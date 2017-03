Bodenseekreis Kreistag: Fraktionen stehen hinter Echt Bodensee Card

Zwei Stunden lang hat der Kreistag des Bodenseekreis in seiner Sitzung am Mittwoch über die Echt Bodensee Card diskutiert. Die Fraktionen bekräftigten ihre Zustimmung zu der Karte. Sie erklärten aber auch, dass sie sich die Stadt Friedrichshafen dringend an Bord wünschen.

Die Echt Bodensee Card (EBC) bewegt nicht nur die Gastgeber im Kreis. Sie bewegt auch die Kreisräte. Das zeigte die Tatsache, dass der in der gestrigen Kreistagssitzung mit einer halben Stunde angesetzte Tagesordnungspunkt "Information über die Echt Bodensee Card" nach zwei Stunden noch nicht vom Tisch war.

Nach einer Präsentation der EBC durch den Chef der Deutschen Bodensee Tourismus, Enrico Heß, und Projektleiter Andreas Feustel bezog Landrat Lothar Wölfle Position: "Wenn ich sehe, dass bereits 22 Tourismusregionen in Deutschland eine kostenlose Nutzung des ÖPNV anbieten, sage ich, wir müssen nicht Vorreiter sein, sondern aufpassen, dass wir den Anschluss nicht verlieren." Viele Beherbergungsbetriebe hätten sich nicht hinreichend mitgenommen gefühlt, ging Wölfle auf einen Kritikpunkt ein. Man habe nachgebessert und es hätten über 90 Veranstaltungen stattgefunden. "Und wenn ich dann erneut höre, man müsse mitgenommen werden, sage ich: Man muss aber auch mitgehen wollen."

Markus Spieth sprach für die CDU-Fraktion und nannte die EBC einen "Meilenstein in der Entwicklung des Tourismus am Bodensee". Über Gastgeber, die sich gegen die EBC stellen, sei er verärgert: "Mit Klageverfahren und Fake-News werden Nebenkriegsschauplätze eröffnet, aber das gemeinsame Ziel, für den Gast am Bodensee die Attraktivität zu erhöhen, wird aus den Augen verloren."

Die Freien Wähler positionierten sich ebenfalls deutlich. Maria Wirth sagte: "Die EBC ist die erste Klammer für einen gemeinsamen Bodensee. Sie ist der Schritt in eine gemeinsame Zukunft." Bis heute habe sie die Akteure am Bodensee nur nebeneinander, aber nie miteinander erlebt. Martin Hahn fand als Vertreter der Grünen, dass ein "Etappenschritt" erreicht sei. "Was wir brauchen, sind mehr Partner und neue Partner. Wir brauchen die Stadt Friedrichshafen." Dem schloss sich Hans-Peter Wetzel (FDP) an: "Ich wünsche mir Erfolg für die EBC, aber habe ein Problem, weil wir große Städte nicht dabei haben."

Erst einmal kräftig Schelte gab es von der SPD. "Zum wiederholten Male beschäftigt uns die EBC zur Kenntnisname", sagte Boris Mattes. Es sei "verblüffend und ernüchternd", die Darlehensfinanzierung von 1,2 Millionen Euro beschlossen zu haben, solch ein Projekt aber nur zur Kenntnis zu bekommen. Die SPD stehe hinter der EBC, machte er klar: "Sie ist touristisch notwendig." Er beklagte aber: "Immer wieder wird für die Berechnung und als Begründung des oft gerügten Anteils von Bodo an den Einnahmen der EBC mit 75 Cent auf das Gutachten von Customer Research 42 abgestellt." Trotz mehrfacher Bitte habe der Kreistag bisher keinen Einblick in das Gutachten erhalten, obwohl der Bodenseekreis Gesellschafter von Bodo sei und der Landrat Aufsichtsratsvorsitzender.

"Dem Kreistag als Entscheidungsgremium des Bodenseekreises und somit einem der Gesellschafter den Einblick zu verwehren, hält die SPD-Fraktion für nicht zulässig", sagte Mattes. Lothar Wölfle erwiderte: "Das Gutachten basiert auf Geschäftsdaten der an Bodo beteiligten Geschäftsunternehen." Als es erstellt wurde, hätten die Unternehmen die Bedingung gestellt, dass das Gutachten nicht weitergegeben wird. "Bodo verhält sich einfach nur vertragsgerecht. Wird sind im Spannungsverhältnis zwischen Informationsrecht eines Gremiums und dem Recht der Unternehmen. Wir sind nach wie vor in der Prüfung."

Echt Bodensee Card

Das Projekt Echt Bodensee Card (EBC) wurde von der Deutschen Bodensee Tourismus (DBT), dem Verkehrsverbund Bodensee-Oberschwaben (Bodo) sowie den Landkreisen Bodenseekreis, Ravensburg und Lindau vorangetrieben. Seit Januar befindet sich die EBC in Langenargen, Eriskirch, Sipplingen und Bodman-Ludwigshafen in der Pilotphase. Offizieller Start der EBC ist am 1. April. Von der Absicht, die EBC 2017 einzuführen, haben Hagnau, Uhldingen-Mühlhofen und Überlingen vorerst Abstand genommen. 2018 werden Gemeinden wie Frickingen, Heiligenberg, Owingen und Wasserburg hinzukommen. Uhldingen-Mühlhofen stimmte dem Beitritt zur EBC ab 2018 unter dem Vorbehalt eines Widerrufs zu. Die EBC wird in einigen Gemeinden kontrovers diskutiert. Teilweise haben sich Initiativen gebildet, um gegen die EBC vorzugehen.