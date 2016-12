Bodenseekreis Längere Debatte um Straße und Bahn

Der Kreistag verabschiedet in Friedrichshafen zwei Resolutionen: für Umfahrungen und eine verbesserte Gürtelbahn. Die CDU wehrt sich gegen den Vorwurf "altes Denken".

Resolutionen sind rechtlich unverbindliche Willensbekundungen und daher im Prinzip leicht zu beschließen. Die Resolution aber, mit der der Bodenseekreis nun in Stuttgart in Sachen Straßenausbau vorstellig wird, war am Dienstag im Kreistag Gegenstand längerer Diskussion – an deren Ende eine zweite Resolution stand. Man will die Umfahrungen von Bermatingen bis Kluftern parallel zur Bundesstraße 31 forcieren, aber auch den Ausbau der Bodensee-Gürtelbahn.

Es war der Resolutionsantrag von CDU und Freien Wählern (FW), der die Diskussion auslöste. Darin wird die Fortführung der Planungen für verschiedene Ortsumfahrungen gefordert. Bereits im Vorfeld der Kreistagssitzung hatten die Grünen öffentliche Kritik geäußert: In der Resolution werde einmal mehr einseitig Straßenbau forciert, noch dazu an Stellen, an denen er nicht unbedingt nötig sei, während die Grünen zum Ausbau der B30/B31-Achse lieber eine grundlegende Ertüchtigung der Bodensee-Gürtelbahn hätten. Ein „neues Denken“ forderten die Grünen.

„Das wurde alles von uns mitgetragen“

Gegen die Darstellung, CDU und FW stünden für „altes Denken“, wehrte sich im Kreistag der CDU-Fraktionsvorsitzende Dieter Hornung. Schließlich habe man gemeinsam auch bereits eine Reihe Maßnahmen neben dem Straßenbau zur Förderung des Öffentlichen Nahverkehrs gestartet: Verbesserungen im Bahnverkehr, neue Busverbindungen, ein neues Radwegekonzept und eine Resolution zur Elektrifizierung der Bodensee-Gürtelbahn. „Das wurde alles von uns mitgetragen“, erklärte Hornung. Dennoch gehöre auch Straßenbau zur Region. Und zur Zeit sei das auch eine Einsicht bei der Landesregierung, weshalb die Zeit günstig sei, dieses Anliegen mit einer Resolution zu untermauern.

Dem stimmte Bermatingens Bürgermeister Martin Rupp seitens der Freien Wähler zu. Mit dem Ziel „einer gewissen Entlastung vom Verkehr“ gelte es, die Stimmung in Stuttgart zu nutzen.

Für die Grünen bekräftigte Helmut Faden allerdings den Vorwurf, die Resolution sei einseitig, und die dahinter stehende „Denke“ sei von vor 20 Jahren. Die Grünen stimmten am Ende gegen die Resolution, die aber sonst eine deutliche Mehrheit fand – auch von Seiten der SPD-Fraktion, die einen eigenen Resolutionsvorschlag mitgebracht hatte.

Darin wird das Land aufgefordert, „sich konsequent für einen schnellen Ausbau der Bodensee-Gürtelbahn einzusetzen und die notwendigen Mittel dafür bereit zu halten“. Dem Anliegen mochten sich alle Fraktionen anschließen. CDU-Fraktionsvorsitzender Dieter Hornung und Landrat Lothar Wölfle regten aber an, diese Resolution zuerst an die Interessengemeinschaft Bodensee-Gürtelbahn zu richten. Er selbst werde als Vorsitzender der Interessengemeinschaft anregen, so Wölfle, dass sich andere Kreise anschließen und das Anliegen dann gemeinsam an die Landesregierung richten. Die Abstimmung fiel einstimmig aus.



Die Verkehrslage

Zur Verbesserung der schwierigen Verkehrslage im Bodenseekreis sind seit Jahren gleich mehrere Verkehrsplanungen im Gang beziehungsweise bereits in der Umsetzung. Begonnen haben die Bauarbeiten an der großen Verkehrsachse der Bundesstraßen 30 und 31.

Es gibt auch Pläne für Umfahrungen entlang von Landes- und Kreisstraßen zwischen Bermatingen, Markdorf und Kluftern, die allerdings bislang weniger konkret sind. Zugleich wollen alle Parteien – allen voran die Grünen – einen Ausbau der Bodensee-Gürtelbahn unter anderem durch eine Elektrifizierung. Ziel ist auch ein Halbstundentakt für Fahrten rund um den Bodensee.