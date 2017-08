Bodenseekreis In der Merianstraße sind historische Ereignisse im Putz verewigt

Wenn Häuser reden könnten: Fritz Schneider beschäftigte sich mit der Geschichte seiner Wahlheimat und zierte mit Motiven daraus sein Haus.

Friedrichshafen (kan) In der Merianstraße 12 in Friedrichshafen ziert ein großes Sgraffito mit geschichtlichen Daten die nördliche Giebelseite des Hauses. Ganz oben eine alte Ansicht des Klosters Hofen, mit der Jahreszahl 1085. Das ist das Datum, an dem nachweislich in historischen Büchern das Kloster erstmals erwähnt wird, denn ein Gründungsdatum von Hofen als Marktflecken oder ähnlichem ist bisher nicht bekannt. Darunter ein Bild mit kleinen Siedlungshäusern, wie sie einst in Buchhorn standen, mit dem Datum von 1274 als Buchhorn freie Reichsstadt wurde. Die Schlosskirche und vermutlich die nachgebildete Frontseite des ehemaligen Häfler Rathauses mit der Jahreszahl 1811, Stadtgründung von Friedrichshafen, bilden den unteren Abschluss dieser Trilogie, die eine ockerfarbene Grundfläche verbindet.

Was Fritz Schneider, den ehemaligen Erbauer und Besitzer des Hauses, veranlasste, ein Stück Stadtgeschichte zu verewigen, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen. Tochter Irmgard Vogt mutmaßt, dass ihr Vater das Motiv wählte, weil er aus dem Schwarzwald nach Friedrichshafen gezogen war, hier seine Franziska heiratete, eine Familie gründete und sich angekommen und zu Hause fühlte. Die Einzelmotive hat er mit Malerkollege Hubert Wegener zusammengestellt, der sie aus alten Büchern entnahm. Als das Haus 1952 gebaut und 1956 das Sgraffito ergänzt wurde, stand es in der Weiherstraße – die laut Stadtarchiv Friedrichshafen zwischen 1971/72 in Merianstraße umbenannt wurde.

Schneider war viele Jahre Innungsobermeister seiner Zunft und hatte als einziger Schriftenmaler der Gegend, der in absoluter Korrektheit große Plakate für die Messe und zu Werbezwecken malte, einen hohen Bekanntheitsgrad, bis er 1975 in den Ruhestand ging. Heute betreibt eine Mieterin ein Atelier in seiner Werkstatt. "Die Gestaltung seiner eigenen Hausfassade war für ihn Handwerkerehre und gleichzeitig gute Reklame", erinnert sich Fritz Armbruster, der damals bei Schneider angestellt war und an dem Wandbild mitgearbeitet hatte. Er weiß auch noch, dass sie vorgemischte Farben dazu verwendeten, die ersten, die es nach dem Krieg wieder als Fertigprodukte gab, weshalb er sich ehrlich wundert, dass der bunte Putz nun seit über 60 Jahren hält.