Friedrichshafen Leitfaden für Gastgeber: Bodenseeregion soll zur Marke werden

Die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH stellt das Marketing-Konzept für die Bodenseeregion vor und stellt Gastgebern und Tourist-Informationen ein Markenhandbuch als Leitfaden zur Verfügung, womit die Marke Echt Bodensee einheitlich präsentiert wird.

Wie soll eine Urlaubsregion vermarktet werden, die in Konkurrenz zu ähnlich attraktiven Regionen steht, die Ähnliches zu bieten haben und daher ähnliche Zielgruppen ansprechen?

Die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT) hat zusammen mit 30 Mitgliedern in einem Workshop ein Konzept entwickelt und gibt mit einem Markenhandbuch allen interessierten Gastgebern und Tourist-Informationen einen Leitfaden in die Hand, um die Marke "Echt Bodensee" einheitlich zu präsentieren. Was zunächst das Logo der 2013 gegründeten DBT war, soll so zur Marke werden, die die Vierländerregion von Schwarzwald, Allgäu, Südtirol oder Gardasee abheben und beim Urlauber das spezifische Bodensee-Gefühl wecken soll. "Es geht darum, den Bodensee zu riechen, auch wenn man in Hannover sitzt", sagte DBT Geschäftsführer Enrico Heß. Dabei ziele das Marketing keinesfalls auf billigen Massentourismus, sondern auf qualitativ hochwertigen Urlaub ab, der die Stärken der Region, die hochwertigen landwirtschaftlichen Produkte und die herzliche Gelassenheit der Gastgeber in einer lebendigen Kulturlandschaft in den Vordergrund rückt. Das Handbuch, das die zu weckenden Gefühle in Bilder, Farben und Sprache packt, soll zukünftig nicht nur den Auftritt bei Messen, sondern auch den in Prospekten, Flyern und im Internet verbessern. Ein Sendeformat auf Sonnenklar-TV, eine Roadshow und der Echt-Bodensee-Bus, der von den Sommerferien an den Transport zwischen Langenargen und Bodman-Ludwigshafen sicherstellen soll, sind neben der Echt-Bodensee-Card weitere Bausteine des Konzepts.

Den anfänglich vier kooperierenden Gemeinden Langenargen, Eriskirch, Sipplingen und Bodman-Ludwigshafen haben sich für 2018 bereits Frickingen, Owingen, Heiligenberg, Uhldingen-Mühlhofen und Nonnenhorn angeschlossen. Gemeinsam verzeichnen diese zehn Gemeinden 1,2 Millionen Übernachtungen jährlich und bieten mit der Gästekarte kostenlosen Transport im Nahverkehr des bodo Verkehrsbundes, Vorteilsangebote bei Freizeitangeboten und Museen und vergünstigte Schifffahrten bei privaten Anbietern an. Die Bodensee-Schifffahrtsbetriebe sind nicht dabei. "Wir bieten aber nach wie vor an, Partner der Echt-Bodensee-Card zu werden", sagte Enrico Heß.

Bei der Einführung der Echt-Bodensee-Card gab es im Vorfeld viele kritische Stimmen, die das System als teuer und datenschutzrechtlich bedenklich einstuften. "Hier in Lindau wundern wir uns über die Diskussion, die über diese Gästekarte geführt wurde", sagte Elmar Stegmann, Landrat des Kreises Lindau. Er habe den Eindruck, dass viele die Karte nicht wollten und nach Gründen gesucht hätten, sie abzulehnen. "Wenn sie die Vorteile kennenlernen, wird sich das legen und die Karte wird überzeugen."