natürlich eine landwirtschaftlich geprägte Region. Ich habe mir kürzlich einen Bioputenhof angeschaut, der mir zeigt, dass nachhaltige Landwirtschaft sehr gut funktioniert. Und die Zahlen steigen. Zehn Prozent der Höfe im Land sind inzwischen Biohöfe. Das ist ein Weg, den wir beschreiten müssen. Bei öffentlichen Ausschreibungen etwa in Schulkantinen müsste man dieses Thema aus meiner Sicht mehr in den Vordergrund rücken. Bei der Diskussion darüber, was ein Schulessen kosten darf, werden einige nervös, wenn ein Essen drei Euro kostet. Da ist sicherlich noch viel zu tun. Hier müsste man die Qualität mehr in den Vordergrund stellen. Preise müssen auch die ökologische Wahrheit widerspiegeln, sonst zahlen Natur und Mensch den Preis.

Sie haben die Echt-Bodensee-Card und den öffentlichen Nahverkehr angesprochen. Was ist für Sie die Mobilität der Zukunft und welche Konzepte haben Sie dabei im Blick?

Ich glaube, dass im Laufe der Jahre das Auto sehr im Fokus der Gesellschaft stand. Das hat auch sicherlich seine Berechtigung im ländlichen Raum. Wenn man dann allerdings sieht, dass 80 Prozent der Autofahrten nach fünf Kilometern zu Ende sind, dann macht es Sinn, mehr in den Fuß- oder Fahrradverkehr zu stecken, um diese kurzen Fahrten zu unterlassen. Da steckt viel Potenzial drin. Die Eurobike hat mir auch gezeigt, dass gerade bei der E-Mobilität im Radverkehr viel passiert. Beim Ökostrom hätte niemand damit gerechnet, dass wir jetzt schon bei 30 Prozent liegen. Es funktioniert, wenn man klare Richtungen vorgibt, man muss es halt anpacken. Man muss dabei nicht immer die Leute verteufeln, die mit dem Auto fahren, das muss jeder für sich entscheiden. Trotzdem setze ich mich für eine Gleichberechtigung zwischen Bus und Bahn, Fußweg und Auto ein.

Pendler klagen über die Situation auf der Bodenseegürtelbahn. Der grüne Verkehrsminister aus Baden-Württemberg sieht die Region am Zug. Wie sehen Sie das?

Das Land hat zumindest schon mal positive Signale gesendet, dass es uns bei der Beantragung der GVFG-Fördermittel des Bundes unterstützen würde. Die beiden Landkreise bekommen es sicherlich nicht alleine gestemmt. Ich denke, in der Region hat man inzwischen gemerkt, dass wir da gemeinsam rangehen müssen, damit hier nach der Elektrifizierung der Südbahn kein Dieselloch bleibt.

Von der Bahn zur Straße: Auf dem Abschnitt der B 31-neu zwischen Friedrichshafen und Immenstaad sind die Baufortschritte inzwischen deutlich zu erkennen. Für die nächste Engstelle im Bereich Hagnau und Meersburg wird noch nach einer Lösung gesucht. Welche Variante bevorzugen Sie hier?

Also grundsätzlich finde ich es gut, dass wir vom Land das Mediationsverfahren haben. Das war sicher richtig und wichtig. Wir müssen schauen, wie wir hier die einzelnen Gemeinden unter einen Hut bekommen und dass jede Gemeinde ihre Wünsche formulieren kann. Wie das immer so ist, keiner will die Straße direkt vor der Türe haben. Ich fahre viel nach Italien und halte Tunnel, wie sie dort gebaut werden, für eine gute Lösung. Die kosten viel Geld, aber wir sind nun mal in einer schönen Gegend, von daher wäre ich bereit, auch Geld in die Hand zu nehmen. Ich würde sagen, wir warten das Mediationsverfahren ab. Und dann muss eine Lösung her.

Beim Thema Landwirtschaft sagen Sie: Raus aus der industriellen Massentierhaltung. Wie können Landwirte die Nachfrage nach Nahrungsmitteln decken und gleichzeitig ihren eigenen Berufsstand erhalten?

Ich komme selbst aus einer Familie, die von der Landwirtschaft geprägt ist, daher kenne ich die Situation der Landwirte sehr gut. Grundsätzlich kann es nicht sein, dass wir Milch produzieren, die dann im Laden nicht mehr als 50 Cent kosten darf, Kunden aber gleichzeitig an der Tankstelle für ein Red Bull 2,50 Euro bezahlen. Da muss ein Umdenken stattfinden. Dann brauchen wir eine klare Kennzeichnung der Lebensmittel, weil ich schon glaube, dass viele nicht mehr möchten, dass Tiere in so einem Zustand gehalten werden wie dies viele Bilder immer noch dokumentieren. Wir brauchen eine Kennzeichnung, damit der Kunde am Regal weiß, was kaufe ich da. Wenn man dann noch berücksichtigt, dass ein gutes Drittel der Lebensmittel im Müll landet, muss man sich fragen, was kann man da besser machen. Wenn wir es weltweit betrachten, dann würde ich sagen, dass die Gesamtproduktion eigentlich ausreichen sollte, um alle zu ernähren. Es kann nicht sein, dass wir in Deutschland mit dem Export quasi die Märkte in Afrika kaputt machen. Da müssen wir ran.

Wie stehen Sie zu Aquakulturen im Bodensee? Auch darin sehen Kritiker eine Form der Massentierhaltung.

Man kann nicht auf der einen Seite propagieren, wir wollen in 20 Jahren weg sein von der Massentierhaltung und dann im Bodensee damit anfangen. Ich verstehe die Ansätze von Martin Hahn und finde es richtig, dass man über Aquakulturen mit allen Beteiligten diskutiert. Wir haben den See, warum sollten wir ihn nicht als Nahrungsmittellieferant nutzen. Dann muss es aber anders laufen als über Massentierhaltung im See. Die Fischer haben sicherlich auch die Berechtigung zu fragen, was wird mit uns in Zukunft. Als Alpensee eingestuft ist die Frage allerdings inzwischen beantwortet, ob wir den See mit Phosphor anreichern können, das funktioniert nicht.

Die Wohnungsnot in der Region ist groß. Viele Programme für bezahlbaren Wohnraum greifen allerdings nicht. Woran liegt das und wo sehen Sie Lösungsansätze?

Als Lehrer der Hugo-Eckener-Schule unterrichte ich im Bereich Einzelhandel. Neulich kamen Schüler auf mich zu und sagten, Herr Böhlen, ich kann es mir nicht mehr leisten, hier zu wohnen. Mit den Gehältern, die in manchen Bereichen gezahlt werden, ist das schwierig, das müssen wir anerkennen. In Immenstaad haben wir es mit Wohnraum für junge Familien versucht. Also, dass wir als Gemeinde Plätze generieren und diese günstiger anbieten, als es der Markt hergeben würde. Da helfen wir dann aber auch nicht allen. Von daher muss auch der Bund Abschreibungsmöglichkeiten eröffnen, damit sich im sozialen Wohnungsbau wieder Investoren finden.

Beim Thema Rente fordern Sie eine Bürgerversicherung. Wie soll das finanziert werden?

Schauen wir mal nach Österreich, da funktioniert es auch. Da bekommen Sie als Frau bei der gleichen Lebensbiografie etwa 800 Euro mehr raus. Man muss einfach anerkennen, dass wir in den vergangenen Jahren zu sehr auf die private Rente gesetzt haben. Bei den privaten Rentenversicherern gehen erst mal 20 Prozent der Kosten für Werbung und Provision weg. Von daher würde ich gerne wie die Österreicher die gesetzliche Rente stärken, private reformieren und ansonsten alle Gruppen, auch Beamte und Selbstständige, mit reinnehmen, damit der Topf größer wird. Worauf man auch mal hinweisen sollte: Der Zuzug hat dazu geführt, dass die Sozialversicherungssysteme deutlich entlastet wurden, weil wir da Menschen haben, die genau in dieses System einzahlen, das darf man auch nicht vergessen.

Das Thema Familie habe ich in Ihrem Programm nirgends entdeckt. Das hat mich vor allem gewundert, weil Sie Lehrer und selbst Familienvater sind.

Da muss ich Ihnen recht geben, das muss ich noch nachholen. Das kommt heute Abend gleich noch auf meine Seite. Familie zu stärken, das ist für mich eigentlich selbstverständlich. Ich glaube, die Familie ist das Fundament der Gesellschaft, ich habe selbst auch drei Kinder. Inzwischen bin ich Beamter, mein Job ist sicher. Ich war in der Vergangenheit aber auch fünf Jahre bei Praktiker tätig und da ging es anders zur Sache. Von daher weiß ich auch, wie sich Familien fühlen, bei denen die Zukunft nicht so schön abgesichert ist wie bei mir. Auch bei uns an der Schule sehe ich Schüler, die mehr Unterstützung brauchen würden. Die Ganztagsbetreuung war sicherlich auch ein Schlüssel dafür, die Familie zu stärken und den Kindern die Chance zu eröffnen, eine gute Ausbildung zu bekommen. Die Geburtenzahlen steigen wieder, daher glaube ich, dass diese Programme mit Ganztagsschule, Ganztagsbetreuung auch im Kindergarten richtig und wichtig sind.

Die Grünen sinnieren immer über das sogenannte Familien-Budget, das steuerlich entlasten und Armut verhindern soll. Wie soll denn das konkret aussehen?

Wir wollen zwölf Milliarden Euro konkret investieren und bei der Haushaltssituation ist das Geld auch da. Zwölf Milliarden Euro – das ist eine ganze Menge. Jeder Cent ist da gut angelegt. Das Programm ist vielfältig, da ist eine ganze Menge drin.

Das Thema Innere Sicherheit wird diesen Wahlkampf sicherlich beherrschen. Erst kürzlich gab es mit der Bluttat in Konstanz einen Fall, der sich ganz in unserer Nähe zugetragen hat. Wie können wir so etwas künftig verhindern? Geht das überhaupt?

In Konstanz lief der Täter mit einem Sturmgewehr herum. Da wäre meine erste Frage schon mal, wie kommt der an so ein Sturmgewehr. Und wenn jemand stärkere Waffengesetze möchte und fordert, dann sicherlich die Grünen. Die Diskussion ist nicht neu, aber sicherlich wichtig und richtig. Ansonsten werden Sie die absolute Sicherheit nicht bekommen, egal ob Sie jetzt in Konstanz sind oder in Hamburg, wenn einer durchdreht, dann dreht er durch. Ansonsten muss man sich die Fälle sehr genau anschauen. In Konstanz sieht es ja eher so aus, als handle es sich um eine Beziehungstat. In Hamburg mit dem Messerstecher sieht es hingegen so aus, als wäre es ein Islamist. Es kann natürlich nicht sein, dass man solche Leute frei rumlaufen lässt, da bin ich dann schon auch dafür, dass man strenger durchgreift.

Noch bevor bekannt war, wer der Täter in Konstanz ist, waren die Vorverurteilungen gerade in den sozialen Netzwerken groß. Was müssen wir verändern, damit die Stimmung in der Gesellschaft hier nicht in eine falsche Richtung abdriftet?

Ja, da sind wir ja sowieso schnell damit. Die Beamten, die Lehrer, die Verkäufer, die Bauern... Also eine differenzierte Diskussion wäre ja nicht nur in solchen extremen Fällen, sondern grundsätzlich in allen Bereichen hilfreich. Nehmen wir ein Beispiel aus Immenstaad: Wir hatten ja leider den Vorfall, dass unser Kindergarten demoliert worden ist. Und wenn man da in den sozialen Netzwerken liest, was da an Urteilen kommt, da wurde dann auf die Putzfrau geschimpft, da wurde auf die Erzieher geschimpft, auf die Kinder geschimpft, ohne dass man wusste, wer tatsächlich für die Verwüstung des Kindergartens verantwortlich ist, ohne dass klar war, was da eigentlich passiert war. Also da muss man auch in den sozialen Netzwerken schauen, dass man das in irgendeiner Form eingrenzt.

Zur Person

Markus Böhlen (50) ist im Jahr 2000 mit seiner Familie an den Bodensee nach Immenstaad gezogen. Seine Frau ist gebürtige Friedrichshäflerin, mit ihr hat er drei Kinder, ein Mädchen und zwei Jungen. Geboren wurde Markus Böhlen am 15. Oktober 1966 in Hagen am südlichen Rand des Ruhrgebiets. Dort absolvierte er am Theodor-Heuss-Gymnasium 1986 auch sein Abitur. Es folgte von 1986 bis 1988 der Zivildienst bei der Spiel- und Lernstube Loxbaum in Hagen.

Markus Böhlen studierte von 1988 bis 1994 Betriebswirtschaftslehre an der Universität Köln. Seine Schwerpunkte lagen dabei auf den Bereichen Marketing, Handel und Distribution, Verkehrswissenschaft. Er schloss das Studium als Diplom-Kaufmann ab. 1995 war er bei der DPS Software GmbH in Wuppertal tätig. Anschließend arbeitete er bei der Bauspar GmbH, die nach einem halben Jahr von der Praktiker AG übernommen wurde. Nach fünf Jahren im Vertrieb/Revision, unter anderem als Geschäftsleiter der Firma Praktiker, entschloss er sich, Lehrer zu werden. Seit 2000 ist er an der Hugo-Eckener-Schule in Friedrichshafen tätig. Er unterrichtet die Fächer Betriebswirtschaftslehre (BWL), Volkswirtschaftslehre (VWL), vorwiegend in der Berufsschule und am Wirtschaftsgymnasium. Außerdem ist er Personalratsvorsitzender. Politische Vita: Markus Böhlen ist seit 2003 Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen. Im selben Jahr gründete er den Grünen-Ortsverband in Immenstaad und war mehrere Jahre parallel dazu auch Ortsvorstand der Grünen. Seit 2004 ist Böhlen Mitglied im Gemeinderat Immenstaad, zunächst nur mit Angelika Eckstein. Seit 2014 ist Martin Gomeringer der Dritte im Bunde. 2013 wurde er zudem Mitglied im Kreisvorstand von Bündnis 90/Die Grünen. Seit 2014 ist er Verwaltungsrat der Sparkasse Bodensee.

Markus Böhlen ist seit 2003 Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen. Im selben Jahr gründete er den Grünen-Ortsverband in Immenstaad und war mehrere Jahre parallel dazu auch Ortsvorstand der Grünen. Seit 2004 ist Böhlen Mitglied im Gemeinderat Immenstaad, zunächst nur mit Angelika Eckstein. Seit 2014 ist Martin Gomeringer der Dritte im Bunde. 2013 wurde er zudem Mitglied im Kreisvorstand von Bündnis 90/Die Grünen. Seit 2014 ist er Verwaltungsrat der Sparkasse Bodensee. Wahlheimat: „In Immenstaad fühle ich mich sehr wohl. Die Menschen, die vielen Feste, die Vereine und der See machen den Ort sehr liebenswert“, sagt er über seine Wahlheimat. Böhlen ist Mitglied im Gemeindeteam Immenstaad, Beisitzer im Heimatverein und Mitglied in der Segelsportgruppe Dornier. „Wenn ich montags nicht in einer Gemeinderatssitzung sitze, kicke ich sehr gerne mit den Immenstaader Montagskickern“, sagt er.

Zentrale Wahlaussagen von Markus Böhlen

"Zukunft wird aus Mut gemacht und von daher bin ich der Meinung, dass die Leute begeistert sind, wenn sie sich mit dem Grünen-Programm auseinandersetzen. Wir haben viele gute Ansätze, ob das die Landwirtschaft ist, ob das die Stärkung der E-Mobilität ist oder ob das der Klimaschutz ist. Von daher kann ich mit bestem Gewissen für die Grünen kandidieren."

"Ich bin 2000 mit meiner Frau an den Bodensee gekommen und ich habe nach zwei Jahren den Ortsverein in Immenstaad gegründet. Das war unser Ziel, das haben wir geschafft. Das spricht einfach dafür, dass wir in Immenstaad gute Arbeit geleistet haben. Und von daher würde ich mich auch gerne, wie ich es im Gemeinderat in Immenstaad gemacht habe, für den Bodenseekreis in Berlin einsetzen."

"Ein Thema, das mir besonders wichtig ist, ist sicher die Bürgerversicherung im Bereich Rente. Außerdem aber auch die Gesundheit, weil ich glaube, dass wir da auch Gerechtigkeitsdefizite haben und das müssen wir angehen – je eher, desto besser. Dafür möchte ich mich mit ganzer Kraft einsetzen."