Bodenseekreis Kontroverse um Schulfinanzierung

Diskussionen gibt es um den interkommunalen Ausgleich für Investitionen an Schulen in Salem und Überlingen. In Friedrichshafen und Tettnang gibt es keine vergleichbaren Ambitionen. Markdorf war von Beginn an ein Sonderfall.

Bodenseekreis – Der eine trage des anderen Last, heißt es. Bisweilen ist dieses solidarische Prinzip gesetzlich vorgeschrieben, bisweilen beruht es auf Freiwilligkeit. So gibt es für die Finanzierung der Kindertagesstätten eine Regelung zum interkommunalen Kostenausgleich, die im Kindertagesbetreuungsgesetz verankert ist (Paragraf 8a). Nicht so einfach geregelt ist es bei weiterführenden Schulen.

Zu den laufenden Betriebs- und Sachkosten gibt es für den Schulträger zwar eine Kopfpauschale vom Land. Für Investitionen im Gebäude muss indessen die Standortkommune selbst aufkommen, abzüglich der Schulbauförderung des Landes. Schon mehrfach zum Thema wurde dies in den Überlinger Gremien vor dem Hintergrund eines Investitionsaufwands für den künftigen Schulcampus von geschätzten 54 Millionen Euro. Die Frage nach einer freiwilligen Beteiligung der Umlandgemeinden, die das Angebot nutzen, war bei den betroffenen Bürgermeistern auf wenig Gegenliebe gestoßen. Eine Beteiligung rechtlich zu erzwingen, dazu seien die Voraussetzungen nach aktueller Rechtslage nicht gegeben, hatte der zuständige Fachbereichsleiter Raphael Wiedemer-Steidinger erklärt.

Anders sieht dies Salems Bürgermeister Manfred Härle, was die künftigen Investitionen in die neue Gemeinschaftsschule am Bildungszentrum Salem angeht, die eben landesweit als "Starke Schule" ausgezeichnet wurde. Auch Härle musste zuerst den Vorschlag einer freiwilligen Beteiligung gehen, erhielt allerdings nur Absagen aus dem Umland. Noch besteht eine alte Vereinbarung, die für die Haupt-, später Werkreal- und für die Realschule 1973 mit Frickingen und Heiligenberg abgeschlossen worden war, der Uhldingen-Mühlhofen 2008 nach Schließung seiner Hauptschule beitrat und die erst 2020 ausläuft.

Markdorf von Beginn an Sonderfall

Doch Härle will sein Ziel auf jeden Fall weiter verfolgen, und hält dies aus dem Blickwinkel seiner Gemeinde für geboten. Der Bürgermeister nennt Modernisierungskosten von 2,7 Millionen Euro, deren schulrechtliche Dringlichkeit bestätigt worden sei. Nach Abzug der Förderung verbleibe allein für diese Maßnahme ein Anteil von 882 000 Euro als ungedeckter Finanzierungsbedarf. Zudem müsse über Sanierung beziehungsweise Neubau einer Sporthalle nachgedacht werden.

Derlei Kontroversen blühen im weiteren Kreisgebiet nicht. Markdorf war von Anfang an ein Sonderfall. Als "Bildungszentrum im Ländlichen Raum" war es schon vom Landkreis Überlingen unter Landrat Karl Schiess 1967 auf den Weg gebracht worden. Nach dem Motto "Wer bestellt, der zahlt" hatte der Landkreis damals die Trägerschaft für die neue Realschule und das Gymnasium übernommen. Durch die neue Verbundschule aus Realschule und Werkrealschule (Träger ist die Stadt) wird derzeit zwischen Kommune und Kreis eine Vereinbarung über die Kostenträgerschaft ausgehandelt.

Die gesamte Schulbaufinanzierung auch bei den weiterführenden allgemeinbildenden Schulen über den Landkreis zu regeln, wie dies vorgeschlagen worden war, das hält Günther Barisch, der jeweils drei Jahrzehnte Schulleiter des Markdorfer Gymnasiums und Kreisrat war, für keine gute, da nicht praktikable Idee. "Eine solche Umstellung ist viel zu kompliziert", betont Barisch.

So groß scheint das Interesse an einer solchen Umstrukturierung auch gar nicht zu sein. Friedrichshafen trägt die Last des Schulträgers ohne hörbares Murren. Auch die Stadt Tettnang hat derzeit keine Ambitionen, die Umlandgemeinden zur Kasse zu bitten, wie Fachbereichsleiterin Carina Wehr erklärt. Wobei der Auswärtigenanteil am Gymnasium 50 Prozent erreicht. Sie kommen vor allem aus Kressbronn, Langenargen, Eriskirch, Meckenbeuren und Neukirch. Derzeit investiert die Stadt fast 4,5 Millionen Euro in eine neue Mensa. Der Regelzuschuss beträgt 33 Prozent des zuschussfähigen Bauaufwands (rund 2,7 Millionen Euro). Aufgrund der Auswärtigenquote am gesamten Schulzentrum von 42 Prozent gibt es einen zusätzlichen Zuschuss.

Schulstadt zu sein, ist meist ein Gewinn. Markdorf ist das beste Beispiel, wie ein Bildungszentrum der Impuls für die wachsende Attraktivität und Wirtschaftskraft einer Kommune sein kann. Mit den Schulen, die zur Gründungszeit als "top ausgestattet" galten (Günther Barisch), stieg der Zuzug massiv und sukzessive auch die Ansiedlung von Gewerbebetrieben.

