Bodenseekreis Frauen in der Geschichte: Die frommen Schwestern von Weppach

Plünderung und Zerstörung begleiten die Geschichte des Klosters bei Bermatingen, doch die Schwestern gaben nie auf. Ein weiterer Teil der Serie "Frauen in der Geschichte".

Kloster Weppach bei Bermatingen, 1643 – Schutt und nichts als Verwüstung haben sie hinterlassen. Sie, die Bayern, kamen am Tag und fielen über das kleine Franziskanerinnenkloster her. Es waren schlimme Zeiten während des Dreißigjährigen Kriegs. Sie nahmen alles an sich, was sie vorfanden. Als es nichts mehr zu rauben gab, legten sie Feuer und ließen ihrem blinden Zerstörungswahn freien Lauf. Dabei war es nicht mal viel, was sie rauben konnten, waren doch die Schweden seit 1634, damals unter ihrem Feldmarschall Horn, insgesamt dreimal mordend und plündernd ins Kloster eingefallen.

Doch die Schwestern hatten aus diesen Überfällen gelernt: Diesmal konnten sie sich wenigstens rechtzeitig in Sicherheit bringen. Allerdings waren sie nun heimatlos geworden, denn das Kloster war, so heißt es in Berichten der noch erhaltenen Hauschronik, nach dem Einfall der Bayern derart zerstört, dass kein Mensch mehr hätte darin wohnen können.

Aber sie steckten nicht den Kopf in den Sand. Die Schrecken des Kriegs hinter sich lassend, machten sich die rund 15 Schwestern zügig an den Wiederaufbau und setzten die erfolgreiche Bewirtschaftung ihrer Ländereien und Güter fort. In der Hauschronik ist nachzulesen, dass die Schwestern schon 1659, etwa neun Jahre nach Abzug der letzten Soldaten, finanziell in der Lage waren, ihren Grundbesitz durch Zukäufe zu vergrößern. 1683 errichteten die Frauen außerhalb des Klosterbezirks ein Gast- und Beichtvaterhaus, um so von der Pfarrei Sankt Georg in Bermatingen unabhängiger zu werden. Dieses Streben nach Unabhängigkeit hatte an diesem Ort schon Tradition.

Einer Sage nach ließ sich irgendwann im 12. oder 13. Jahrhundert eine mit Aussatz behaftete adlige Dame an dieser Stelle ein Haus errichten. Sie erhoffte sich Heilung durch Waschungen mit dem Wasser einer nahen Quelle, der Heilkräfte zugesprochen wurden. Immer mehr Gebrechliche zogen in das Haus, was schließlich zwei Beginen aus dem nahen Wespach veranlasste, dorthin zu gehen und die Pflege der Kranken zu übernehmen. Nachdem keine Kranken mehr kamen, blieben die Beginen dort und es schlossen sich ihnen noch weitere an.

Die früheste urkundliche Erwähnung datiert auf das Jahr 1424. In ihr heißt es, dass eine Ursula von Hagnau den Schwestern eine Hofraithe und eine Hofstatt (ein Bauernhof mit dazugehörigen Hofraum) schenkte, damit diese darauf wohnen können. Diese Schenkung kann als Grundlage für die Gründung des Klosters gesehen werden. Zu diesem Zeitpunkt hatten es die Schwestern durch mehrfachen Landerwerb zu einigem Wohlstand gebracht. Die 1493 von dem Konstanzer Bischof Daniel Sehender zu Ehren der heiligen Anna geweihte Kirche war vollständig aus eigenen Mitteln und Almosen erbaut worden. Sehender gehörte dem Franziskanerorden an, das lässt die Vermutung zu, dass die Schwestern zu diesem Zeitpunkt bereits dem Franziskanerorden als Terziarinnen unterstanden. Dritte Orden sind christliche Gemeinschaften, die gemeinsam mit einem Ordenszweig für Männer (erster Orden) und einem für Nonnen (zweiter Orden) eine Ordensfamilie bilden.

Weitere umfängliche Baumaßnahmen im 18. Jahrhundert legen Zeugnis vom geistigen wie wirtschaftlichen Erfolg der Gemeinschaft ab. Doch der Schrecken des Kriegs holte die Frauen im ausgehenden 18. Jahrhundert wieder ein. In den Revolutionskriegen – oder auch Napoleonischen Kriegen – hatte das Kloster erneut unter den marodierenden und plündernden Soldaten zu leiden. 1803 erfolgte schließlich die Säkularisation (die staatliche Einziehung oder Nutzung kirchlicher Besitztümer). Das Kloster ging in den Besitz des Hauses Fürstenberg über. Weppach wurde ein Absterbekloster, das heißt, die Schwestern hatten das Recht zu bleiben, bis die letzte verstorben war oder freiwillig ausschied. 1829 endete die Geschichte des Frauenklosters Weppach.

Heute steht von der Klosteranlage nur noch die Kirche, die zunächst als Lager genutzt und später zu einem Wohnhaus umgebaut wurde.

