Bodenseekreis Junge Frau aus der Region wird via Facebook gesucht

Junge Frau aus der Region wird via Facebook gesucht

Es ist ein Vermisstenfall, der zumindest bei der Polizei nicht mehr als solcher geführt wird: Über Facebook wird derzeit ein Suchaufruf nach einer jungen Frau aus dem Bodenseekreis verbreitet.

„Vermisstenanzeige bei der Polizei bisher erfolglos“, steht auf einem mit den Worten „Bitte teilen!“ versehenen Suchaufruf, der seit Sonntag bereits hunderte Male geteilt wurde. Mit Hilfe des sozialen Netzwerks versuchen offenbar Angehörige oder Freunde, wieder Kontakt zu der jungen Frau herzustellen, die dem Aufruf zufolge zuletzt am 1. Juni vergangenen Jahres gesehen wurde.



Eine entsprechende Vermisstenanzeige wurde aufgenommen, bestätigt Polizeisprecher Fritz Bezikofer auf SÜDKURIER-Anfrage. Eine öffentliche Fahndung gab es allerdings nicht und zwischenzeitlich handle es sich für die Polizei auch um keinen Vermisstenfall mehr. "Erwachsene haben in der Regel ein selbstbestimmtes Aufenthaltsrecht", erklärt Bezikofer. Will heißen: Ein gesunder, erwachsener Mensch ist nicht dazu verpflichtet, sich bei Angehörigen oder Freunden abzumelden.



Anders stellt sich die Situation etwa dar, wenn Minderjährige oder Personen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung einen Vormund haben, vermisst werden. "Außerdem wird überprüft, ob von einer Selbst- oder Fremdgefährdung auszugehen ist", beschreibt Bezikofer das Vorgehen nach Eingang einer Vermisstenanzeige. Lässt sich dies ausschließen und ist außerdem nicht davon auszugehen, dass ein Vermisster Opfer eines Kapitaldelikts geworden ist oder Gefahr für seinen Leib oder sein Leben besteht, etwa durch das Fehlen dringend benötigter Medikamente, liege kein Vermisstenfall mehr vor. Im Bodenseekreis werden laut Bezikofer jährlich etwa 230 Menschen vermisst gemeldet.