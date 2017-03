Bodenseekreis Kreisjugendreferat plant weitere Jugendkonferenz

Kreisjugendreferentin Ulrike Krebs hat dem Jugendhilfeausschuss und dem Sozialausschuss die Arbeit und die Pläne des Kreisjugendreferats vorgestellt.

Eine Weiterführung der Jugendbeteiligung, eine Wiederholung der Jugendkonferenz, ein Newsletter für die Jugend im Bodenseekreis, ein Wissens- und Informations-Web-Portal: Kreisjugendreferentin Ulrike Krebs hat dem Jugendhilfeausschuss und dem Sozialausschuss die Arbeit und die Pläne des Kreisjugendreferats vorgestellt. "Ein wichtiges persönliches Anliegen ist mir die Weiterführung der Jugendbeteiligung und ich möchte mich stark dafür machen, die Jugendkonferenz, die 2015 in Markdorf stattgefunden hat, 2018 zu wiederholen", sagte die Kreisjugendreferentin. Grundsätzlich gehe es darum, die Jugendlichen bei ihren Kernherausforderungen zu begleiten. Und die seien vielfältig: Zunächst gehe es um Qualifizierung. "Die Jugendlichen müssen sich Allgemeinbildung und gleichzeitig soziale und berufliche Handlungsfähigkeit erwerben", erklärte sie.

Ein weiterer Punkt sei das Erlernen der Selbstständigkeit und schließlich die Selbstpositionierung: "Das heißt, sie müssen eine Balance finden zwischen individueller Freiheit, Zugehörigkeit und Verantwortung." Im Dschungel der Möglichkeiten gelte es für die Jugendlichen, Orientierung zu finden und zu lernen, ihre Chancen zu nutzen. Jugendarbeit sei ein wichtiger Kern außerhalb der Schulen, sagte Ulrike Krebs. Sie finde formal in organisierten Formen, nonformal in Verbänden und Vereinen und schließlich auch im informellen Bereich statt. "Das ist mit 70 Prozent der größte Bereich, hiermit sind die Familien und die Gruppen der Gleichaltrigen gemeint."

Das Kreisjugendamt bietet Fachberatungen an und ist vernetzt mit verschiedenen Schnittstellen in der Region. Ein wichtiges Element der Jugendarbeit sei zum Beispiel der Kreisjugendring, ein Zusammenschluss von Jugendvereinen und Jugendverbänden. Krebs: "Offene Jugendarbeit dagegen ist informelles und offenes Lernen, das braucht auch Freiräume und Treffpunkte wie Jugendzentren." Für die offene Jugendarbeit im Bodenseekreis wolle das Jugendamt Standards und Leitlinien entwickeln, Arbeitskreise und Fachtage etablieren: "Und im Bereich der verbandlichen Jugendarbeit gilt es, Qualitätsrichtlinien zu erarbeiten."

Auch die Öffentlichkeitsarbeit liegt der Kreisjugendreferentin am Herzen: "Wir haben so viele Angebote im Kreis, dass der Jugendliche vielleicht nicht gleich auf das richtige Angebot stößt." Der Ausschuss zeigte sich von dem Bericht durchaus beeindruckt und beauftragte die Kreisjugendreferentin, ihren Weg weiterzugehen und ihre Vorschläge in die Tat umzusetzen.

Ulrike Krebs hat ihre Stelle als Kreisjugendreferentin erst im September angetreten. Zu ihren Aufgaben gehört auch Netzwerkaufbau und -pflege zwischen Land, Kreis, Kommunen und der Fachebene. Sie nimmt an zahlreichen Arbeitskreisen und Fachtagungen teil, plant, moderiert und organisiert kreisweite Arbeitskreise und entwickelt Qualitätskriterien.

Ziel ihrer Arbeit ist es, junge Menschen bis zu einem Alter von 27 Jahren auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit und Mündigkeit zu begleiten und sie beim Erwerb von Handlungs- und Sozialkompetenzen zu fördern. In der Altersgruppe zwölf bis 21 Jahre leben rund 20 600 Jugendliche und junge Erwachsene im Bodenseekreis, das sind 9,7 Prozent der Einwohner. 6,8 Prozent der jungen Menschen sind 21 bis 27 Jahre alt. Auch an sie richtet sich das Angebot des Kreisjugendamts.

Das Kreisjugendreferat unterstützt, fördert und vernetzt als beratende Servicestelle und als zuständige Stelle zur Planung und Weiterentwicklung von Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit im Bodenseekreis die offene und verbandliche Jugendarbeit. Ziel ist eine Verbesserung der kreisweiten Angebotsstruktur für junge Menschen und die Schaffung von Möglichkeiten zur eigenverantwortlichen, aktiven und jugendgerechten Lebensweltgestaltung. Kernaufgaben sind Fachberatung und Unterstützung, konzeptionelle und fachliche Weiterentwicklung der Jugendarbeit, Koordination und Vernetzung, Projekte und Veranstaltungen, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Dokumentationen und Berichte.