Bodenseekreis Frust nach dem Frost: Obstbauern hoffen nach Naturkatastrophe auf Hilfe

Landwirte haben mit dem EU-Abgeordneten Norbert Lins über Hilfen und Zugeständnisse nach den Frostnächten im April diskutiert.

"Soforthilfe der EU habe ich nicht mitgebracht", stellt Norbert Lins direkt klar. Im Rahmen seiner Wahlkreistour traf der Abgeordnete des Europäischen Parlaments in Hödingen Obstbauern der Region. Die Landwirte haben durch die Frostnächte im April, wie sie es nennen, einen "wirtschaftlichen Totalschaden" erlitten und möchten wissen, wie die Politik ihnen helfen kann. Gastgeber Georg Rauch, Kreisvorsitzender des Landwirtschaftlichen Hauptverbands, ist klar, dass der EU-Politiker an diesem Tag keine Schecks ausstellen kann. Daher richtet sich sein Appell mehr an die Landes- und Bundespolitik: "Was wir jetzt brauchen, ist schnelle Hilfe, die tatsächlich ankommt." Einen entscheidenden Schritt für finanzielle Hilfen hat das Landeskabinett bereits getan und die Frostnächte als Naturkatastrophe eingestuft.

Grundsätzlich kann auch Europa helfen, allerdings fällt solche Entscheidungen mehrheitlich der Agrarministerrat. Norbert Lins: "Ich kann nichts versprechen." Im weiteren Gespräch mit dem EU-Abgeordneten geht es den Landwirten um Weichenstellungen für die Zukunft. Eine Mehrgefahrenversicherung könnte künftig finanzielle Risiken abfedern. Norbert Lins stellt zwei Modelle vor, die in der Steiermark und in Südtirol nach witterungsbedingten Einbußen eingeführt wurden. Beide werden von der EU kofinanziert. Auch die Länder müssen sich beteiligen, um die Prämien im Rahmen zu halten. Welches Modell für die Obstbauern der Bodenseeregion geeignet wäre und ob sie für eine freiwillige Mitgliedschaft plädieren oder lieber auf Verpflichtung setzen, wollen sie nun intern klären. Norbert Lins sagt zu, beim Aufbau einer Mehrgefahrenversicherung behilflich zu sein.

"Warum lässt man uns keine steuerfreien Rücklagen bilden? Dann bräuchten wir in Situationen wie diesen keine Hilfe vom Staat", lautet eine Frage aus der Runde. Landwirte müssen Gewinne jedes Jahr versteuern. Eine sogenannte Glättung gibt ihnen die Möglichkeit, die Erträge der vergangenen drei Jahre zu mitteln, um Schwankungen auszugleichen. Das reiche aber nicht aus. Mit steuerfreien Rücklagen könnten sie sich bei Missernten aus eigener Kraft helfen. An dieser Stelle muss der EU-Abgeordnete auf den Bundesfinanzminister verweisen.

Ähnlich verhält es sich beim Thema Mindestlohn. Grundsätzlich halten die Obstbauern den für gerechtfertigt, allerdings nicht in der aktuellen Höhe. Ihre Erntehelfer kommen meist aus Ländern mit einem wesentlich niedrigeren Lohnniveau. Länder, in denen auch Äpfel wachsen und geerntet werden. Die Landwirte sehen darin eine Wettbewerbsverzerrung und drängen auf eine moderate Absenkung des Lohns. Ebenfalls die gesetzlich vorgeschriebene Höchstgrenze von zehn Stunden Arbeitszeit am Tag ist ihnen ein Dorn im Auge. Für die Obstbauern geht es um sehr viel. "Erst der Preisverfall in den letzten Jahren und nun der Frost. Wir brauchen jetzt Hilfe, sonst gibt es nächstes Jahr einige Betriebe nicht mehr", bringt es Michael Forster auf den Punkt. Georg Rauch ergänzt: "Es geht darum, die Kulturlandschaft im Bodenseeraum zu erhalten. Das ist auch für den Tourismus wichtig."

Arbeit geht weiter

Die Frostnächte im April haben bei den schon in der Blüte stehenden Obstbäumen einen verheerenden Schaden angerichtet. Keine Ernte bedeutet aber nicht, dass auch die Arbeit wegfällt. Im Gegenteil: "Man kalkuliert für einen Hektar Apfelbäume circa 12 000 Euro laufende Kosten im Jahr. Dazu gehören beispielsweise die Pacht, der Pflanzenschutz oder die Arbeitskräfte. Obstanbau ist Handarbeit", erläutert Alexander Buhl. Er engagiert sich im Vorstand des Landesverbands Erwerbsobstbau. "Die Bäume müssen weiter geschnitten und gepflegt werden, damit sich die Knospen für das kommende Jahr ausbilden und der Schädlingsbefall eingedämmt wird. Die durch den Frost geschwächten Pflanzen sind besonders anfällig. Wenn wir das nicht machen, ist auch die nächste Ernte in Gefahr."