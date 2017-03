Bodenseekreis Innerhalb vier Wochen: Drei Männer sterben an legaler Droge

Drei Männer im Bodenseekreis sind in nur kurzer Zeit an einer chemischen Droge gestorben, die legal im Internet bestellt werden kann. Alle drei hatten an einer Bildungseinrichtung gearbeitet.

Gibt man im Internet den Code einer chemischen Droge ein, ploppen Kaufangebote auf. Man kann sich den Stoff nach Hause liefern lassen. Ausgesprochen gefährlich, denn: Im Bodenseekreis sind drei Menschen innerhalb von vier Wochen – im Zeitraum von Mitte Januar bis Mitte Februar – an der chemischen Droge gestorben. Sie zu nehmen sei nicht strafbewehrt, auch wenn aufgrund der Todesfälle klar sei, dass sie auf die Liste der im Rahmen des Betäubungsmittelgesetzes verbotenen Mittel gehört, sagt der Arbeitgeber der drei Toten, der aufgrund der laufenden Ermittlungen namentlich nicht genannt werden darf. Nur so viel: Es handelt sich um eine Bildungseinrichtung und die Männer, die durch die chemische Droge starben, haben auch Kinder betreut, was die Situation für den Arbeitgeber noch schwieriger macht.

Schließlich habe er eine Verantwortung gegenüber den Kindern und Eltern. Letztere zu informieren sei wichtig, sonst verliere er das Vertrauen der Eltern. Doch laut Gesetz ist das nicht so einfach. "Wir müssen auch das Persönlichkeitsrecht der Verstorbenen schützen. Und rein theoretisch haben wir mit den Vorfällen gar nichts zu tun", sagt der Geschäftsführer. Einer der Mitarbeiter habe nicht mehr in der Einrichtung gearbeitet, die anderen waren seit Längerem krankgeschrieben, als es zu den Todesfällen kam. Man habe also keine Chance gehabt, eine Veränderung an einem der Männer zu bemerken. "Die Drogen wurden außerhalb der Dienstzeit und außerhalb unseres Grundstücks in den Privatwohnungen eingenommen", macht der Geschäftsführer klar. Trotzdem sei die Einrichtung schnellstmöglich in die Offensive gegangen.

"Wir haben unsere Fachbehörden eingeschaltet, das Regierungspräsidium, die Schulaufsichtsbehörde, die Polizei und alle Eltern und alle Mitarbeiter informiert." Letzteren beiden Personengruppen habe man zu diesem Zeitpunkt aber nur sagen dürfen, dass zwei Mitarbeiter verstorben sind – die Todesursache zu nennen, war nicht gestattet. Doch die Ereignisse überschlugen sich: Kurz darauf verstarb der dritte Mann an dem Stoff. Nun erhielt die Einrichtung von der Sonderkommission doch die Erlaubnis, die Mitarbeiter zu informieren. "Da war das Hauptaugenmerk: Bitte nicht noch ein Vierter", erklärt der Geschäftsführer. "Die Einschränkung der Persönlichkeitsrechte stand gegen Gefahr im Verzug. Deshalb durften wir Auskunft geben, dass die Männer an Drogen verstorben sind." Ein Elternbrief informierte die Eltern über die Situation, die Mitarbeiter wurden über das gefährliche Mittel aufgeklärt. Manche wurden auch psychologisch betreut, nicht zuletzt, weil der Tod der drei Kollegen sie ohnehin schon schwer erschüttert hatte. Die drei Männer hatten sich untereinander gekannt und in der Vergangenheit alle bereits ein Drogenproblem gehabt, waren aber seit vielen Jahren clean gewesen.

Die Einrichtung will nun noch wachsamer für die Thematik sein, sagt ein leitender Mitarbeiter. Der Geschäftsführer schränkt ein, dass die Möglichkeiten der Handlung trotzdem beschränkt sind: "Wenn es sich nicht konkret auf die Arbeit auswirkt, ist, was die Mitarbeiter in der Privatzeit machen, deren Geschichte. Vor allem, wenn die Einnahme der Mittel nicht strafbewehrt ist. Das ist ja das Komplizierte." Andererseits müsse man bei Verdacht Menschen sofort freistellen – aus Verantwortung den Kindern gegenüber. "Wenn ein Mitarbeiter aber freigestellt wird, kostet das viel Geld. Kündigen kann ich aber erst, wenn er verurteilt ist."

Wirkungsweise

Die Droge in besagtem Fall ist eine chemische Droge. Sie ist sieben Mal wirksamer als Heroin und ist derzeit strafrechtlich nicht verboten. Das heißt, der Konsum ist rechtlich gesehen legal. Das Landeskriminalamt erklärt: "Die Wirkungsweisen dieser als Forschungschemikalie deklarierten, meist pulvrigen Substanzen sind kaum erforscht. Sie können in ihrer Wirkung um ein Vielfaches höher sein als bekannte Betäubungsmittel. Aufgrund der nicht vorhersehbaren, auch lebensgefährlichen Wirkungen ist der Konsum dieser Stoffe ein unberechenbares Risiko. Die Konsumdosis ist unkalkulierbar."