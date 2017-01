Bodenseekreis Landkreis sucht Pflegeeltern

Rund 70 Kinder und Jugendliche werden in Pflegefamilen betreut. Ein Informationsabend findet am 15. Februar statt

Im Bodenseekreis leben derzeit etwa 70 Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien. Sie brauchen außerhalb ihrer Familie Begleitung und Unterstützung. Dafür sind etwa 110 Haushalte registriert, die Kinder bei sich aufnehmen. Das teilt Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamt Bodenseekreis, mit. Das Jugendamt sucht weiter nach Menschen, die als Pflegeeltern tätig werden möchten.

Der Zeitraum, in dem Kinder oder Jugendliche außerhalb ihrer Familie betreut werden müssen, ist laut Schwarz stets unterschiedlich. „Manchmal werden nur einige Tage in Anspruch genommen. Die Kurzzeitpflege ist sehr spontan“, sagt Schwarz. Da rufe die Polizei dann beispielsweise nachts an, wenn ein Kind gemeinsam mit dem Jugendamt in Obhut genommen wurde. „Meist sind die Aufenthalte allerdings länger. Das Ziel ist immer, das Kind möglichst wieder in seine Stammfamilie zurückzuführen, die Eltern zu stabilisieren und die Probleme zu lösen“, erklärt Schwarz.

Besonders wichtig sei es, dass das häusliche Umfeld der Pflegefamilie stimmt und das Kind dort hinein passt. Weitere Aspekte seien unter anderem ausreichend Platz in der Wohnung sowie die Belastbarkeit der Eltern. „Es ist natürlich eine Herausforderung – das Thema Kindererziehung ohnehin. Der Partner muss mitziehen, die Familie muss mitziehen und so weiter“, berichtet Schwarz. Geprüft würden die Bedingungen, die Pflegeeltern mitbringen sollten, durch das Jugendamt. „Die Aufgabe, ein Pflegekind in seiner Entwicklung zu begleiten, ist anspruchsvoller und stellt für viele Pflegepersonen eine Herausforderung dar. Deshalb informieren und begleiten wir die Pflegefamilie sehr intensiv“, werden Angelika Waldherr und Christian Kern vom Kreisjugendamt in einer Mitteilung des Landratsamts zitiert.

Wer sich vorstellen kann, ein Pflegekind bei sich aufzunehmen, kann bei einem Informationsabend am Mittwoch, 15. Februar, 18 Uhr, im Landratsamt mehr über das Thema erfahren.

Informationen im Internet: www.bodenseekreis.de/pflegefamilien