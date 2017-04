vor 1 Stunde Dieter Leder Bodenseekreis Kreisgrüne diskutieren über Entwurf zum Wahlprogramm

Zukunft wird aus Mut gemacht: So lautet der Titel des Entwurfes für das Wahlprogramm von Bündnis 90/Die Grünen, der am Donnerstagabend bei der Kreismitgliederversammlung in Überlingen vorgestellt und diskutiert wurde. Dabei brauchte es schon Mut, gegen den Fußball anzutreten, wie der Grüne Bundestagskandidat Markus Böhlen zu Beginn betonte: Zur selben Zeit wurde das Halbfinale im DFB-Pokal angepfiffen.

