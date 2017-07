Jugendmedienwoche des Bodenseekreises in den Herbstferien

Für einige Termine bei der Jugendmedienwoche mit rund 30 Workshops, Seminaren und Vorträgen. sind noch Plätze frei.

Bodenseekreis – In den Herbstferien können Jugendliche und Eltern im Bodenseekreis jede Menge Neues rund um das Thema Medien erfahren und ausprobieren, wie es in einer Mitteilung des Landratsamtes heißt. Denn in diesem Jahr gibt es wieder eine Jugendmedienwoche mit rund 30 Workshops, Seminaren und Vorträgen. Für einige Termine sind noch Plätze frei, zum Beispiel im Fotokurs für Jugendliche, Super Mario als Schwarzlichttheater oder Zeitung im Web. Auf www.bodenseekreis.de (Rubrik: Bildung und Kultur) kann man sich direkt dazu anmelden.

Die Jugendmedienwoche eröffnet mit einem Auftaktvortrag zum Thema „Internet of Things – Vernetzter Alltag“ am Montag, 31. Oktober, 18 Uhr, in der Dualen Hochschule Baden-Württemberg im Friedrichshafener Fallenbrunnen 2. Filip Sokolowski, IT-Berater und „Futurist“, wird zeigen, was in der vernetzten Welt schon heute alles möglich ist und was uns in Sachen Wearables, also am Körper getragener Computer, selbstfahrender Fahrzeuge, autonomer Fabriken und intelligenter Häuser schon in naher Zukunft erwartet. Ab Mittwoch, 2. November, beginnen dann für Kinder und Jugendliche die Workshops, Seminare und Vorträge.

„Die Jugendmedienwoche bietet für Kinder und Jugendliche einen Einblick und ein erstes Ausprobieren verschiedener Medien, wie beispielsweise digitale Musik, Videos, Radio, Zeitung und E-Books“, sagt Theresa Feyl, die als kommunale Suchtbeauftragte im Landratsamt die Jugendmedienwoche mitorganisiert. Auch für Eltern, Lehrer, Schulsozialarbeiter und Mitarbeiter der Jugendhilfe lohne sich der Blick in das umfangreiche Programm, so Feyl weiter. Es werden unter anderem die Medienwelten der Kinder und Jugendlichen aufgezeigt. Auch auf Gefahren der Mediennutzung, beispielsweise im Straßenverkehr, wird hingewiesen. Im Seminar "Pille-Palle: Suchtprävention Online" stellt die Psychosoziale Beratungsstelle der Diakonie das Onlineangebot der Suchtberatung Friedrichshafen vor. Die Elternabende, Seminare und Vorträge für Erwachsene finden bereits vor und auch nach der zentralen Jugendmedienwoche in den Herbstferien statt, und vom 20. Oktober bis 8. November 2016.Die Jugendmedienwoche findet in diesem Jahr bereits zum dritten Mal statt. Die Kurse werden unter anderem von EDV-Spezialisten, Fernsehprofis, Journalisten, Medien- und Sozialpädagogen, Musikern und der Polizei angeboten. Die Teilnahme an den Vorträgen und Elternabenden ist kostenlos. Der Kostenbeitrag für die Workshops beträgt 3 Euro pro Person.Wer sich noch einen Platz in einem oder mehreren Workshops, Seminaren und Vorträgen sichern möchte, kann sich unter www.bodenseekreis.de/bildung-kultur/jugendmedienwoche/kinder-jugendliche.html anmelden.