Bodenseekreis Geografie-Studenten aus Leipzig nehmen Bodenregion kritisch unter die Lupe

Bodenseekreis (hpw) Die Grenzen des Wachstums scheinen am Bodensee geradezu mit Händen zu greifen zu sein. Eine florierende Wirtschaft und ein boomender Tourismus, ein dramatischer Siedlungsdruck und ein explodierende Transitverkehr nagen am Charakter der Kulturlandschaft und den Naturräumen. Aus Sicht des Stadt- und Wirtschaftsgeografen Bastian Lange, der ein Forschungsinstitut in Berlin leitet und an der Universität Leipzig lehrt, ist die Region daher geradezu ein ideales Lernfeld für Geografie-Studenten, die sich mit Entwicklungsperspektiven von Städten und Regionen befassen. "Grenzen des Wachstums? In der Vierländerregion Bodensee hatte Lange daher auch ein Seminar überschrieben, mit dessen Teilnehmern er eine Exkursion veranstaltete.

Unter anderem um partizipative Methoden ging es auch beim ersten Ziel der Studierenden, die von ihrem Standort in Lindau aus verschiedene Problemfelder zwischen Überlingen und Vorarlberg erkunden. "Wie steuert so eine Region um?" ist eine der ortsbezogenen Leitfragen von Bastian Lange. Zu Gast bei der Landesgartenschaugesellschaft Überlingen erläuterte Geschäftsführer Roland Leitner das Projekt Uferpark und wie es dazu kam.

"Da hätte die Stadt ja ordentlich Geld machen können", tönt es aus der Gruppe, während die Studierenden – einige Seevillen im Rücken – auf das Gelände des künftigen Uferparks blicken, der hier gerade entsteht. "Ohne Fördermittel hätte die Stadt sicher einen Teil bebauen müssen", sagt Roland Leitner. So aber werde ein neuer großer Freiraum für die Bürgerschaft geschaffen, diagnostiziert Dozent Lange.

"Was sagen denn die Anwohner dazu?" lautete eine andere Frage. Diese dürften den bisherigen Autoverkehr wohl gerne gegen Spaziergänger eintauschen, mutmaßt Roland Leitner, zumal der Wert ihrer Seeimmobilien nur steige. Wie die Bürger Einfluss nehmen konnten auf die Entwicklung, wollten die Studierenden wissen und Leitner schildert die Entwicklung von ersten Workshops über den Bürgerentscheid bis zu den Protesten wegen den gefällten Platanen. Schnell war der Fokus beim Widerstreit zwischen Partikularinteressen und Gemeinwohl, als es um den Campingplatz oder die Tauchplätze ging. "Wieso steht hier Privatgelände?" fragte ein aufmerksamer Student. Auch Roland Leitner konnte diese Frage nicht beantworten.

In ihrem weiteren Programm hatte die Gruppe ein Gespräch mit der Bürgerinitiative Kluftern und befasste sich mit der Mediation zur Umfahrungsplanung, in Ravensburg tauchte sie in die Geschichte der Schwabenkinder ein und in Lindau geht es um die Kontroverse zu den Bädern.