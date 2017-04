Bodenseekreis Handwerker haften bei Mängeln weniger

Bei Mängeln gilt ein neues Gesetz. Lieferanten stehen stärker in der Pflicht, wenn es um Materialschäden geht.

Schließt ein eingebautes Fenster nicht mehr, oder die neuen Rohrleitungen im Bad lecken, dann haften Hersteller jetzt vermehrt. Handwerkern, die beim Einbau beteiligt waren, wird so ein Teil der Verantwortung abgenommen. Das neue Gesetz, dass dazu beiträgt, wurde im Bundestag zur Reform des Bauvertragsrechts und zur Änderung der kaufrechtlichen Mängelhaftung beschlossen.

Bisher waren Handwerker, so heißt es in einer Mitteilung der Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis, haftbar für alle Kosten, die aufgrund fehlerhaften Materials entstanden sind. "Früher blieben Handwerker auf ihren Kosten sitzen, obwohl sie nur ihre Arbeit gemacht haben. Das Problem wurde schon jahrelang bei den Handwerkern kritisiert. Es ist also schon länger ein Thema", berichtet Georg Beetz, Geschäftsführer Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis, auf Nachfrage des SÜDKURIER.

Durch das Gesetz wird die Belastung für handwerkliche Betriebe verringert: Lieferanten müssen im Falle einer Mängelhaftung neben Materialkosten auch für die Ein- und Ausbaukosten aufkommen. "Ist zum Beispiel ein Garagenantrieb eingebaut worden, der nach einem halben Jahr kaputt geht, dann muss der Hersteller nicht nur den Garagenantrieb, sondern auch die Zeit ersetzen, die die Handwerker benötigen, um einen Neuen einzubauen", erklärt Beetz.

Für Kunden ändert sich wegen des Gesetzes nichts. Wie Beetz betont, mussten Handwerker ja zuvor "auch Kaputtes austauschen". "Dies ist eine gute Nachricht für das Handwerk. Das Gesetz verbessert spürbar die rechtliche Situation der Handwerker in Gewährleistungsfällen", wird Bundestagsabgeordneter Lothar Riebsamen in der Mitteilung zitiert.

Kreishandwerksmeister Christof Binzler ist ebenfalls sehr erfreut über die gesetzliche Änderung: "Es ist richtig und gerecht, dass in Zukunft die Lieferanten für die Mängel aufkommen müssen, die auch die Materialfehler zu verantworten haben." Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg ist von der neuen Regelung überzeugt. "Wir finden das Gesetz gar nicht schlecht. Es ist so, dass das Kündigungs- und Widerrufsrecht klarer geregelt werden", sagt Dunja Richter, Volljuristin der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.