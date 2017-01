Bodenseekreis Gürtelbahn muss besser werden

Der Verband stellt eine Analyse der Konzepte für den Ausbau vor. Die Wünsche der Region kosten viele Millionen mehr.

Der Interessenverband Bodenseegürtelbahn stellte am Mittwoch das Ergebnis des aktuellen Gutachtens zum Fahrplan, Potenzial und Infrastrukturausbau der Bodenseegürtelbahn in einer Sitzung im Landratsamt Bodenseekreis vor. Die Studie wurde von der SMA und Partner AG aus Zürich erarbeitet. Verglichen wurden ein Referenzkonzept des Landes und das Vorzugskonzept der Region. Die Essenz der rund zweieinhalbstündigen, nichtöffentlichen Sitzung ist: Die Umsetzung der Infrastrukturwünsche der Region kostet 34,6 Millionen Euro mehr als im Referenzkonzept mit 4,6 Millionen Euro. Dazu kommen jährliche Betriebskosten für die Mitglieder des Interessenverbands von 6,8 Millionen Euro. Die Elektrifizierung, falls sie denn kommt, werde vermutlich über 100 Millionen Euro kosten, schätzte Landrat Lothar Wölfle. Er und sein Amtskollege aus Konstanz, Landrat Frank Hämmerle, sowie der Geschäftsführer des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben und Geschäftsführer des Interessenverbands Südbahn, Wilfried Franke, ließen keinen Zweifel daran, dass die Region diesen Impuls braucht und auch bereit ist, ihren Anteil zu bezahlen.

Um den Ausbau der Bodenseegürtelbahn wird seit Jahren gerungen. Im Dezember kam die Nachricht, dass die Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn nicht in den aktuellen Bundesverkehrswegeplan 2030 aufgenommen worden ist. Die Landesregierung hat dagegen erklärt, die Elektrifizierung anzugehen. Wölfle erläuterte, der Interessenverband Bodenseegürtelplan werde jetzt nach dem Erfolgsrezept bei der Südbahn, die bis 2020/2021 elektrifiziert sein soll, handeln.

Michael Frei von SMA, die seit 2012 mit Studien zum Thema befasst waren, erläuterte die Grundlagen und Ergebnisse der Studie. Die Elektrifizierung an sich wurde dabei nicht einbezogen. Auf der Kursbuchstrecke 731 (Radolfzell–Friedrichshafen–Lindau) sollen geschätzt pro Jahr Erlöse im Interregio-Verkehr von 4,34 Millionen Euro in der Referenzvariante und 4,08 Millionen Euro in der Vorzugsvariante erzielt werden sowie im Regionalbahn-Verkehr 3,07 Millionen Euro im Referenzkonzept und 5,21 Millionen Euro in der Vorzugsvariante. Betriebskosten fallen in Höhe von 19,8 Millionen Euro pro Jahr in der Referenzvariante an, in der Vorzugsvariante sind es 9,2 Millionen Euro mehr. Durch einen zusätzlichen Regionalbahn-Halbstundentakt werden aber in der Vorzugsvariante voraussichtlich auch 2,4 Millionen Euro Mehrerlöse erzielt, sodass bei einer Angebotserweiterung 6,8 Millionen Euro Mehrkosten übrig bleiben. Bei den Infrastruktur­investitionskosten sind im Referenzkonzept rund 4,6 Millionen Euro nötig, in der Vorzugsvariante 39,2 Millionen Euro. Hier geht es um Ausweichmöglichkeiten, um den dichteren Fahrplan umsetzen zu können, und weitere Haltepunkte gegenüber dem Referenzkonzept, insgesamt elf zwischen Stahringen und Markdorf.

Offen sind die Fördermöglichkeiten, wie Franke berichtete. Es kämen das Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und das Bundesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz infrage, oder ein Schienen-Infrastruktur-Fonds Bodensee, der aber erst geschaffen werden müsste. Nächster Schritt sei nun die Abstimmung mit den Kommunen, Verbänden und Kammern sowie Gespräche mit dem Land, erläuterte Wölfle.

Das Vorzugskonzept

Das vom Bodenseekreise und – Zustimmung der Gremien vorausgesetzt – vom Interessenverband angestrebte Konzept sieht neben dem stündlichen IRE zusätzlich zwei stündliche RB-Leistungen in einem annähernden Halbstundentakt zwischen Singen und Friedrichshafen vor. Im Referenzkonzept, das dem Zielkonzept 2025 für den Schienenpersonennahverkehr des Landes entspricht, ist von einer stündlichen Regionalbahn (RB) zwischen Radolfzell und Friedrichshafen sowie eine stündlichen RB-Verdichtung zur Hauptverkehrszeit zwischen Markdorf und Friedrichshafen die Rede. Die Frage des Antriebs der Züge, außer Diesel, ist bisher offen. Das Referenzkonzept strebt die Elektrifizierung an. (wex)