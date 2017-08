Immenstaad/Oberteuringen/Meckenbeuren Kandidaten für Bürgermeisterposten gesucht

Im Herbst stehen Bürgermeisterwahlen in Immenstaad, Oberteuringen und Meckenbeuren an. Bislang gibt es nur wenige Bewerber.

Immenstaad/Oberteuringen/Meckenbeuren – Gleich drei Bürgermeisterwahlen stehen im September und Oktober im östlichen Bodenseekreis an. In allen drei Gemeinden, in Immenstaad, Oberteuringen und Meckenbeuren, gibt es derzeit jeweils einen Kandidaten für den Bürgermeisterposten, der seine Kandidatur bis jetzt öffentlich gemacht hat.

Oberteuringen: Am 24. September wählen die Oberteuringer einen neuen Bürgermeister. Amtsinhaber Karl-Heinz Beck verabschiedet sich im Oktober in den Ruhestand. Der 45-jährige Reinhard Friedel hat als erster und bislang einziger Kandidat seine Bewerbungsunterlagen für die Bürgermeisterwahl in Oberteuringen abgegeben. Er lebt mit seiner Familie in der Rotachgemeinde und leitet das Amt für Bildung, Familie und Sport der Stadt Friedrichshafen. Bewerbungen für das Bürgermeisteramt können noch bis spätestens am Montag, 28. August, um 18 Uhr eingereicht werden. "Gut möglich, dass es noch weitere Bewerbung geben wird", sagt Hauptamtsleiter Rainer Groß. Das sei von Wahl zu Wahl und von Kommune zu Kommune ganz unterschiedlich, wann Kanidaten ihre Bewerbungen einreichen. Momentan sei noch keine Tendenz erkennbar und daher müsse man einfach bis zum Bewerbungsschluss abwarten, ob sich noch etwas tut. Falls in Oberteuringen ein zweiter Wahlgang erforderlich sein wird, findet dieser am Sonntag, 15. Oktober, statt.

In Meckenbeuren ist nach Ablauf der Amtszeit von Andreas Schmid das Amt des Bürgermeisters am Sonntag, 22. Oktober, neu zu besetzen. Sollte ein zweiter Wahlgang notwendig sein, findet dieser am Sonntag,5. November, statt. Beim Meckenbeurener Bürgerempfang im Januar hatte Andreas Schmid bereits verkündet, dass er gerne Bürgermeister bleiben möchte und im Oktober wieder kandidiert. Auch er hat bislang keinen Gegenkandidaten. "Die Frist für Bewerber läuft am Montag, 25. September, um 18 Uhr ab. Am Abend tagt dann der Gemeindewahlausschuss", sagt Kathrin Schütz, die Hauptamtsleiterin der Gemeinde mit 13 500 Einwohnern. Es sei schwierig zu sagen, ob noch ein Bewerber gegen den Amtsinhaber antreten wird. "Das wäre jetzt Spekulation, wir lassen uns einfach überraschen", macht sie deutlich.

Wer kann kandidieren?

Für das Bürgermeisteramt kandidieren kann, wer Deutscher im Sinne von Artikel 116 Absatz 1 des Grundgesetzes oder Unionsbürger ist und in Deutschland wohnt. Die Bewerber müssen am Wahltag das 25., dürfen aber noch nicht das 68. Lebensjahr vollendet haben. Der Gemeindewahlausschuss beschließt über die Zulassung der Bewerbungen. In Baden-Württemberg beträgt die Amtszeit des Bürgermeisters acht Jahre.

