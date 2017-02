Bodenseekreis "Harte Gespräche" mit der Bahn

Kunden beklagen Missstände auf der Gürtelbahn. Auch das Verkehrsministerium in Stuttgart spricht von einer zugespitzten Lage.

Bodenseekreis – Was die SPD Bodenseekreis bei ihrer Testfahrt auf der Bodenseegürtelbahn erlebte, können viele Bahnkunden bestätigen. Nach dem "Problemcheck zwischen Friedrichshafen und Radolfzell" meldeten sich reihenweise SÜDKURIER-Leser mit ihren Erfahrungen zu Wort. "Am 10. Januar ist nicht nur morgens der Zug 54 Minuten später in Friedrichshafen angekommen, auch auf der Rückfahrt um 17.38 Uhr ist der Zug nur bis Markdorf gefahren und konnte da wegen 'einem technischen Defekt' nicht mehr weiterfahren. Wir mussten bei Minusgraden auf den nächsten Zug warten und kamen um 19.20 Uhr in Überlingen an", schrieb Veronika Seckinger aus Überlingen. Ähnliches berichtet Svenja Hübner aus Markdorf, die beruflich pendelt und in der vergangenen Woche "nie fahrplanmäßig", sondern in der Regel eine Dreiviertelstunde später als Fahrplan in Ravensburg angekommen ist. Ursache waren demnach Zugausfälle, übervolle Züge oder Signalstörungen. "Das sind einfach Umstände, die nicht vertretbar sind."

Milos Kostic untermauerte seinen Bericht mit Fotos, die er am 26. Januar im Zug gemacht hat, der um 8.08 Uhr in Markdorf abfuhr. Der eine Waggon war so überfüllt, dass in Fischbach eine Schulklasse stehen gelassen wurde und sich der Lokführer sogar dazu entschloss, die Türe zum Führerstand zu öffnen. "Ich bitte Sie alle zusammen, den Druck auf die Deutsche Bahn mit allen politischen Mitteln zu erhöhen, um diese Missstände zu beseitigen", wünscht sich Milos Kostic.

Diese Klagen sind in den vergangenen Tagen offenbar vielfach auch im Landesverkehrsministerium eingegangen. Nicht nur die SPD Bodenseekreis hat eigenen Angaben zufolge alle Wortmeldungen mit ihrer Forderung weitergeleitet, dass auf der Gürtelbahn umgehend Verbesserungen notwendig sind. Der Landtagsabgeordnete Martin Hahn (Grüne) teilte am Dienstag mit, dass auch ihm Bahnnutzer in E-Mails "drastisch nicht akzeptable Zustände in Bezug auf Verlässlichkeit, Pünktlichkeit und ausreichend gutes Wagenmaterial geschildert" hätten. Diese habe er nach Stuttgart weitergeleitet mit der Bitte, "die Bahn deutlich auf die Missstände anzusprechen".Dies geschah laut Pressemitteilung von Hahn am Dienstag beim wöchentlichen Jour fixe von Verkehrsministerium und Spitzenpersonal der DB Regio. "Die Bahn muss leisten, was vertraglich vereinbart ist", so Hahn. Allerdings würden für die Gürtelbahn immer noch die alten Verträge gelten, sodass die Einflussmöglichkeiten des Landes begrenzt seien, zumal es Missstände nicht nur auf der Gürtelbahn gebe. Wie Edgar Neumann, Pressesprecher des Landesverkehrsministeriums auf Anfrage bestätigt, seien die "gravierenden Mängel" auf der Gürtelbahn im Ministerium als auch bei der Nahverkehrsgesellschaft bekannt. Es gebe derzeit wöchentlich "harte Gespräche" mit der Bahn, um sie dazu zu bringen, die "zugespitzte Lage" auf manchen Regionalstrecken zu entschärfen.

Vonseiten der Bahn AG steht eine Stellungnahme zu den Fragen unserer Zeitung noch aus. Was Zugausfälle und Pünktlichkeit angeht, verweist ein Bahnsprecher auf die im Internet veröffentlichte Statistik (siehe Kasten). Demnach sind in der Woche vom 23. bis 29. Januar im Netz der DB Regio Baden-Württemberg 227 Züge ausgefallen, davon 21 zwischen Radolfzell und Lindau – täglich mindestens ein Zug bis zu acht Zug(teil)ausfällen am 25. Januar. Hauptgrund: Fahrzeugschaden.

Pünktlichkeit

Wie pünktlich sind die Züge im Regionalverkehr? Mit dem "Blick auf die Betriebslage im Regionalverkehr Baden-Württemberg" gibt es detaillierte Informationen. So weist die Statistik "Entwicklung Linienpünktlichkeit" derzeit die Werte von Ende Dezember bis Ende Januar aus. Die Bodenseegürtelbahn ist mit sechs weiteren Strecken im Los 16 aufgeführt. Demnach kamen in der ersten Januarwoche 95,4 Prozent der Züge pünktlich bis maximal fünf Minuten später an, in der dritten Januarwoche fiel der Wert auf 91,2 Prozent ab. Deutlich schlechter sind die Werte auf der Südbahn (Netz 2): Nur 79,2 Prozent der Züge von Stuttgart über Ulm an den Bodensee kamen in der ersten Januarwoche pünktlich an, in der dritten sogar nur 72,8 Prozent.

Informationen im Internet: www.bahn.de/regional/view/regionen/bawue/info/puenktlichkeit-uebersicht. shtml