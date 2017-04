Bodenseekreis Frauen in Fabriken: Schweißen und stanzen für den Kaiser

Während des Ersten Weltkriegs übernahmen Frauen im Zeppelin-Konzern in Friedrichshafen die Arbeit der Männer. Ein weiterer Teil unserer Serie "Frauen in der Geschichte".

28. November 1919: Noch eine Unterschrift unter das Kündigungsschreiben und der Schlusspunkt ist für Rosa Flotzinger gesetzt. "Nach Lage der gegenwärtigen Verhältnisse und Kenntnisnahme der getroffenen Bestimmungen zwischen der Direktion und des Beamtenausschusses, sehe ich mich gezwungen, meinen Posten per 31. Dezember zu kündigen. Hochachtungsvoll, Rosa Flotzinger", hat sie geschrieben. So ungerecht war die Welt, drei Jahre lang hatten sie und zahlreiche andere Frauen in der Gießerei der Luftschiffbau Zeppelin GmbH in Friedrichshafen für Kaiser und Reich geschuftet, schwerste Männerarbeit geleistet. Und jetzt, wo der Krieg vorbei ist, braucht man sie nicht mehr.

Die Luftschiffe des Grafen von Zeppelin waren für die kaiserliche Kriegsmaschinerie immens wichtig, hier durfte die Produktion unter keinen Umständen zum Stocken kommen. Doch je weiter der Krieg fortschritt, umso mehr Männer wurden eingezogen. Es herrschte ein permanenter Arbeitskräftemangel, der im Verlauf des Kriegs eine vermehrte – gezwungenermaßen notwendige – Einstellung von Frauen zur Folge hatte. Früheste Hinweise darauf sind im Zeppelin-Archiv für das Jahr 1916 zu finden, denn da tauchen die ersten Frauennamen im Jahresbericht über Unglücksfälle auf.

Zunächst setzte man die Frauen im Bereich der Vorproduktion ein, etwa für einfache Stanzarbeiten. Aber dabei blieb es nicht, denn auch die Männer, die an den komplizierteren Maschinen oder in anspruchsvolleren Produktionsbereichen tätig waren, mussten nach und nach ersetzt werden. So heißt es in einem Bericht der Luftschiffbau Zeppelin GmbH an das Kriegsministerium vom 5. März 1917: "Das Nieten von Strebenkreuzen und Trägern wurde früher nur von männlichen Arbeitskräften ausgeführt. Die Strebenkreuze werden jetzt ganz, die Träger mehr und mehr, von weiblichen Arbeitskräften hergestellt." Was den Lohn betraf, standen sie auf der untersten Stufe, noch unter den Lehrlingen. Sie arbeiteten 54 Stunden in der Woche und bekamen dafür im Monat zwischen 75 und 105 Mark. Fünf Mark gab es für jedes Kind noch obendrauf.

Durch die Beschäftigung der Frauen sah sich die Zeppelin Wohlfahrts-GmbH, das Sozialunternehmen des Konzerns, gezwungen, einige Veränderungen vorzunehmen. 1917 wurde eine Frauenberatungsstelle eingerichtet und eine Fabrikpflegerin eingestellt, die sich ausschließlich um die Belange der weiblichen Beschäftigten kümmerte. Damit sollten gesundheitliche und sittliche Missstände, die die Produktion hemmen könnten, vermieden werden. Soll heißen, sie hatte dafür Sorge zu tragen, dass es nicht zu intimen Anbandelungen – freiwillig oder nicht – zwischen den Frauen und den Männern kam. Die in der Regel ungelernten Frauen mussten während des Kriegs unter Hochdruck produzieren, sodass wenig Zeit für die Ausbildung blieb.

Bei der Maybach-Motorenbau GmbH, einem Tochterunternehmen des Zeppelin-Konzerns, wurde eigens ein Ausbildungsbetrieb gegründet, in dem die Frauen alle gemeinsam zu Industriearbeiterinnen ausgebildet wurden. Somit konnte die Ausbildung der Frauen kompakter und vor allem schneller ausgeführt werden, so dass sie binnen kürzester Zeit in der Kriegsproduktion eingesetzt werden konnten. Die Erfahrungen dort waren so gut, dass sich nach Kriegsende aus diesem Betrieb die zentrale Ausbildungswerkstatt für die Lehrlinge des gesamten Zeppelin-Konzerns entwickelte.

Doch was wurde aus den Frauen nach dem Krieg? Der größte Teil wurde auf Anordnung entlassen. In einem Schreiben vom 4. Juni 1919 forderte das Stadtschultheissenamt (Bürgermeisteramt) Friedrichshafen im Auftrag des Staatskommissars für Demobilisierung die Zeppelin-Direktion auf, den angeordneten Ersatz weiblicher Arbeitskräfte – durch heimgekehrte Männer – zu prüfen und aufzulisten. Der Abteilungsleiter der Werks-Gießerei listet noch am selben Tag nüchtern auf: "Frau Ida Baier (erhält ihre Kündigung noch heute zum 1. Juli 1919), Frl. Rosa Flotzinger, Frl. Emilie Brenner und Frl. Fanny Mayer." Wie es den Fräuleins Brenner und Mayer erging, kann nicht genau gesagt werden. In den Personalunterlagen im Zeppelin-Archiv können nur die Kündigungen von Baier und Flotzinger nachverfolgt werden. In einer Beschäftigungsliste der Gießerei aus dem Jahr 1926 werden noch insgesamt drei Frauen – eine kaufmännische Angestellte sowie zwei Arbeiterinnen – aufgeführt, die entlassen wurden.

Andere hatten mehr Glück, die Wohlfahrts-GmbH bot ihnen eine Umschulung in "typisch weiblichere" Berufe an, etwa als Haushalts- oder Küchenhilfen oder in der Krankenpflege. Jedoch währte dieser Zustand nicht allzulange, denn als 1933 mit der Machtergreifung Adolf Hitlers die Kriegsproduktion im Reich wieder Fahrt aufnahm und mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939 erneut die Männer zu den Waffen gerufen wurden, waren Frauen wieder in den Häfler Werkshallen gefragt. Sie übernahmen erneut die Aufgaben ihrer Männer – nur diesmal nicht für Kaiser und Reich, sondern für "Führer und Vaterland".

