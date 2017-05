Bodenseekreis Kartellverfahren: Das ändert sich für Forstbehörden und Waldbesitzer

Das Kartellverfahren zur Vermarktung von Rundholz beschäftigt die Forstbehörde im Bodenseekreis. Die Waldbesitzer rechnen mit höheren Kosten.

Bodenseekreis – Im Forstamt des Bodenseekreises und bei den Besitzern von Waldflächen ist das Kartellverfahren zur Vermarktung von Rundholz bereits seit Jahren Thema. Im März erging nach einer Klage des Landes Baden-Württemberg ein Beschluss des Oberlandesgerichts Düsseldorf. Es untersagt künftig dem Land, und damit der unteren Forstbehörde, die im Landratsamt angesiedelt ist, die Vermarktung von Nadelrundholz für Betriebe mit mehr als 100 Hektar Waldfläche.

Darüber hinaus wurde dem Land laut einer Pressemitteilung des Ministeriums für ländlichen Raum und Verbraucherschutz untersagt, forstliche Tätigkeiten im Kommunal- und Privatwald über 100 Hektar anzubieten. "Nun stehen das Land, die Landkreise, Städte und Gemeinden vor der Aufgabe, eine zukunftsfähige Lösung für alle Waldbesitzarten vom Staatswald über den Kommunalwald bis zum Privatwald zu entwickeln", erklärt Forstamtsleiter Michael Strütt. Er sorge sich auch um die Zukunft der Arbeitsplätze der 28 Forstmitarbeiter im Bodenseekreis. "Durch den öffentlichen Dienst sind wir zwar abgesichert, aber unsere Aufgaben und Arbeitsplätze werden sich mit Sicherheit verändern."

Vom Kartellbeschluss unmittelbar betroffen sind alle privaten und kommunalen Waldbesitzer mit Flächen über 100 Hektar – im Bodenseekreis sind das vor allem zwei private und zwölf kommunale Forstbetriebe. Befürchtet werden aber auch nachteilige Auswirkungen auf die vielen Kleinwaldbesitzer, wenn die gewachsenen Strukturen zerschlagen werden. Im Bodenseekreis teilen sich 3800 Besitzer eine Waldfläche von rund 5900 Hektar. "Auf sie kommen in jedem Fall höhere Betreuungskosten zu", befürchtet Strütt. Von staatlicher Seite werde es zwar weiterhin ein flächendeckendes Dienstleistungsangebot für Besitzer von Privatwald geben, allerdings nur noch zu kostendeckenden Sätzen. "Bisher haben wir unsere Leistungen nicht zu Vollkosten abgerechnet."

Dem Forstamtsleiter gefällt zudem nicht, dass der Wald nach dem Wettbewerbsrecht nur als reines Wirtschaftsgut gesehen wird. "Er ist auch ganz wichtig als Erholungsraum und für den Naturschutz. Der Friedrichshafener Stadtwald spielt zum Beispiel in wirtschaftlicher Hinsicht kaum eine Rolle." Für das Bundeskartellamt beginne der Holzverkauf bereits, wenn der Förster einen Baum mit einem Strich kennzeichne. In dem Moment denke der Förster aber nicht ans Geld, sondern an die Pflege des Waldes, erklärt Strütt.

Zu den Privatwaldbesitzern im Bodenseekreis gehört Landwirt Rainer Zielbauer aus dem Argental bei Tettnang. "Bisher haben wir kleinen Waldbesitzer immer hervorragend mit dem Forstamt zusammengearbeitet und hatten immer sehr gute Ansprechpartner, die ihre Leistung nicht nach Stunden abgerechnet haben", so Zielbauer, dem fünf Hektar Wald gehören. Viele Waldbesitzer hätten aber wesentlich kleinere Flächen, würden zum Teil weiter weg wohnen und könnten sich nicht ständig um das Holz und den Zustand ihres Waldes kümmern. Hier hätten die Mitarbeiter des Forstamtes bisher von sich aus Hinweise gegeben und nach dem Wald geschaut.

"Ich befürchte, dass es für uns Waldbesitzer durch das Kartellverfahren zwar teurer wird, aber sicher nicht besser", sagt Zielbauer. Auch für den Wald und seinen Zustand sieht er eher Nachteile. "Sicher werden wir Waldbesitzer künftig kooperieren müssen, das geht nicht anders."

Flächen und Verfahren