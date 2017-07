Lehrabschlussfeier der Kfz-Innung Bodensee Oberschwaben

32 Lehrlinge haben mit Erfolg ihre Ausbildung als Kfz-Mechatroniker/in abgeschlossen.

Der Obermeister der Kfz-Innung, Volker Etzel, begrüßte zur Abschlussfeier der Berufskollegiaten mit Lehrzeitverkürzung in der Bildungsakademie Friedrichshafen, wie die Innung mitteilt. Er zitiert den Unternehmer Wolfgang Grupp aus Burladingen: „Die Qualifikation unserer Mitarbeiter ist unser größtes Kapital.“ Etzel betonte, dass die Ausbildung der Grundstein sowohl für die Zukunft der Lehrlinge als auch für die Zukunft des Kfz-Gewerbes ist. Er gratulierte den Absolventen zur Aufnahme in die Gemeinschaft des Handwerks und appellierte an sie, weiterhin Verantwortung zu übernehmen und herausragende Leistungen im Handwerk zu erbringen. Als Jahrgangsbester mit der Note 1,5 wurde Georg Michael Scharpf ausgezeichnet. Preisträger mit einem Notendurchschnitt besser als 2,0 sind: Hempel Franziska, Maier David, Müller Frank, Beutel Simeon, Haller Florian, Bodenmüller Dominik, Stützenberger Michael, Heilmann Raffael, Schindele Peter und Widenmann Simon. Bei den Kfz-Mechatronikern Pkw haben die Ausbildung erfolgreich beendet: Bauhofer Gabriel, Borho Christian, Brauchle Christian, Breichler-Haas Robin, Brugger Yannick, Buchholz Christopher Maximilian, Eber Stefan, Halder Manuel, Heimann Levin, Hopfner Simon, Ibele Marius Philipp, Keller Florian, Köse Celal, Miklosi Alexander, Möller Marco, Muhammet Ali Damiani, Offenberger Yannik, Ostrowski Lucas, Schulz, Marco, Sharma Rohit und Wild Oskar. Bei den Nutzfahrzeug-Mechatronikern sind es Wagner Jörg und Walser Ferdinand. Bei der gestreckten Gesellenprüfung Teil II sind insgesamt 32 Prüflinge angetreten. Teil I der Prüfung wird bereits nach 18 Monaten abgelegt, Teil II dann nach 36 Monaten Ausbildungszeit.