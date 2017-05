Bodenseekreis Lothar Fritz gibt Amt des CDU-Kreisvorsitzenden ab

Lothar Fritz stand sieben Jahre lang an der Spitze der CDU im Kreisverband Bodensee. Vor der Bundestagswahl übergibt er das Amt an die nächste Generation.

Bodenseekreis – Mit einem stark verjüngten Vorstand geht der CDU-Kreisverband Bodenseekreis in die heiße Phase des Bundestagswahlkampfs. Auf dem Kreisparteitag gab der Überlinger Lothar Fritz nach sieben Jahren den Vorsitz ab und gab den Stab an den mit großer Mehrheit zum Nachfolger gewählten Volker Mayer-Lay (ebenfalls Überlingen) weiter.

Nach seinem letzten Rechenschaftsbericht bekam Lothar Fritz im Salemer Prinz-Max-Saal mehrfach großen Beifall gespendet. Insbesondere als Landrat Lothar Wölfle feststellte: "Lothar Fritz hat seine Arbeit auch in nicht einfachen Zeiten immer auf eine sehr selbstlose Art und Weise getan." Diese Selbstlosigkeit hat der jetzige Ex-Kreisverbandsvorsitzende besonders unter Beweis gestellt, als er sich im Alter von 66 Jahren in einer Ad-hoc-Entscheidung bereit erklärte, den Vorsitz im Kreisverband zu übernehmen. In einer Zeit, so rief er in seinem gerafften Rückblick in Erinnerung, als die Nachwirkungen aus der konkurrierenden Nominierung des Bundestagskandidaten (Lothar Riebsamen oder Oswald Metzger) das innere Gefüge des Kreisverbands zwischen Ost- und Westteil des Kreises schwer erschüttert hatten.

"Von Spannung zwischen Ost und West ist heute nichts mehr zu spüren", stellte Lothar Fritz in seinen Abschiedsworten mit einem Schuss Genugtuung fest. Dieser Eindruck hat sich im Lauf des Kreisparteitags auch bei der Stuttgarter Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut verfestigt. "Dieser Kreisverband zeichnet sich durch ein hohes Engagement seiner Führung und seiner Mitglieder aus", sagte die Gastrednerin, die sich in ihrem Vortrag für den Ausbau der Bodenseegürtelbahn stark machte.

Lothar Fritz sah im Hinblick auf die bevorstehende Bundestagswahl einen richtigen Zeitpunkt für den Generationenwechsel im Kreisvorstand. "Wir haben viele gute junge Leute", erklärte er dem SÜDKURIER gegenüber, und er ist überzeugt, dass das neue Team mit neuem Schwung in den Wahlkampf gehen wird. "Ich bin jetzt 73 und sollte auch ein bisschen auf meine Gesundheit achten", begründete er im persönlichen Gespräch mit dieser Zeitung seine Entscheidung, den Kreisvorsitz abzugeben.

Kommunalpolitik weiter mitgestalten

Ganz aufs politische Ruhepolster wird er sich aber noch nicht begeben. Als Mitglied des Kreistags und des Überlinger Gemeinderats, dem er seit 33 Jahren angehört, wird er die Kommunalpolitik weiterhin mitgestalten. Mit ungebrochener Leidenschaft. Der haben auch Niederlagen, die in einem so langen kommunalpolitischen Leben unausweichlich sind, nie etwas anhaben können. Unter den Niederlagen hat sich in den Erinnerungen von Lothar Fritz der verlorene Kampf um die Beibehaltung der Unechten Teilortswahl in seiner Heimatstadt eingeprägt. "Es war schon schmerzhaft, auf einen Schlag viele politische Freunde aus den Teilorten zu verlieren", sagt er.

Aus heutiger Sicht gewinnt er dem damals verlorenen Kampf aber sogar etwas Positives ab. "Da neue politische Gruppierungen hinzugekommen sind, hätten wir heute möglicherweise einen Gemeinderat mit 40 Mitgliedern." Auch das ist Lothar Fritz: Sich der Zeit und den jeweiligen Gegebenheiten anpassen. Das war auch seine Devise in den acht Jahren (2001 bis 2009), in denen er das Überlinger Gymnasium leitete. Daneben engagierte er sich auch im Philologenverband.

Volker Mayer-Lay will politisches Profil der Partei schärfen

Mit dem Wechsel an der Spitze des CDU-Kreisverbands von Lothar Fritz zu Volker Mayer-Lay hat sich ein Generationswechsel vollzogen. Zwischen dem 35-jährigen Rechtsanwalt und seinem Vorgänger liegt einen Altersunterschied von 38 Jahren. Volker Mayer-Lay, der seit 2014 dem Überlinger Gemeinderat angehört, will, wie er in seiner Vorstellungsrede versicherte, im bevorstehenden Bundestagswahlkampf alles dafür tun, um die CDU zum Erfolg zu führen. "Rot-Rot-Grün wäre gleichbedeutend mit einer immensen Neuverschuldung und einer EU als Schuldenunion", bezichtigte er die politischen Gegner. Er sei daher erleichtert, dass der Martin-Schulz-Zug ins Stottern geraten sei. Dessen Slogan von der sozialen Gerechtigkeit sei kein Alleinstellungsmerkmal, warb Volker-Lay für seine Partei. Noch härter ins Gericht ging er mit der AfD. Diese sei eine "Beleidigung für die deutsche Demokratie". Deshalb gelte es, die Widersprüche der Populisten aufzudecken.

Deshalb will Volker Mayer-Lay in seiner Funktion als Kreisvorsitzender das politische Profil seiner Partei schärfen und dabei die Basis mitnehmen. "Ich könnte mir vorstellen, immer wieder reine Diskussionsparteitage zu veranstalten", brachte er einen Vorschlag, wie die Parteibasis stärker eingebunden werden könnte. Volker Mayer-Lay kann sein neues Amt mit großem Rückhalt vonseiten der Mitglieder des Kreisverbandes antreten. Von 124 möglichen Stimmen erhielt er in geheimer Wahl 120.

Mit einem Stolperstein behaftet war die Wahl der drei Stellvertreter. Nachdem Albert Zuzej vom Ortsverband Owingen in seiner Vorstellungsrede Kritik an manchem politischen Handeln von Bundeskanzlerin Angela Merkel geübt hatte – unter anderem daran, dass sie den Bundesparteitagsbeschluss für die Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft ignoriere – wurde er von den Stimmberechtigten abgestraft und erhielt nur 64 Stimmen. Daraufhin lehnte es Zuzej ab, die Wahl anzunehmen. So wird es, was nach der Satzung möglich ist, nur zwei Stellvertreter geben. Dies sind der Kressbronner Bürgermeister Daniel Enzensperger und Martina Mohr (Immenstaad). Schatzmeister ist Alexander Bruns aus Überlingen. (as)