Bodenseekreis Klaus Hoher: "Meine Erwartung war, dass ich schneller mehr bewegen kann"

FDP-Landtagsabgeordneter Klaus Hoher im Jahresinterview: Verkehr und Glasfaserausbau als Schwerpunkte seiner Arbeit 2017.

Herr Hoher, Sie sind seit rund zehn Monaten im Amt als Landtagsabgeordneter der FDP. Wurden Ihre Erwartungen erfüllt?

Ich freue mich immer noch, dass ich im Landtag sein darf. Meine Erwartung war, dass ich schneller mehr bewegen kann, aber in der Opposition sind meine Möglichkeiten begrenzt. Dennoch gibt es viele positive Aspekte, im Kleinen funktioniert Vieles. Ich habe zahlreiche parlamentarische Anfragen gestellt, das zeigt Wirkung, die Ministerien reagieren darauf.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Aktuell habe ich zum Thema Vogelgrippe eine kleine Anfrage gestellt und mich über die Größe der Sperrzone von einem Kilometer Umkreis gewundert, die den gefährdeten Bezirk eingrenzt. Dies schien mir unsinnig. Es gelang mir, Druck aufzubauen, damit die Verantwortlichen reagieren. Kurz darauf wurde das Gebiet erweitert. Es ist Aufgabe der Opposition, der Regierung auf die Finger zu schauen und Änderungen zu bewirken. Im Übrigen gibt es auf fast alle Anträge Reaktionen. Leider sind die Antworten oft unbefriedigend. Das mag daran liegen, dass meine Anfragen gegen die grün-schwarzen Vereinbarungen gehen – wie beim Thema Schulpolitik. Hier hat sich noch nicht viel geändert.

Was finden Sie denn sonst noch unsinnig?

Das Nachtangelverbot. Das ist eine absolute Kuriosität. Das gibt es nur in Baden-Württemberg. Begründet wird es mit Ruhe am See. Das ist Unsinn, denn Fischer und Angler sind ruhig. Auf bayerischer Seeseite darf man angeln. Selbst so etwas kann man gegen die Regierung nicht durchsetzen. Da klopfen die CDUler einem abends an der Bar auf die Schulter – anderntags geht keine Hand hoch bei der Abstimmung.

Frustriert Sie das?

Ja, weil es für mich um die Sache geht. Und wenn dann noch der Präsident des Fischereiverbands vor der Abstimmung den Saal verlässt, finde ich das bedenklich. In solchen Fällen werde ich in Zukunft namentliche Abstimmung beantragen. Dann muss er 40 Euro Strafgeld zahlen oder er wird zur Abstimmung gezwungen und das Ganze wird protokolliert. Solche parlamentarischen Werkzeuge lerne ich jetzt langsam kennen. Es kann nicht sein, wenn Verantwortliche vor ihrem Verband erzählen, dass sie einer Meinung mit ihren Mitgliedern sind und hinterher anders abstimmen. Die Leute dürfen ruhig merken, wie manche Politiker ticken. Reden und Handeln sind oft weit voneinander entfernt. Daraus resultiert Politikverdrossenheit.

Wieso haben Sie sich für die FDP entschieden?

Ich bin ein freiheitsliebender Mensch. In dieser Partei finde ich die meisten Übereinstimmungen mit meinen Vorstellungen, meinen Richtungen. Außerdem gibt es bei uns keinen Fraktionszwang. Hier kann jeder so abstimmen, wie er es für richtig hält.

Welches Thema beherrschte die vergangenen zehn Monate in Ihrem Wahlkreis?

Ganz klar Bildung: Lehrer, Schulen, Grundschulempfehlung. Wir hatten viele Lehrer in meinem Wahlkreisbüro in Ahausen, bekommen fast täglich Post von Lehrerverbänden, weil ich für die Grundschulempfehlung war und bin, die von Rot-Grün abgeschafft wurde. Ich bin der Meinung, dass die Lehrer besser als die Eltern beurteilen können, welche weiterführende Schule die Schüler besuchen sollen. Das sollten die Pädagogen entscheiden. Jetzt zeigt sich, es funktioniert nicht und ich fühle mich bestätigt. Inzwischen kommen die Lehrer zu mir und beklagen sich darüber, dass die Hälfte der Schüler dem Lernpensum nachhinkt.

Sie finden auch die Budgetzuteilung ungerecht.

Ja. Das Budget in den Gemeinschaftsschulen wurde um 100 Prozent erhöht; die anderen Schulen haben das Nachsehen. Die Gemeinschaftsschulen haben den Auftrag, die Kinder im ersten Jahr nicht sitzen zu lassen – damit wird das Leiden für manche Kinder noch um ein Jahr verlängert. Man kann nicht alle zum Abitur bringen und eine Realschul-Alternative gibt es nicht mehr. Stellen Sie sich vor: Von 20 Kindern sind 15 auf unterschiedlichem Niveau und mit verschiedenen Begabungen. Später stellt sich für mich als Unternehmer und Arbeitgeber die Frage, wie ich Leistung und Begabung erkennen kann.

Mit welchen Anliegen kamen die Bürger hauptsächlich auf Sie zu?

Mit Verkehr und was damit zusammenhängt: Emissionen, Geräuschpegel, Verkehrsaufkommen, Staus, schlechte Straßenzustände, wie zum Beispiel in Untersiggingen. Ich frage dann für mich im Kopf gezielt die einzelnen Straßen ab. Hagnau billigt man Tempo 30 zu, da verlagert sich der Verkehr nach Markdorf. Dort wird ebenfalls Tempo 30 eingeführt, daraufhin nimmt der Verkehr im Deggenhausertal zu. Bis 2015 sind dort laut Verkehrsministerium in Stuttgart 67 Schwerlaster in 24 Stunden registriert worden. Ich war kürzlich mal eine Stunde vor Ort und da habe ich sicher 50 in einer Stunde wahrgenommen. Die Zahlen verändern sich permanent.

Welche Lösung halten Sie für die richtige?

Ich plädiere für eine sozialverträgliche Lösung. Viele sagen, Straßenausbau zieht Verkehr an, aber er ist bereits da. Wir brauchen wegen des Schwerlastverkehrs eine leistungsfähige vierspurige Ost-West-Achse. Das kann eine "Autobahn light" sein, ohne Standstreifen.

Was wird Sie im neuen Jahr beschäftigen?

Der Schwerpunkt liegt auf der Verkehrspolitik und dem Bemühen, alle Bürgermeister an einen Tisch bringen. Ich versuche, als Vermittler aufzutreten. Zudem plädiere ich für den Ausbau der Bodensee-Gürtelbahn mit Erhöhung der Taktung. Mit zwei Ausweichgleisen in Markdorf und Sipplingen könnte man baldmöglichst auf eine Taktung alle halbe Stunde statt zu jeder Stunde kommen. Anträge und Anfragen laufen. Ich habe gelernt, dass man über Ministerien auch etwas erreichen kann. Hauptsache, es passiert etwas.

Was liegt Ihnen noch am Herzen?

Beim Breitbandausbau bleibe ich dran. Glasfaser muss in jeden Haushalt, das geht nicht mehr anders. Sehr viele Menschen arbeiten zu Hause. Es könnte ganz andere Synergien haben, wenn es vernünftige Anschlüsse gäbe. Flexibilität am Arbeitsplatz geht nur mit funktionierenden Medien.

Zudem will ich die gleiche finanzielle Ausstattung für alle Schularten. Wir fordern für die privaten Schulen ebenfalls angemessene Förderung. Wir setzen auch auf die Duale Hochschule, weil es gut ist, wenn ein Betrieb dahintersteht und die Ausbildung Hand in Hand läuft. Es ist ganz wichtig, dass Arbeit Spaß macht. Ich kann nur etwas gut tun, was ich gern tue. Sonst drohen Depressionen und Burnout als Folgen ungeliebter Arbeit. Zudem bin ich gegen den Beamtenstatus in einigen Berufssparten. Beamte braucht man nur in Berufen mit hoheitlichen Aufgaben. Ist die Schulbildung eine hoheitliche Aufgabe? Unmöglich finde ich es auch, wenn wir in unserem Land Lehrer ausbilden, die dann in der Schweiz unterrichten, weil sie dort doppelt so gut verdienen. Das kann nicht angehen.

Wie stehen Sie zum Flughafen Friedrichshafen?

Es ist wichtig, dass er bestehen bleibt. Bis 2011 hat es für die Luftüberwachung 450 000 Euro gegeben. Rot-Grün hat die Summe gestrichen, jetzt müssen die Betreiber das selbst bezahlen. Memmingen in Bayern steht mit einem ähnlichen Flugaufkommen gut da. Hier unterstützt der Staat die Luftraumüberwachung. Wenigstens diese Gelder müssten vom Land wieder nach Friedrichshafen fließen.

Bewegt Sie das fast tägliche Thema Flüchtlinge?

Die Lage hat sich entspannt. Mittlerweile haben wir mehr Unterkünfte in der Bereitschaft als Flüchtlinge. Der Bodenseekreis hat das Flüchtlingsthema gut im Griff, auch dank der Mitarbeit unzähliger ehrenamtlicher Helfer. Hierfür möchte ich mich auch bei diesen Menschen bedanken. Die Krisen muss man im Krisenland bewältigen. "Herzlich willkommen" ist der falsche Ansatz. Die FDP fordert seit mindestens 20 Jahren ein Einwanderungsgesetz. Das ist für mich eine seriöse Sache, das macht die Schweiz schon seit 100 Jahren. Wir reden alle von weltweiter Vernetzung und Globalisierung. Dann muss man das auch leben.

Sehen Sie unsere Demokratie gefährdet?

Wir haben ein gutes Grundgesetz. Manchmal wird es zu schwach und inkonsequent angewendet. Wir haben die juristischen Werkzeuge zur Regulierung von Flüchtlingsströmen im Grundgesetz verankert. Außerdem bin ich für europäische Außengrenzen und eine europäische Armee.

Was möchten Sie den Menschen im Bodenseekreis sagen?

Ich bin kein Berufspolitiker. Mir geht es um die Sache für die Region. Ich versuche, so viel zu bewegen wie möglich in meiner Amtszeit. Vieles, was ich im Wahlkampf gesagt habe, wird in Stuttgart zum Thema und wird umgesetzt. Das bestätigt mich in meiner Arbeit und meinem Engagement. Wie bei der Grundschulempfehlung. Sie wird wieder kommen, das ist nicht zu verhindern. Das bestätigt mich in meinem Tun, dass ich nicht falsch liege.

Was war Ihr beeindruckendstes Erlebnis 2016?

Es beeindruckt mich, wie man auf einmal wahrgenommen wird. Das erstaunt mich, weil ich doch der gleiche Mensch bin wie vorher und mich nicht anders verhalte als vor meiner Wahl.

Welchen persönlichen Wunsch haben Sie für 2017?

Ich wünsche mir für 2017, dass die Sorgen und Belange meiner Mitmenschen gehört und gelöst werden. Und ich habe zum Ziel, dass die FDP als liberale Kraft der Mitte wieder in den deutschen Bundestag einzieht.



Zur Person



Klaus Hoher, geboren am 15. Mai 1968 in Überlingen, ist selbständiger Land- und Forstwirt. Seit 1986 betreibt er eine Pferdepension und eine Reitschule mit angeschlossener Gastronomie. 2002 wurde er FDP-Mitglied, 2009 Gemeinderat in Salem, stellvertretender Kreisvorsitzender der FDP und Vorsitzender des Ortsverbands Salem-Heiligenberg-Frickingen. Seit 2016 ist er Vorsitzender des Bezirksverbands Bodensee-Oberschwaben. Er ist Delegierter für den Bundesparteitag und den Landesparteitag. Klaus Hoher ist verheiratet und hat zwei Kinder. (keu)