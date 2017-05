Bodenseekreis Frostschäden: Ein Jahr mit wenig Äpfeln und ohne Kirschen

In der Bodenseeregion sind zwischen 60 und 100 Prozent der Obstblüten erfroren. Genaue Ertragsprognosen gibt es nach Angaben von Experten erst im Juni.

Bodenseekreis – Norbert Steidle geht zur Zeit nicht gern zu seinen Apfelbäumen. Er betreibt Bio-Intensiv-Mostobstbau auf zehn Hektar im Deggenhausertal. "Die Anlage am Südhang haben wir ganz verloren. Die Hochstämme blühen später, da haben wir die Chance, etwas zu ernten." Er macht sich Mut: "Ich brauche nur fünf Prozent der Blüten." Die aber müssten alle bestäubt werden. Momentan ist es so nass und kalt, dass er nicht einmal seine Rinder auf die Wiese schicken mag – Bienen kommen da auch nicht.

Im ganzen Landkreis stehen Obstbauern erschüttert vor den Schäden in ihren Plantagen. "Es ist so viel kaputt: Kirschen, Zwetschgen und Birnen sind total erfroren. Bei den Äpfeln sind manche ganz schlecht dran, bei manchen müssen wir sehen, wie sie durchkommen", sagt Traudl Rauch aus Überlingen. "Ich betreibe seit 35 Jahren Obstbau, ich hatte noch nie einen solchen Schaden", sagt Dieter Mainberger aus Kressbronn. Die Frostnächte im April haben die gesamte Region erwischt, mit verheerenden Folgen: "Es sind circa 60 bis 100 Prozent der Blüten erfroren, wobei natürlich einzelne Anlagen oder Sorten minder betroffen sein können. Besonders betroffen ist Steinobst wie Kirschen, Zwetschgen, Aprikosen, hier wird generell mit keiner Ernte gerechnet", sagt Holger Stich vom Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband. "Im Apfelbereich sind die Sorten Jonagold und Boskoop am meisten geschädigt." Bei Erdbeeren rechnet er mit Einbußen um 50 Prozent.

Auf dem Versuchsfeld des Kompetenzzentrums Obstbau-Bodensee in Bavendorf sind noch 20 Prozent der Blüten übrig. "Eine genauere Prognose können wir erst im Juni abgeben", sagt Büchele. Noch ist vieles unklar: ob der Frost eine Blüte umgebracht hat, ist selbst für den Fachmann kaum zu erkennen. "Schäden am Blütenblatt zeigen, dass sie etwas abbekommen hat, aber nicht, was", erklärt Büchele. Es kommt darauf an, ob der Fruchtknoten erfroren ist oder nicht – und ob er schon bestäubt war. Für für blattlose Blüten interessieren sich Bienen nicht. Später blühenden Bäume haben unter Umständen nur die sogenannte Königsblüte in der Mitte verloren, bei sehr reich blühenden Bäumen geben die Blüten einander einen gewissen Schutz.

Mit der Einstufung des späten Frosts als Naturkatastrophe hat die Landesregierung die Voraussetzungen für Entschädigungen geschaffen. Viel wird es nicht geben, befürchten die Landwirte. Eine bezahlbare Versicherung wäre dagegen nicht schlecht. Viele Möglichkeiten, ihre Pflanzen zu schützen, haben sie nicht. "Maßnahmen, wie Hagelschutznetze aufspannen oder Luft verwirbeln durch Gebläse, erhöhen die Temperatur um bis zu etwa einem halben Grad. Diese Gegenmaßnahmen reichten bei einer Abkühlung auf etwa minus zwei bis minus sechs Grad Celsius nicht aus, die Frostschäden in der Blüte abzuwenden", sagt Hermann Gabele, Leiter des Landwirtschaftsamts im Bodenseekreis.

Einen wirksamen Schutz bietet Beregnung: die Bäume werden bei Frost per Sprinkler eingesprüht. Im Moment der Eisbildung wird genug Wärme frei, um die Blüte zu schützen. Doch das ist nicht nur teuer, es braucht auch viel Wasser. "Wer seine Anlagen nicht direkt am Bodensee hat, müsste die Genehmigung bekommen, Rückhaltebecken zu bauen", sagt Dieter Mainberger. Norbert Steidle denkt über eine mobile Heizanlage nach. "Mit dem Frostbuster müsste ich alle acht Minuten an jedem Baum vorbeifahren und es darf keinen Wind geben."

Traudl Rauch aus Überlingen wird nicht in Frostschutz investieren. Jedes Jahr gebe es neue Probleme, dazu kämen steigende Kosten für Mindestlöhne, Energie und Bürokratie bei gleichbleibenden Preisen und der Billigkonkurrenz aus dem Ausland. "Ich denke daran, aufzugeben", sagt sie. Sie wäre wohl nicht die erste.

Frost im April

Der nächtliche Frost ab dem 19. April hat an den Obstblüten im Landkreis schwere Schäden angerichtet. Besonders betroffen ist Steinobst wie Kirschen, Zwetschgen und Aprikosen. Viele Birnen- und Apfelblüten sind erfroren. Bei Erdbeeren hängt der Schaden davon ab, ob sie unter Vlies geschützt waren. Auch Weinreben, empfindliche Feldgemüse, Kartoffeln, Winterraps und Mais haben gelitten.