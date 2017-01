Friedrichshafen/Bodenseekreis Kinderstiftung Bodensee sorgt seit fünf Jahren für funkelnde Kinderaugen

Die Verantwortlichen der Kinderstiftung Bodensee, eine Einrichtung der Caritas, haben für Helfer und Mitarbeiter einen Dankeschönabend in der Bürgerhalle in Kluftern veranstaltet und die Erfolge der ersten fünf Bestehensjahre bilanziert.

„Kinder sind nicht nur an sich ein Grund zur Freude, sondern auch die Erinnerung daran, dass wir Verantwortung tragen“, erklärte Benedikt Otte, Vorsitzender des Kuratoriums der Kinderstiftung Bodensee am Samstag anlässlich des Dankeschönabends für Helfer und Mitarbeiter.

Kabarettist Uli Boettcher sorgte nach einer kurzen Talkrunde für beste Stimmung. Doch bevor Boettcher so richtig loslegen konnte, lobte Benedikt Otte alle Helfer und Mitarbeiter. „Wir haben hier wahrlich Grund zu feiern, die Stiftung hat im vergangen Jahr jede Woche mehr als 800 Kinder erreicht. Es gibt nichts Schöneres, als die Kinderaugen funkeln zu sehen“, erklärte Otte. Er erinnerte auch an die Anfänge der Stiftung, als es nur 20 ehrenamtliche Helfer gab, derzeit seien es 140, die meisten von ihnen sind als Vorleser tätig und lesen Kindern in Schulen Geschichten vor.

Uli Boettcher befragte in einer kurzen und launigen Talkrunde einige ehrenamtliche Mitarbeiterinnen sowie Geschäftsführer Bernhard Hatt. Letzterer erklärte das eigentliche Ziel der Stiftung: „Das wäre erreicht, wenn wir weniger helfen müssten, aber danach sieht es leider nicht aus.“ Hatt erinnerte daran, was damals den Ausschlag gab, die Kinderstiftung ins Leben zu rufen. So habe die Pisastudie 2009 den deutschen Kindern ein sehr schlechtes Leseverhalten bescheinigt und andere Studien hätten vor immer größer werdender Kinderarmut gewarnt. „Da sind wir als Caritas unruhig geworden und wollten unbedingt etwas unternehmen“, erinnert sich Hatt. Dass die Idee richtig war, zeigt die Tatsache, dass beispielsweise zu den Markdorfer Vorlesevormittagen am Samstagen im Schnitt zwischen 30 und 50 Kinder in die Bibliothek kommen und abtauchen in die Welt von Pippi, Heidi und Co.

Uli Boettcher, selbst Familienvater, wünschte der Stiftung weiterhin alles Gute und sagte in die Runde: „Ich bin schon gespannt, wo Sie in fünf Jahren mit der Stiftung stehen werden.“ Nach der Gesprächsrunde und vor dem großen Fingerfood-Buffet, gab es als weiteres Dankeschön für alle Helfer, Mitarbeiter und Spender der Stiftung einen rund einstündigen Auszug aus dem Kabarettprogramm des Weingarteners Uli Boettcher. Er spekulierte launig über Ahnungslosigkeit und dass man doch einfach dazu stehen sollte. Noch mehr Anklang unter den vielen anwesenden Eltern fanden jedoch seine Gedanken und Erfahrungen zum Thema Pubertät. „Chillen ist ausruhen von etwas, was man noch gar nicht gemacht hat“, erklärte Boettcher und hatte die Lacher auf seiner Seite.

Im Bürgerhaus Kluftern wurde noch lange bei leckerem Essen, guten Getränken und anregenden Gespräche gefeiert und auf die nächsten erfolgreichen Jahre der Kinderstiftung Bodensee angestoßen. (hog)

Die Stiftung

Die Kinderstiftung Bodensee mit Sitz in Friedrichshafen hat sich zum Ziel gesetzt, Kinder aus armen und benachteiligten Lebensverhältnissen in ihren Bildungs- und Entwicklungschancen zu fördern und deren Lebenswelten zukunftsweisend zu gestalten. Die Stiftung wurde vor fünf Jahren gegründet. Träger der Stiftung ist die Caritas. Derzeit erreicht die Stiftung mit ihrem Bildungs-, Sport- und Musikprogramm wöchentlichrund 800 Kinder. Im Jahr 2016 wurden 180 Kinder mit Möbeln und Bekleidung versorgt. Für die Kinderstiftung Bodensee engagieren sich mehr als 140 Ehrenamtliche, viele der Helfer sind sogenannte Vorleser. Im vergangenen Jahr erhielt die Stiftung Gelder in Höhe von mehr als 100 000 Euro. Von den beliebten Adventskalendern wurden 75 000 Stück verkauft. Geschäftsführer der Kinderstiftung Bodensee sind Bernhard Hatt (Caritasverband Linzgau) und Ewald Kohler (Caritas Bodensee-Oberschwaben). Benedikt Otte ist Vorsitzender des Stiftungskuratoriums, Nicole Dodek ist Fachleiterin der Kinderstiftung Bodensee und Marille Veser koordiniert das Vorlesenetzwerk. (hog)