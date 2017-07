Bodenseekreis Frauen in der Geschichte: Die Frau mit der Gottessehnsucht

Schwester Ulrika von Hegne ist Hauptfigur des Buchs von Schwester M. Jacobe Wetzel.

Weit über Hegne bei Allensbach hinaus erzählt man sich von der seligen Schwester Ulrika. Deren Seligsprechung durch Papst Johannes Paul II. in Rom im Jahr 1987 ist ein Grund, weshalb es zahlreiche Menschen tagtäglich zu deren Schrein in die Krypta unter der Klosterkirche in Hegne zieht. Einen kleinen Teil zu deren Bekanntheit beigetragen hat aber sicher auch M. Jacobe Wetzel, Schwester vom heiligen Kreuz in Hegne. In ihrem 2013 veröffentlichten Buch „Der freie Flug zu Gott'" widmete sie sich dem Leben der vor ihr im Kloster lebenden Nonne. Ein Leben, das ganz und gar besonders war.

„Vom ersten Eindruck wirkte Schwester Ulrika auf mich wie eine demütige Küchenschwester", antwortet die Barmherzige Schwester vom heiligen Kreuz in Hegne auf die Frage, was sie auf die Idee brachte, ein Buch über Schwester Ulrika zu verfassen. Armut prägte die Kindheit des am 18. September 1882 unter dem Namen Franziska Nisch geborenen Mädchens. Die finanzielle Not zwang sie schon früh, als Dienst- und Kindermädchen zu arbeiten, unter anderem in Rorschach in der Schweiz, bevor sie 1904 in das Provinzhaus der Barmherzigen Schwestern in Hegne eintrat und im Zuge der Einkleidung den Namen Ulrika erhielt. Hier setzte sie sich in der Küche ein. Am 8. Mai 1913 starb Schwester Ulrika im damaligen Schwesternkrankenhaus St. Elisabeth in Hegne an Tuberkulose. Das sind die groben Fakten über Schwester Ulrikas Leben, die nichts außergewöhnliches vermuten lassen. So zumindest ging es Schwester M. Jacobe Wetzel – auf den ersten Blick.

„Ich habe mir aber dann gedacht, wenn sie würdig befunden wurde, seliggesprochen zu werden, dann steckt noch weit mehr dahinter." Die Neugierde auf das „Mehr" war es, was Jacobe Wetzel neun Bände mit Zeugenaussagen zu Schwester Ulrika studieren ließ. Sie hatte nie vor, ein Buch zu schreiben. Ihre Funde brachten die Schwester aber zu der Erkenntnis, dass die Tochter aus ärmlichen Verhältnissen eine besondere Frau gewesen sein muss. „Sie wurde als ganz, ganz groß erlebt", bestätigt Jacobe Wetzel. „Sie hatte unendlich viel Liebe in sich, die sie weitergeben wollte." Jacobe verweist auf ein Originalzitat von Schwester Ulrika: „O meine Liebe, könnte ich doch lieben, dass jedes entzündet würde, das nur ein Wort mit mir spricht, dass ich ein Glühofen wäre, um alle zu erwärmen." Nicht nur diese Worte geben eine Ahnung von der Menschenliebe, die Ulrika erfüllte. Auch die Kochlehrtöchter, die von ihr ausgebildet wurden, waren täglich Zeugen ihres freundlichen Wesens. Ihr Gesichtsausdruck zeigte, so sagten sie, dass Liebe und Güte in ihrem Herzen wohnten. Der Vorsatz, „dass sie nur Gott gefallen wollte, dass sie ganz auf Gott gerichtet war und mit Gott verbunden war", erscheint nicht verwunderlich, so erzählt Jacobe, in Anbetracht der Tatsache, dass diese Liebe sich nicht nur auf ihre Mitmenschen, sondern ebenso auf Jesus bezog. Immer wieder, besonders nach der Kommunion, wurde Schwester Ulrika von inneren Bildern heimgesucht, in denen sie von Jesus, ihrem Geliebten, wie sie selbst schreibt, umarmt und sogar liebkost wurde. Der Franziskanerpater Herrman Nelz war es, der sie bat, ihre Bilder zu Papier zu bringen. Geprägt waren diese vor allem von Blau- und Weißtönen, verschiedene Rottöne und Gold bildeten den Rahmen ihrer Innenschau. Diese Bilder waren es wohl auch, die Schwester Ulrika die Angst vor dem Tod nahmen. „Jeden Augenblick wollte sie sterben, um sich ganz und gar mit ihnen (Jesus und Maria) vereinigen zu können", schreibt Jacobe in ihrem Buch über die Nonne.

Vor ihrem Tod am 8. Mai 1913 arbeitete sie in Bühl und Baden-Baden als zweite Küchenschwester. Als sie 1912 an Tuberkulose erkrankte, kehrte sie ins Schwesternkrankenhaus Hegne zurück, wo sie im Alter von 30 Jahren starb. Schwester Raymunda bedauerte, dass Schwester Ulrika so jung starb. Die Antwort, die Schwester Ulrika ihr daraufhin gab, war wohl der beste Beiweis für deren Gottessehnsucht und Gottvertrauen. Das mache doch nichts, antwortete Schwester Ulrika ihr. „Unsere Heimat ist droben, nicht hier auf Erden, ich sterbe gern."

Das Magazin

