Bregenz Glücklich als Henker, Priester oder Revolutionär

Stephan Jöhnk hat mehrfach als Statist beim Bregenzer Spiel auf dem See mitgewirkt – und würde es immer wieder tun.

Er hat den persischen Verehrer Turandots auf dem Gewissen, war als Priester bei der Verurteilung von Aidas Geliebtem Radames dabei und geriet erst als Koch, dann als Sansculotte in die Wirren der französischen Revolution: Stephan Jöhnk hat mehrfach als begeisterter Statist bei den Bregenzer Festspielen mitgewirkt. "Das muss man mit Leidenschaft machen, mit dem ganzen Herzen. Ich behaupte, man muss es lieben", sagt er und freut sich jetzt schon auf den kommenden Sommer.

Verdis "Aida" 2009 war sein erstes Mal, als Priester mit hoher Mütze und Hirtenstab. Eigentlich sei es Zufall, dass er bei den Festspielen gelandet sei, sagt er. "Ich habe zuerst bei Theaterworkshops mitgemacht, ich wollte einfach etwas anderes ausprobieren." Ein paar Mal war er im Kiesel in Friedrichshafen, dann sah er die Anzeige der Bregenzer.

"Das ist gelebtes Multikulti"

Seitdem ist er immer wieder dabei. "Man muss das erlebt haben, wir sind wie eine große Familie", sagt er. "Da treffen sich ganz unterschiedliche Persönlichkeiten aus aller Herren Länder, alles kunst- und kulturinteressierte Leute." Viele Studenten sind dabei, aber auch Berufstätige oder Touristen, die dem Spiel zuliebe für zwei Monate an den Bodensee kommen. Nach den Aufführungen gehen sie oft zusammen aus oder grillen. Umgangssprache sei meist deutsch, mit Statisten aus Kanada, Stuntmen aus den USA und Sängern aus China, Mexiko oder Italien auch englisch. "Das ist gelebtes Multikulti." Drei gute Freunde hat Jöhnk so kennengelernt. Einer wohnt in München, einer in Berlin – und eine Freundin singt im Bergenzer Festspielchor.

Besonders begeistert ist er von den Kollegen, die für die Kostüme zuständig sind. "Die sind Tag und Nacht da und tun alles, damit sich die Darsteller, auch die Statisten, wohlfühlen." Sie schneidern die Kostüme jedem einzeln auf den Leib, sie helfen während der Aufführungen beim Umziehen und haben stets Nadel und Faden dabei, um flott zu flicken oder zu ändern. Die Maske bleibt bis zum Schluss und hilft beim Abschminken. "Es gibt aber durchaus auch Diven, die Turandot war so eine", sagt er. "Aber alles in allem ist das ein tolles Team. Alle bringen 100 Prozent Einsatz, damit wirklich alles supergut wird, ohne Zickereien."

Dabei ist der Job für die Statisten harte Arbeit: Vier Wochen lang wird jeden Abend geprobt. Erst erarbeiten sie mit dem Regisseur in der Werkstattbühne das Grundkonzept, dann üben sie Schrittfolgen, Bewegungsmuster und Auftrittszeitpunkte, bis sie sie wie im Schlaf können. "Es ist ja alles live, vor 7000 Zuschauern, da muss etwas rüberkommen." Stephan Jöhnk wünscht sich, dass die Zuschauer einen guten Abend verbringen, in die Geschichte eintauchen und rauskommen aus dem Alltag.

"Das ist immer alles supersicher organisiert"

In den vier Wochen Spielzeit ist auch jeder Statist täglich mindestens vier Stunden vor Ort: Umziehen, Maske, Auftritt, Abschminken, dazu kommt An- und Abfahrt. Während der Auftritte gilt unbedingte Konzentration, egal ob es warm oder kalt, nass oder trocken ist. Als Henker der grausamen chinesischen Prinzessin Turandot spielte Jöhnk zum ersten Mal eine Kleindarstellerrolle – ohne Worte, aber mit Schwert. Sein Kostüm war ganz aus Leder gefertigt und über zwölf Kilo schwer. Dazu trug er eine Perücke über einer künstlichen Glatze und dicke Schminke im Gesicht. "Das war schon herrlich, wenn die Haut an einem heißen Sommerabend dann wieder durchatmen konnte." Wegen der Aufwandsentschädigung mache das keiner, da ist er sich sicher.

Unfälle hat er in seinen sechs Spielzeiten nicht erlebt. "Das ist immer alles supersicher organisiert", sagt er. Nur einmal sei ein korpulenter Hauptdarsteller ins Wasser gefallen, als er in ein Boot steigen sollte. "Aber das war auch ok." Gerade der Live-Charakter sei das Einzigartige an solchen Aufführungen, er schaffe die besondere Beziehung zum Publikum. "Im Film dreht man jede Szene zehn Mal, bis sie sitzt. Hier müssen alle auf dem Punkt da sein", sagt er.

"Wenn es vorbei ist, gehe ich auf den Zähnen, aber ich würde es immer wieder machen"

Jöhnk geht in den zwei Festspiel-Monaten zwar arbeiten, alles andere aber liegt auf Eis. Freunde, Familie, Sport oder Kino müssen warten. "Die Zeit nehme ich mir einfach. Wenn es vorbei ist, gehe ich auf den Zähnen, aber ich würde es immer wieder machen." Im wirklichen Leben stammt der 55-Jährige aus Hamburg, lebt in Weißensberg bei Lindau und arbeitet als IT-Fachmann bei einer Spedition. In seiner Freizeit programmiert er, malt und hört Musik. Als Opernfan würde er sich nicht bezeichnen. Er hört gern gute Musik, egal unter welcher Bezeichnung und besonders gern Metal. Seine Lieblingsoper auf dem See war das Revolutionsdrama "Andrea Chenier" von Umberto Giordano. "So viel schöne Musik habe ich selten gehört", sagt er – und er hat schon vieles gesehen und gehört. "Ich gebe mir fast alles an Theater und Oper in Vorarlberg, das hat durchweg ein hohes Niveau." Manchmal spielt er auch kleinere Rollen in Fernsehserien, bei "Im Namen der Gerechtigkeit" etwa oder bei "Dahoam is Dahoam". Angucken tut er die Filme selten. "Das Spielen macht mir Spaß, das Fernsehen weniger."

Für die "Carmen" auf dem See wird Stephan Jöhnk sich auf jeden Fall bewerben. Zwar werden vor allem Männer mit dunklem Haar und südlichem Hauttyp gesucht. "Aber hier in der Region genau die Typen zu finden, die man sucht, ist schwierig", sagt er. Er lächelt, wenn er daran denkt, was etwa in der zweiten Turandot-Spielzeit noch als "muskulöser Mann" durchging. Sein neuer Traumjob wäre Carmens Kneipier.



Statisten gesucht

Die Bregenzer Festspiele suchen Statisten für die kommende Saison. Auf dem Programm stehen "Carmen" von Georges Bizet auf der Seebühne, "Moses in Ägypten" von Gioachino Rossini im Festspielhaus und "To the Lighthouse" von Zesses Seglias auf der Werkstattbühne. Gesucht werden 20 Männer, möglichst sportlich, dunkelhaarig und über 18 Jahre alt, und fünf sieben- bis zehnjährige Kinderstatisten. Außerdem ist die Rolle des Tavernenbesitzers in "Carmen" und die des jungen James Ramsay in "To the Lighthouse" zu besetzen. Interessenten können ein Bewerbungsformular im Internet ausfüllen, die Bewerbungsfrist endet am 1. Februar. Eine Teilnahme am Casting ist nur nach schriftlicher Einladung möglich.



Informationen unter: www.bregenzerfestspiele.com