Markdorf/Friedrichshafen Lieber Schienenersatzverkehr als Zug

Die Fahrt zur Schule oder zur Arbeit dauert derzeit für viele etwas länger: Bis zum 12. März fahren unter anderem zwischen Friedrichshafen und Markdorf keine Züge. Viele Fahrgäste erfreuen sich derweil am Komfort in den Bussen.

"Das ist richtiger Luxus hier", sagt ein Pendler auf dem Weg von Bermatingen zur MTU. "Sonst stehen wir so gepresst im Zug. So viele enge Kontakte mit fremden Menschen inklusive ihrer Bakterien kann ich nicht brauchen", stimmt sein Kollege zu. Von Verspätungen und Pannen auf der Bodenseegürtelbahn berichtet eine Mitfahrerin. "Der Schienenersatzverkehr klappt aber gut", sagt sie.

Die meisten haben Verständnis dafür, dass ihre Fahrt zur Arbeit oder Schule jetzt etwas länger dauert. "Ich brauche eine halbe Stunde mehr, weil ich meinen Anschlusszug nach Kressbronn nicht bekommen werde", sagt Straßenbaumeister Oliver Schieber. "Aber es ist klar, dass mal repariert und saniert werden muss, nichts hält ewig." Realschülerin Catarina Bakogias kommt ohnehin oft später nach Hause als geplant. "Wenn alle Schüler in den Zug drängen, passt die Hälfte nicht rein und muss eine Stunde am Bahnsteig warten", sagt sie. Da ist ihr ein Sitzplatz und eine sichere Ankunftszeit lieber. "Schade, dass der Bus nicht schon in Bermatingen abfährt, dann müsste ich nicht umsteigen." Für diejenigen, die sonst den Interregio nehmen, verlängert sich die Zeit allerdings erheblich: Der schnellere Zug fährt zurzeit nicht.

Im Bus, der anstelle des Zuges vor allem Schüler und Pendler nach Friedrichshafen fährt, ist die Stimmung um 6.38 Uhr entspannt – die einen lesen Zeitung, andere hören Musik oder unterhalten sich. Es sind sogar Sitzplätze frei geblieben. "Wir haben die Kapazitäten der Nachfrage angepasst", sagt Silvio Matt, der für die DB Zug-Bus Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH die Niederlassung Friedrichshafen leitet. "Wir fahren 20 Stunden am Tag mit sieben Bussen, von 4.16 bis 0.34 Uhr." Zehn Busfahrer befördern die Reisenden hin und her. Zu den Stoßzeiten stehen bei Ankunft der Züge zwei Ziehharmonikabusse an den Bahnhöfen Friedrichshafen-Stadt und Markdorf bereit. Sie verkehren stündlich wie die Bahn. Dazu kommen seit Montag Ergänzungsbusse, die die Bahn und nun den Ersatzverkehr entlasten. Die Busse halten an allen Haltepunkten der Bahn, allerdings nicht unbedingt am Bahnhof. Wer in Fischbach einsteigt, muss wissen, dass die Haltestelle des Ersatzbusses am Hotel Maier liegt. Auch in Kluftern hält der Bus an der Markdorfer Straße statt am Bahnhof und in Manzell müssen die Fahrgäste hoch auf die Brücke.

Aber die Passagiere wissen Bescheid. An den Haltepunkten informieren elektrische Anzeigen über den Ersatzverkehr und am Stadtbahnhof gibt eine Lautsprecheransage regelmäßig durch, welcher Halteplatz reserviert ist. Pinkfarbene Logos identifizieren die Haltestellen. Die Sonderfahrpläne hingen vorher aus und waren im Internet herunterzuladen. "Ich habe die App auf meinem Handy", sagt Marius Sonntag aus Salem, der zur Berufsschule unterwegs ist. "In Friedrichshafen müssen wir umsteigen und um 7.20 Uhr an der Schule sein", sagt sein Klassenkamerad Robin Sauer. Irene Opitz kommt gerade aus ihrem Island-Urlaub zurück und ist froh, dass sie in der Zeitung vom Ersatzverkehr gelesen hat. "Das müsste noch frühzeitiger bekannt gegeben werden", findet sie trotzdem. "Wenn man in Urlaub fährt, bucht man ja rechtzeitig und guckt dann nicht ständig, ob sich etwas ändert." Der nächste Bus ist deutlich voller. "Rappelvoll, ich musste die ganze Zeit stehen", sagt Renate Vukovic, die von Markdorf nach Friedrichshafen zur Arbeit unterwegs ist. Danach beruhigt sich die Lage wieder. "Ich bin ganz zufrieden, wie das heute gelaufen ist", sagt DB-Betriebsleiter Wilhelm Joos am Abend, als die zweite Runde Berufsverkehr durch ist. Zumindest im zweiten Bus sind meist Sitzplätze freigeblieben, die berechneten Zeiten kommen hin.

Der Ersatzverkehr der Bahn in Kürze

Strecke Friedrichshafen – Markdorf: Seit Freitag, 3. März, bis Sonntag, 12. März, fahren zwischen Markdorf und Friedrichshafen keine Züge. Der Schienenersatzverkehr mit Bussen fährt stündlich und hält an allen Haltepunkten. Er braucht etwa 20 Minuten länger, Anschlusszüge werden oft nicht erreicht.

Strecke Friedrichshafen Stadtbahnhof – Hafenbahnhof: Von Montag, 13. März, bis Freitag, 17. März, fahren keine Züge zwischen Stadt- und Hafenbahnhof.

Strecke Friedrichshafen – Ravensburg/Ulm: Seit Montag, 6. März, bis Freitag, 10. März, fallen einzelne Fahrten der Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) aus. Von Montag, 13. März, bis Freitag, 17. März, fährt die BOB gar nicht. Stattdessen fahren Busse. Von Freitag, 31. März, bis Montag, 17. April, fahren die IRE aus Basel in Richtung Ulm früher aus Friedrichshafen ab.

Fernverkehr: Von Freitag, 31. März, bis Montag, 17. April, enden die ICs 118 und 119 aus Innsbruck in Lindau. Ab Lindau verkehren Ersatzzüge. Während der Osterferien ist Schienenersatzverkehr zwischen Lindau und Ulm eingerichtet.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.deutschebahn.com/bauinfos, www.bahn.de/persoenlicherfahrplan und www.bob-fn.de oder telefonisch beim Kundencenter der RAB unter der Telefonnummer 0 75 41/3 01 30.