Bodenseekreis Hickhack um die Bodenseegürtelbahn

Bund und Land sind sich bei den Formalien der Bodenseegürtelbahn nicht einig, Verbandsdirektor Wilfried Franke ist unglücklich über die Zuspitzung der Thematik: Der Streit geht weiter.

Bodenseekreis – Die Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn sorgt auf politischer Ebene weiter für Zündstoff. Zunächst hatte die Pressestelle des Bundestagsabgeordneten Lothar Riebsamen (CDU) im Anschluss an ein Gespräch mit dem Verbandsdirektor des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben, Wilfried Franke, und dem Parlamentarischen Staatssekretär Norbert Barthle Kritik an der Landesregierung geäußert. Nun reagierte das Land seinerseits mit einer Pressemitteilung, in der es wiederum den Bund in die Pficht nimmt und die Kritik als "dreist" zurückweist.

In Riebsamens Pressemitteilung war erklärt worden: "Der Ausbau der Bodenseegürtelbahn könnte mit Geldern, die der Bund durch das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) bereitstellt, unterstützt werden, wenn bestimmte Voraussetzungen von Seiten Baden-Württembergs erfüllt werden." Zunächst müsse das Land die Maßnahme beim Bund anmelden. Weiter müsse die Region, in der die Trasse verläuft, vom Land als Verdichtungsraum deklariert werden. Wilfried Franke wird in der Pressemitteilung Riebsamens zitiert "Wenn wir beim Thema Gürtelbahn weiterkommen wollen, ist nun das Land gefordert." Staatssekretär Norbert Barthle erklärte, dass der Bund eine solche Deklaration in jedem Falle anerkennen würde und somit eine Förderung durch Bundesmittel grundsätzlich möglich wäre. Lothar Riebsamen kritisierte die "Kampagne von Seiten der Grünen zur Bodenseegürtelbahn": "Auf der einen Seite fordern sie ununterbrochen die Elektrifizierung, auf der anderen Seite wird im Landesverkehrsministerium nichts unternommen, um sie voranzutreiben."

Das Verkehrsministerium findet, die Kritik gehe "an der Sache vorbei", wie ein Sprecher mitteilte. Das Land habe großes Interesse am Ausbau der Bodenseegürtelbahn. "Bedauerlicherweise hat der Bund es abgelehnt, den Ausbau der Bodenseegürtelbahn in den Bundesverkehrswegeplan aufzunehmen. Dafür hätten sich auch die CDU-Bundestagsabgeordneten Lothar Riebsamen und Norbert Barthle stark machen können. Dass beide jetzt das Land auffordern, aktiv zu werden, ist unter diesem Gesichtspunkt schon dreist", erklärte der Sprecher. Hinzu komme, dass bisher noch keine Planung für den Ausbau der Bodenseegürtelbahn vorliege. Dafür müsse zunächst der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben sorgen, "der ebenfalls behauptet, das Land sei jetzt am Zug".

Der Ministeriumssprecher betonte: "Die bisher eingleisige Bodenseegürtelbahn müsste dringend elektrifiziert und für den Begegnungsverkehr mindestens durch mehrere zweigleisige Abschnitte ertüchtigt werden." Sobald eine Planung sowie ein Antrag auf Förderung durch das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) vorliege, werde dies im Bundesverkehrsministerium sorgfältig geprüft und dem Bund eine Förderung empfohlen, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt sind." Und weiter: "Danach könne der Bund bis zu 60 Prozent der förderfähigen Kosten übernehmen, das Land würde dann 20 Prozent beisteuern. Weitere 20 Prozent sowie die Planungskosten müsste dann die kommunale Seite übernehmen."

Franke kritisiert Riebsamen

Wie sieht der nächste Schritt bei der Bodenseegürtelbahn aus? Wo klemmt's, wer ist am Zug? Wer hat den schwarzen Peter? Auf der Suche nach Antworten landet man sehr schnell bei Wilfried Franke, Verbandsdirektor des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben, Kenner des Projekts.

Zwar kommt der in Riebsamens Pressemitteilung gegen das Land auch zu Wort, er sagt gegenüber dieser Zeitung aber am Telefon auf Nachfrage: "Ich bin sehr unglücklich darüber, dass es diese Pressemitteilung überhaupt gab. Und ich bin unglücklich darüber, wie sich die Sache nun zuspitzt." Es gehe bei der Bodenseegürtelbahn doch nicht darum, irgendjemandem den schwarzen Peter zuzuschieben, zumal der gar nicht wirklich im Spiel sei, sondern es gehe darum, gemeinsam ein Riesenprojekt aufs Gleis zu setzen. Da habe jeder seine Aufgaben und jeder sei mehr als bereit, diese zu erfüllen.

Man sei mit dem Land in einem guten Gespräch. Für Franke ist auch ganz klar, wo welche Aufgaben liegen: Der Regionalverband habe die Aufgabe, auf der kommunalen Ebene die Bereitschaft zur Beteiligung zu klären. "Das ist unser Part und dieser Prozess läuft." Aufgabe des Landes sei, das Thema Verdichtungsraum zu klären, da das eine Fördervoraussetzung sei. "Wir fahren von einem Verdichtungsraum in den nächsten und dazwischen liegt ländlicher Raum. Sache des Landes ist nun, das zu deklarieren, und da habe ich keinen Zweifel, dass es das tut. Der Bund wird diese Erklärung des Landes anerkennen, es ist eine schlichte formale Geschichte", sagt Franke und erklärt: "Alle haben das gleiche Ziel und alle setzen sich dafür ein." Streit und Schuldzuweisung zwischen Bund und Land seien fehl am Platz. (emb)