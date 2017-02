Bodenseekreis Gesucht: Männer an Schulen

Vor allem an Grundschulen sind männliche Lehrkräfte stark unterrepräsentiert. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist vor allem für Frauen attraktiv, die niedrigere Besoldung schreckt offenbar Männer ab.

Frisch vereidigt sind Nikolaus Ricken und Christostomos Sotiriou ihrem Berufsziel einen Schritt näher: Sie wollen Lehrer werden. "Ich habe Erzieher gelernt, aber festgestellt, dass ich lieber unterrichte", sagt Ricken. Sotiriou hat zwischen Forschung und Lehrerdasein geschwankt und sich für das Lehramt entschieden: "Ich möchte Schülern beibringen, alles aus mehreren Blickwinkeln zu analysieren. Das ist eine naturwissenschaftliche Herangehensweise, aber sie lehrt, offener ins Leben zu gehen", sagt er. Bei der Vereidigung der Referendare in Meckenbeuren gehören sie zu einer Minderheit: Männer im Lehramt. Von 120 neuen Referendaren sind 49 Männer, unter den 72 Anwärtern für Grundschulen sind nur acht Männer.

Vor allem in der Grundschule sind männliche Lehrkräfte unterrepräsentiert. "Ich bin gut aufgestellt", sagt zwar Christine Waggershauser, Rektorin der Grundschule Fischbach-Schnetzenhausen. "Ich habe einen Lehrer in Vollzeit und drei männliche Religionsfachlehrer: den Pfarrer, den Diakon und einen evangelischen Kollegen." Sie hätte gern mehr davon: "Buben brauchen Lehrer, Mädchen übrigens auch. Viele kommen aus Familien ohne Vater oder der Vater hat wenig Zeit. Da fehlt der männliche Gegenpart." Ihre weiteren 21 Lehrkräfte sind Frauen. An vielen Grundschulen gibt es gar keine Männer.

In den weiterführenden Schulen unterrichten auch mehr Frauen als Männer. Aber der Unterschied ist nicht so gravierend, wie Svenia Bormuth, Realschulrektorin Ailingen sagt: "Wir haben überwiegend weibliche Lehrkräfte, aber keinen Mangel an männlichen. Von 32 Lehrkräften sind zwölf Männer und 20 Frauen." Daher schaut sie bei Neubesetzungen auch weniger auf Geschlecht als auf Qualifikation. Sie vermutet, dass die Attraktivität der Stellen in Grundschule, Realschule oder Gymnasium auch eine Frage der Bezahlung ist. Grundschullehrer bekommen weniger Geld als ihre Kollegen in weiterführenden Schulen.

Seit die Bezahlung von Hauptschullehrern an die von Realschullehrern angepasst wurde, gibt es deutlich mehr Männer in dem Bereich, hat Karl Handschuh festgestellt, als Direktor des Staatlichen Seminars für Didaktik und Lehrerbildung in Meckenbeuren verantwortlich für die Ausbildung der Referendare. Er sieht noch einen Grund, warum Frauen gern Lehrerinnen werden: "Es gibt sonst kaum eine Möglichkeit, Familie und Beruf so gut zu kombinieren wie im Lehramt." Das Zauberwort heißt Teilzeit.

Hans Weber, Schulleiter am Gymnasium Überlingen, hat zwar 38 Lehrer und 62 Lehrerinnen im Kollegium. Von den Lehrerinnen sind aber 24 in Teilzeit beschäftigt. "Für die Schüler ist wichtig, wie viel Arbeitszeit sie mit ihren Lehrern verbringen. Im laufenden Schuljahr werden rund 40 Prozent der Unterrichtsstunden von Lehrern unterrichtet, rund 60 Prozent von Lehrerinnen", sagt er. Auch bei den Fächern gibt es Unterschiede: Kunst unterrichten nur Frauen, Physik fünf Männer und eine Frau.

Mehr Männer im Lehramt seien wünschenswert, sagt Klaus Moosmann, Leiter des Schulamts Markdorf: "Empirische Untersuchungen zeigen, dass Kinder Defizite im Sozialverhalten aufweisen, wenn sie in Kindergarten und mehreren Schuljahren nie mit einem Mann in Berührung kommen." Die Untersuchungen zeigen dabei aber auch: Was schulische Lernerfolge angeht, spielt das Geschlecht der Lehrperson keine Rolle, weder für Mädchen, noch für Jungen.

Lehrer

Von 1402 Lehrkräften an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen im Kreis sind 1004 Frauen und 398 Männer. Besonders deutlich sind die Unterschiede im Grundschulbereich: 366 Lehrerinnen stehen 35 Lehrern gegenüber. Besser sieht es an den Realschulen aus: auf 248 Lehrerinnen kommen 159 Lehrer. Am ausgewogensten ist der Schlüssel an Gymnasien: Von 382 Lehrkräften sind 159 männlich. Ein Blick auf die Teilzeitarbeitsverhältnisse relativiert die Zahlen etwas: Von den 1402 Lehrkräften arbeiten 615 in Teilzeit, 551 davon sind Frauen. Bei den Vollzeitbeschäftigten stehen an Realschulen 82 Frauen 77 Männern gegenüber, nur elf Männer arbeiten Teilzeit. Am Gymnasium haben 123 vollzeitbeschäftigte Männer sogar die 83 Kolleginnen überrundet.