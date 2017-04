Bodenseekreis Gesundheitsclown im Einsatz: Eine schöne Unterbrechung des Alltags

Christine Schlederer ist als Clownin in Altersheimen unterwegs. In Überlingen wäre sie gerne noch mehr im Einsatz.

Bodenseekreis – "Die Jacke ist zauberhaft! Und die Kette dazu! Sie schauen ja aus, als ob Sie auf einen Ball gehen würden." Mit Worten wie diesen zaubert Gesundheitsclownin Christine Schlederer manch einer Seniorin ein Lächeln ins Gesicht. Regelmäßig ist sie in Altersheimen unterwegs, außerdem in Krankenhäusern, vor allem in der Onkologie – doch sie besucht kranke und alte Menschen auch zu Hause.

"Der erste Kontakt kommt in den Krankenhäusern und Altersheimen zustande, indem ich anklopfe und frage, ob ich reinkommen darf", schildert sie. Manche Senioren reagieren ganz offen, andere zurückhaltender, wieder andere brauchen ein paar Anläufe, bis sie sich auf eine Begegnung einlassen. "Man kann auch viel über das Schauen machen", sagt die Clownin. "Man kommt in das Zimmer, nimmt wahr, was alles da ist, wie die Stimmung ist und dann kommen spontane Reaktionen wie eben zum Beispiel ein Lob für die Kette und für die Jacke." Vielleicht hängen gestickte Bilder an den Wänden. Dann fragt Christine Schlederer, wer die Bilder gestickt hat. Und wenn es derjenige war, den sie gerade besucht, gibt es ein Lob für die tolle Arbeit.

"So kommt man in Kontakt mit den Menschen, man unterhält sich schön, dann ergibt sich die eine oder andere spaßige Verdrehung oder man rückt ins Positive, was eigentlich negativ ist", erzählt Schlederer.

Ganz wichtig: "Wir singen Lieder aus der Zeit, in der die Menschen jung waren. Über Lieder kann man sie sehr gut erreichen, gerade auch, wenn die Menschen dement sind. Oft singen sie dann auch mit und sie können die Strophen meistens besser als wir." Mit "wir" meint sie eine Kollegin oder einen Kollegen, denn in den Krankenhäusern sind die Clowns meistens zu zweit unterwegs.

Einsatzorte der Clowns sind in Singen, Radolfzell, Überlingen, Stahringen, Stockach und bald in Tuttlingen. Ein Mal im Monat besucht Christine Schlederer die alten Menschen "und viele erkennen einen dann auch wieder, das ist wirklich schön", sagt sie. Grund und Ziel ihrer Arbeit ist: "Man macht das, weil man die Lebensqualität der Menschen verbessern will. Allein schon, dass sie ins Lächeln kommen und manchmal kriegen sie auch Tränen der Rührung in die Augen. Es geht um eine schöne Unterbrechung des tristen Alltags."

Christine Schlederer arbeitet seit dem Jahr 2013 als Clownin. "Das Wesen Clown ging mir nicht aus dem Kopf, deshalb habe ich die Clownschule Tamala in Konstanz besucht. Dort habe ich dann auch die Ausbildung zum Gesundheitsclown gemacht." Nach ihrer Ausbildung stieß sie auf den Verein Lach-Falten mit Sitz in Radolfzell, dem sie sich anschloss. "Gern würde ich auch in Überlingen noch mehr in die Heime gehen, schließlich lebe ich hier, da würde das doch gut passen", sagt Christine Schlederer und ergänzt: "Ich freue mich, wenn sich die Heime bei mir melden."

Verein und Kontakt