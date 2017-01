Bodenseekreis Handwerksausbildung immer beliebter

Die Zahl der Auszubildenden ist auf 817 gestiegen. Gründe sind die größere Präsenz an Schulen sowie bei vielen Zielgruppen.

Die Handwerksbetriebe im Gebiet der Handwerkskammer (HWK) Ulm verzeichnen den besten Ausbildungsstart seit fünf Jahren. Mit einem Ausbildungsplus von 5,2 Prozent bestätigt das regionale Handwerk seine Erfolgszahlen vom Ausbildungsstart im September (damals 9,6 Prozent Plus), heißt es in einer Mitteilung der HWK. Insgesamt haben im vergangenen Jahr 3011 Jugendliche eine Ausbildung im Handwerk begonnen. Das ist der höchste Stand seit 2012.

"Das Handwerk ist bei seiner Nachwuchswerbung zunehmend erfolgreich", wird Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm, in der Mitteilung zitiert. Trotz sinkender Schülerzahlen und gleichbleibendem Drang zu den Hochschulen finde das Handwerk immer mehr Auszubildende. Dies sei auch dem Schulterschluss aller Handwerksorganisationen und Gewerken im HWK-Gebiet zu verdanken. "Das Handwerk ist geschlossen mit enormer Energie unterwegs mit Bildungspartnerschaft, Ausbildungsbotschaftern, Berufsorientierungsoffensiven. Jugendliche sehen ihre Entwicklungsmöglichkeit im modernen Handwerk. Davon profitieren unsere Betriebe jetzt unmittelbar", sagt Mehlich. Der Hauptgeschäftsführer der HWK verweist auch auf die Entwicklung der vergangenen Jahre: "Wir haben uns konsequent in Richtung Beratung und Dienstleistung für unsere Betriebe entwickelt. Das Handwerk ist jetzt an allen Schulformen und bei vielerlei Zielgruppen präsent." Gerade im Hinblick auf Eltern, Lehrer und Abiturienten werde die Handwerkskammer ihr Engagement weiter ausbauen und noch erhöhen.

Im Bodenseekreis ist die Zahl der Auszubildenden im Handwerk um 6,9 Prozent auf 817 Auszubildende angewachsen. "Ein erfreulicher Trend, der sich zu verfestigen scheint. Mit Sicherheit liegt dies auch an den Bemühungen unserer Betriebe und aller Handwerksorganisationen. Außerdem sehen wir ein gesellschaftliches Umdenken. Deshalb bleibt es notwendig, für unsere Ausbildung im Handwerk zu werben", sagt Georg Beetz, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis.